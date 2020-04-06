PRICE ACTION HSS EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れたデイトレードシステムです！





これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引をあなたに代わって行います！8つのSet_filesをご用意しています！





取引アイデアは、ハンマーとシューティングスターといった有名な強力なプライスアクションパターンをベースに、トレンドとスキャルピングのテクニックを組み合わせています！





PRICE ACTION HSS EAは、EUセッションと米国セッションのH1タイムフレームで動作します。





エキスパートアドバイザーの機能：

- EAは8通貨ペアで同時に実行できます。

- 口座残高に応じてロットを自動計算します。

- EAにはデフォルトで複利による資金管理機能が組み込まれています。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応できます。

- すべての取引には、ブローカーには表示されないSLとTPがあります。

- スマートフィルタリングシステム：トレンドフィルター、オシレーターフィルター、平日フィルター、営業時間フィルター、スプレッドフィルター。

- スプレッド表示機能搭載。

- ロボット稼働に必要な最低口座残高はわずか100ドルです。

- 口座レバレッジ：1:30～1:2000。

- 取引ペア：USDCHF、USDJPY、EURAUD、GBPCAD、EURCAD、NZDUSD、GBPCHF、EURJPY。

- 時間枠：1時間足。

- 稼働時間：EAは、平日フィルターと営業時間フィルター（EUセッションおよび米国セッション）に基づいてエントリー機会を探します。稼働時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。

- アダプティブトレーリングストップ＆ブレイクイーブン機能搭載。





インストール方法：

- 推奨チャート8種類を開きます：

USDCHF、USDJPY、EURAUD、GBPCAD、EURCAD、NZDUSD、GBPCHF、EURJPY。

- 各チャートでH1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。

- 対応するSet_file。

- ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 営業時間：MT4では、Market_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、営業時間フィルターを調整する必要があります。その場合は、ブローカーのタイムゾーンを確認するために、私にメッセージを送信してください。必要に応じて確認し、関連するSet_filesを提供します。

- スプレッドとブローカー：パフォーマンス向上のため、スプレッドの狭いECNまたは「Raw_spread」口座を選択することが非常に重要です。





これはMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル商品です。