Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA - 是一款基于价格行为研究的出色日内交易系统！





这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易任务！提供8个Set_files！





交易理念基于著名的强大价格行为形态：锤子线和流星线，并结合了趋势和剥头皮交易技巧！





PRICE ACTION HSS EA 在欧美交易时段的H1时间框架下运行。





EA功能：

- EA可同时运行8个交易对。

- 根据账户余额自动计算交易手数。

- EA默认内置复利资金管理。

- 止损和获利是动态的 - 它们默认可以适应市场波动。

- 每笔交易都有止损和获利，经纪商看不到。

- 智能过滤系统：趋势过滤器、振荡过滤器、工作日过滤器、工作时间过滤器、点差过滤器。

- 内置点差显示。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000。

- 交易对：USDCHF、USDJPY、EURAUD、GBPCAD、EURCAD、NZDUSD、GBPCHF、EURJPY。

- 时间周期：H1。

- 运行时间：EA 根据工作日过滤器和工作时间过滤器（在欧盟和美国交易时段）寻找入场机会。如果系统在运行时间内未开单，则表示图表上没有可用的入场信号。

- 具有自适应追踪止损和盈亏平衡功能。





安装方法：

- 打开 8 个推荐图表：

USDCHF、USDJPY、EURAUD、GBPCAD、EURCAD、NZDUSD、GBPCHF、EURJPY。

- 在每个图表上选择 H1 时间框架。

- 将 EA 关联到每个图表。

- 将相应的Set_file。

- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并让电脑全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整工作时间过滤器 - 只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可 - 我会协助您检查，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：选择点差较低的账户非常重要：ECN 或“Raw_spread”，以获得更佳表现。





这是仅在本 MQL5 网站上提供的原创产品。