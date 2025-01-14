Golden Scorpion MT5

4.5

Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus.

Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen.

Dieses System arbeitet 100% automatisch und ist für Gold geeignet.

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/129679


Vorteile:

  • Kein Grid oder Martingal
  • Es unterstützt SL und TP
  • Risikomanagement in zwei Formen festes Volumen oder festes Risiko
  • Prop Firm Ready
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)


    Strategie :

    • A_MODE >>> Hohes Risiko >> A_MODE + B_MODE + C_MODE
    • B_MODE >>>>> Kombinieren >>>>> Durchschnittliches Risiko >> B_MODE + C_MODE
    • C_MODE >>>Geringes Risiko >> B_MODE | C_MODE


    Wie man einen Backtest durchführt:

    • Starten Sie den Backtest und aktivieren Sie XAUUSD oder GOLD metal
    • Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H
    • Aktivieren Sie alle drei Strategien: A_MODE - B_MODE - C_MODE
    • Stellen Sie Ihr Risiko auf zwei Arten ein: [ % ] (basierend auf Balance) oder [fix] (festes Volumen)

    Makler und Prop-Firmen :

    • IC Market - Geldkonto(Broker)
    • Robo Forex(Mak ler)
    • Alpari - ECN-Konto(Makler)
    • FXIFY(Prop-Firma)
    • Handelsfonds(Prop-Firma)

    Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633


    Spezifikationen :

    Paar XAUUSD, GOLD
    Zeitrahmen Beliebig
    Strategien A_MODUS - B_MODUS - C_MODUS
    Einzahlung 500 DOLLAR (USD)
    Einstellungen Standard
    Ziffern 2 - 3
    Hebelwirkung > 1:100
    Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
    VPS 24 / 7


    Risk Disclosure - Disclaimer :

    Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

    Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

    Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


    Warnungen:

    • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
    • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
    Bewertungen 10
    Tomislav Braz
    502
    Tomislav Braz 2025.11.17 20:24 
     

    I have been using this EA for over 5 months, the developer support has been helpful and excellent whenever needed.

    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
    530
    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:52 
     

    Very good EA, designed for the long term. The developer is very responsive. I recommend it.

    Chhay Por Thy
    217
    Chhay Por Thy 2025.10.08 10:13 
     

    Stay patience with this ea and it just making your free money. Author was very helpful and friend

