Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA - è un ottimo sistema di trading intraday basato sulla ricerca del price action!





Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili!





L'idea di trading si basa sui famosi e potenti pattern di Price Action: Hammer e Shooting Star, combinati con tecniche di trend e scalping!





PRICE ACTION HSS EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA.





Funzionalità dell'Expert Advisor:

- L'EA può essere eseguito su 8 coppie contemporaneamente.

- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.

- L'EA ha la gestione del denaro con interessi composti integrata di default.

- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.

- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker. - Sistema di filtraggio intelligente: filtro trend, filtro oscillatore, filtro giorni feriali, filtro orari di lavoro, filtro spread.

- Visualizzazione SPREAD integrata.

- Saldo minimo richiesto per l'esecuzione del robot: solo $100.

- Leva finanziaria: da 1:30 a 1:2000.

- Coppie di trading: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Intervallo di tempo: H1.

- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso in base al filtro giorni feriali e al filtro orari di lavoro (nelle sessioni UE e USA). Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di funzionamento, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.

- Con funzioni di Trailing Stop e BreakEven adattive.





Come installare:

- Aprire 8 grafici consigliati:

USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY. - Seleziona l'intervallo temporale H1 su ogni grafico.

- Associa l'Expert Adviser a ogni grafico.

- Applica il corrispondente Set_file.

- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4 e lasciare il PC acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le seguenti raccomandazioni:

- ORARIO DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo dell'ora solare) e GMT+3 (nel periodo dell'ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare il filtro Orario di lavoro. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e ti fornirò i relativi Set_file, se necessario. - SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti: ECN o "Raw_spread" per prestazioni migliori.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.