Price Action HSS EA gts
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 25.25
- Обновлено: 16 февраля 2025
- Активации: 10
Советник PRICE ACTION HSS — это отличная внутридневная торговая система, основанная на исследовании ценового действия!
Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files!
Идея торговли основана на известных мощных паттернах Price Action: Hammer и Shooting Star, которые объединены с трендовыми и скальпинговыми техниками!
Советник PRICE ACTION HSS работает на таймфрейме H1 во время сессий ЕС и США.
Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли:
Функции советника:
- Советник может работать на 8 парах одновременно.
- Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.
- Советник имеет встроенное управление капиталом с помощью сложных процентов по умолчанию.
- SL и TP являются динамическими — они могут адаптироваться к волатильности рынка по умолчанию.
- Каждая сделка имеет SL и TP, которые не видны брокеру.
- Система интеллектуальной фильтрации: фильтр тренда, фильтр осциллятора, фильтр будних дней, фильтр рабочих часов, фильтр спреда.
- Встроенный дисплей спреда.
- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего $100.
- Кредитное плечо счета: от 1:30 до 1:2000 в порядке.
- Торговые пары: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.
- Таймфрейм: H1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в соответствии с фильтром будних дней и фильтром рабочих часов (в сессии ЕС и США). Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике не было доступных сигналов входа.
- С функциями адаптивного трейлинг-стопа и безубытка.
Как установить:
- Откройте 8 рекомендуемых графиков:
USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.
- Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий Set_file.
- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4 и оставить ПК работать 24/7 (ИЛИ просто использовать VPS вместо ПК).
ВАЖНО!!! Для наилучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если на сервере вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо настроить фильтр рабочего времени - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу это проверить и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.
- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами: ECN или «Raw_spread» для лучшей производительности.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.