Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA - est un excellent système de trading intraday basé sur l'analyse de l'action des prix !





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 Set_files disponibles !





L'idée de trading est basée sur les célèbres et puissants schémas d'action des prix : le marteau et l'étoile filante, combinés à des techniques de tendance et de scalping !





PRICE ACTION HSS EA fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines.





Fonctionnalités de l'Expert Advisor :

- L'EA peut gérer 8 paires simultanément.

- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.

- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés.

- Les SL et TP sont dynamiques : ils s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Chaque transaction dispose de SL et TP, invisibles pour le courtier.

- Système de filtrage intelligent : filtre de tendance, filtre d'oscillateur, filtre de jour de semaine, filtre d'heures de travail, filtre de spread.

- Affichage du spread intégré.

- Le solde minimum requis pour utiliser le robot est de 100 $.

- Effet de levier : de 1:30 à 1:2000.

- Paires de trading : USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Période : H1.

- Heures de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée en fonction des filtres de jour de semaine et d'heures de travail (sessions UE et États-Unis). Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant les heures de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

- Fonctions de stop suiveur adaptatif et de point mort.





Installation :

- Ouvrir les 8 graphiques recommandés : USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY. - Sélectionnez l'intervalle de temps H1 sur chaque graphique.

- Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le Set_file.

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, vous devrez ajuster le filtre des heures d'ouverture. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et vous fournirai les Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés : ECN ou « Raw_spread » pour de meilleures performances. Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site MQL5.