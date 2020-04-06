Price Action HSS EA gts

Советник PRICE ACTION HSS — это отличная внутридневная торговая система, основанная на исследовании ценового действия!





Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files!





Идея торговли основана на известных мощных паттернах Price Action: Hammer и Shooting Star, которые объединены с трендовыми и скальпинговыми техниками!





Советник PRICE ACTION HSS работает на таймфрейме H1 во время сессий ЕС и США.





Функции советника:

- Советник может работать на 8 парах одновременно.

- Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.

- Советник имеет встроенное управление капиталом с помощью сложных процентов по умолчанию.

- SL и TP являются динамическими — они могут адаптироваться к волатильности рынка по умолчанию.

- Каждая сделка имеет SL и TP, которые не видны брокеру.

- Система интеллектуальной фильтрации: фильтр тренда, фильтр осциллятора, фильтр будних дней, фильтр рабочих часов, фильтр спреда.

- Встроенный дисплей спреда.

- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего $100.

- Кредитное плечо счета: от 1:30 до 1:2000 в порядке.

- Торговые пары: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Таймфрейм: H1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в соответствии с фильтром будних дней и фильтром рабочих часов (в сессии ЕС и США). Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике не было доступных сигналов входа.

- С функциями адаптивного трейлинг-стопа и безубытка.





Как установить:

- Откройте 8 рекомендуемых графиков:

USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий Set_file.

- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4 и оставить ПК работать 24/7 (ИЛИ просто использовать VPS вместо ПК).





ВАЖНО!!! Для наилучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если на сервере вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо настроить фильтр рабочего времени - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу это проверить и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами: ECN или «Raw_spread» для лучшей производительности.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.