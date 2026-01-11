BBSonic HMX Erholungs-Scalper

Der BBSonic HMX Recovery Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Logik der Bollinger Bänder basiert und mit einem intelligenten Hedging-Martingale-Recovery-System kombiniert ist . Es wurde entwickelt, um Marktrücksetzer zu bewältigen und schwebende Verluste effizient auszugleichen.

DerBBSonic HMX Recovery Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nach einemeinfachen und bewährten Bollinger-Band-Konzept handelt, das mit einemHedging-Martingale-Recovery-Mechanismus erweitert wurde, um ungünstige Kursbewegungen zu bewältigen.

Der EA eröffnet Positionen, wenn sich der Preis über die Grenzen der Bollinger Bänder hinaus bewegt, was auf ein starkes Momentum oder eine Volatilitätsausweitung hindeutet.

Wenn sich der Markt gegen die ursprüngliche Position zurückentwickelt, aktiviert der EA einHedging Recovery System mit erhöhter Losgröße, das darauf abzielt, alle Positionen zu schließen, sobald ein Nettogewinnziel erreicht ist.

Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, sich an schwankende und volatile Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig eine strukturierte Erholungslogik beizubehalten.

Handelslogik

✔Kaufen, wenn der Kurs über dasobere Bollinger Band ausbricht

✔Verkaufen, wenn der Kurs unter dasuntere Bollinger Band ausbricht

Wenn sich der Kurs gegen die Ausgangsposition bewegt:

Der EA eröffnet eine entgegengesetzte Absicherungsposition

Die Losgröße erhöht sich entsprechend den Erholungseinstellungen

Alle Positionen werdenzusammen geschlossen, sobald der Gesamtgewinn erreicht ist

🔹 Hauptmerkmale

✔ Bollinger Bands basiertes Einstiegssystem

✔ Hedging-Martingale-Erholungslogik

✔ Automatisches Positionsmanagement

✔ Schließen aller Positionen bei Erreichen des Gesamtgewinns

✔ Einstellbare Bollinger Bands Parameter

✔ Einstellbare Erholungs- und Lot-Einstellungen

✔ Entwickelt für Scalping und kurzfristigen Handel

✔ Voll automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

🔹 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1 - M5

Mindesteinlage: 5000 & 0.01 Losgröße

Brokertyp: ECN / Niedriger Spread empfohlen

Kontotyp: Absicherungskonto erforderlich

🔹 Risikohinweis (WAJIB di MQL5)

⚠ Risikowarnung:

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Risiko.

Martingale- und Recovery-Strategien können bei starken Trends zu hohen Drawdowns führen.

Verwenden Sie ein angemessenes Money Management und testen Sie den EA auf einemDemokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🔹 Warum BBSonic HMX Recovery Scalper wählen?

✔ Einfache und transparente Strategie

✔ Kombiniert Volatilitätsausbruch mit Erholungslogik

✔ Geeignet für Trader, die Hedging- und Martingale-Systeme verstehen

✔ Flexible Einstellungen zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen

🔹 Hinweise

Dieser EA istkein heiliger Gral.

Es handelt sich um ein professionelles Handelswerkzeug, das für Trader entwickelt wurde, dieRisikomanagement und erholungsbasierte Strategien verstehen.





🔧 Empfohlene Einstellungen

Die empfohlenen Einstellungen können je nach Brokerbedingungen, Symbol, Zeitrahmen und Risikopräferenz variieren.

Fürempfohlene oder optimierte Einstellungen,kontaktieren Sie bitteden Verkäufer über eine private Nachricht.