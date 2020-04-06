Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA - é um ótimo sistema de negociação intradiária baseado em pesquisa de ação de preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 8 Set_files disponíveis!





A ideia de negociação é baseada nos famosos e poderosos padrões de Price Action: Martelo e Estrela Cadente, combinados com técnicas de tendência e scalping!





O PRICE ACTION HSS EA está trabalhando no período H1 durante as sessões da UE e dos EUA.





Recursos do Expert Advisor:

- O EA pode ser executado em 8 pares simultaneamente.

- Cálculo automático de lotes dependendo do saldo da conta.

- O EA possui gerenciamento de juros compostos integrado por padrão.

- SL e TP são dinâmicos - eles podem se adaptar à volatilidade do mercado por padrão.

- Cada operação tem SL e TP que não são visíveis para o corretor.

- Sistema de filtragem inteligente: filtro de tendência, filtro de oscilador, filtro de dia da semana, filtro de horário de trabalho, filtro de spread.

- Exibição de SPREAD integrada.

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 100.

- Alavancagem da conta: 1:30 a 1:2000 é aceitável.

- Pares de negociação: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Período: H1.

- Horário de operação: O EA busca oportunidades de entrada de acordo com os filtros de Dia da Semana e Horário de Trabalho (nas sessões da UE e dos EUA). Se o sistema não abriu ordens durante o horário de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.

- Com funções de Trailing Stop Adaptativo e Ponto de Equilíbrio.





Como instalar:

- Abra 8 gráficos recomendados:

USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Selecione o período H1 em cada gráfico.

- Anexe um Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o Set_file.

- O robô faz tudo automaticamente - basta instalá-lo no MT4 e deixar o PC funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente usar um VPS em vez do PC).





IMPORTANTE!!! Para melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário ajustar o filtro de Horário de Trabalho - basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos: ECN ou "Raw_spread" para melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.