    Empfohlene Produkte
    CRT Master Theory
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
    GBP Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Experten
    GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/7645
    Advance PROB Breakout
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
    FVG Pattern Breakout
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
    AI ML Engine
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
    Pink Gold
    Roland Aimua Akenuwa
    Experten
    Pink Gold EA - Handeln Sie Gold und Devisen mit Präzision Pink Gold EA ist ein 100% automatisierter Expert Advisor , der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren und gleichzeitig die wichtigsten Devisenpaare mit Vertrauen zu handeln. Angetrieben durch Multi-Timeframe-Analyse (1H & 4H) und Überkauft/Überverkauft-Erkennung , identifiziert es hochwahrscheinliche Einträge und verwaltet das Risiko wie ein professioneller Händler. Egal, ob Sie mit Prop-Firm-Konten , Standard-Brokern o
    DemsFx Super Charger EA
    Desmond Ebimobowei Dogubo
    4 (1)
    Experten
    1. Der Expert Advisor mit einer grundlegenden, einfachen und stabilen Handelsstrategie gebaut, die sehr effektiv und genau mit einem Scharfschützen Eintrag System mit einem guten Geld-Management ist. 2. Der Expert Advisor funktioniert am besten ab 15 Minuten Zeitrahmen und über.... 3. Der Expert Advisor funktioniert mit allen Brokern und allen Währungspaaren und synthetischen Indizes... 4. Verwenden Sie eine angemessene Losgröße und die richtigen Einstellungen, wenn Sie das Beste aus dem Expert
    FREE
    Ultra Grid Hedge Trader
    Samuel Kehinde Sobo
    Experten
    Ultra Grid Hedge Martingale EA - Produktbeschreibung Der Ultra Hedge Martingale EA kombiniert aggressive Martingale-Erholung mit intelligentem Hedge-Schutz. Sein strukturiertes Sicherheitsprotokoll gewährleistet einen sicheren Betrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung leistungsstarker Handelsfunktionen. Wichtige Sicherheitsmerkmale: Obligatorische Startsequenz : Drücken Sie "START EA", um den Handel zu beginnen Sicheres Editieren : Eingabefelder werden erst nach Drücken von "CLOSE ALL" entsperrt G
    Nexus Guardian AI
    Samuel Kehinde Sobo
    Experten
    Übernehmen Sie die direkte Kontrolle über Ihre Handelsautomatisierung. Hören Sie auf, mit unflexiblen "Blackbox"-Robotern zu handeln und übernehmen Sie mit Nexus Guardian AI den Pilotensitz. Nexus Guardian AI ist ein hochentwickeltes hybrides Handelssystem, das für den taktischen Trader entwickelt wurde, der Kontrolle verlangt. Es ist nicht nur ein weiterer einfacher EA; es ist eine Kommandozentrale, die direkt auf Ihrem Chart lebt und Ihnen erlaubt, jeden Aspekt Ihres Handels mit einem einzigen
    Sika EA
    Frederick Mensah
    Experten
    Sika EA arbeitet auf GBPUSD - 1H $1,000 bis $11,700 . .. Jan 2020 - Dez 2022 (1% Risiko. Geringes Risiko. Ändern Sie den Risikoprozentsatz von Null auf 1, um den Handel zu starten oder zu testen). $10 .000 bis $5.000.000 ... Jan 2018 - Dez 2022 (2% Risiko Handel) RISIKOMANAGEMENT : Es ist immer besser, für ein langfristiges Wachstum im Spiel zu bleiben, als einmalige Gewinne zu erzielen. Sika EA verwendet eine Mittelungstechnik , um das Risiko zu mindern. Take Profit und Stop Loss werden vom
    NEXA Swing Zone Trader
    Park Seongcheon
    Experten
    NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
    EU Savings Box EA
    Abraham Balogun
    Experten
    EU_Savings_Box (MT5 Expert Advisor) Dies ist 100% Algo Forex Trading Robot und ist für langfristige Investitionen mit geringem Risiko programmiert. Er verwendet keine Martingale, kein Raster, kein Scalping. Die Strategie kombiniert 3 zuverlässige und richtig gefilterte Indikatoren und Preisaktionen, um sichere Marktein- und -ausstiegslevel zu bestimmen. Diese Strategie hat über 70% Gewinnrate innerhalb von 18 Jahren plus. Sie wird denjenigen empfohlen, die einen EA suchen, dem man viele Jahre l
    PipPro
    Faithful Kelechukwu Onyiriuka
    Experten
    PipPro ist ein leistungsstarker, intelligenter und anpassbarer Handelsroboter, der für hochpräzises Trading entwickelt wurde. Durch die Integration von zwei gleitenden Durchschnitten der Oszillatoren für Einstiege sowie Kerzenmuster, Bollinger-Bändern und dem Stochastik-Indikator für Ausstiege gewährleistet er einen systematischen und datengestützten Ansatz für den Handel. Mit integrierter Risikomanagement-Funktion, automatisierter Auftragsausführung und anpassbaren Funktionen ist PipPro ideal f
    Pip Titan Cable Mavrick
    Gabriel Oreoluwa James
    Experten
    Pip Titan Cable Maverick 2.0 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell für GBP/USD-Händler entwickelt wurde, die auf dem H1-Zeitrahmen handeln. Dieser EA nutzt hochentwickelte Algorithmen und eine robuste Reihe von Schutzmaßnahmen, um konsistente, effiziente und sichere Handelserfahrungen zu liefern. Cable Maverick 2.0 eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Neueinsteiger und ermöglicht es den Nutzern, ihre Handelsziele mit Präzision und Zuversicht zu erreichen. Hauptm
    Bollingerpro
    Marouane Benhmidane
    Experten
    BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
    Jesversal EA
    Justine Kelechi Ekweh
    Experten
    Jesversal Universelle MT5-Expert-Advisor (EA) Dokumentation Überblick Jesversal ist ein fortschrittlicher Universal-Expert-Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine umfassende Handelsautomatisierung mit mehreren Signalintegrationen und ausgeklügelten Risikomanagementstrategien bietet. Hauptfunktionen 1. Multi-Indikator-Signalverarbeitung Unterstützt bis zu drei verschiedene Indikatoren gleichzeitig Kann bis zu 16 verschiedene Buffer-Signale verarbeiten Indikator 1 und 3 können bis zu 4 Signalbuffe
    The Moving Average EA
    Israel Pelumi Abioye
    5 (1)
    Experten
    Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
    Quantum RSI Divergence Pro
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
    KT COG Robot MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Experten
    KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
    GoldAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
    FundPass Pro
    Faith Wairimu Kariuki
    5 (1)
    Experten
    5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
    Carbon 2 EA
    Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
    Experten
    Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
    FREE
    HFT Ghoul
    Sabrina Hellal
    Experten
    HFT Ghoul HFT Ghoul ist ein Expert Advisor für die MetaTrader 5-Plattform, der speziell für Hochfrequenzhandelsumgebungen entwickelt wurde. Er verwendet Momentum-basierte Algorithmen, um schnelle Kursbewegungen zu erkennen und zielt insbesondere auf hohe Liquiditätsspitzen während volatiler Handelssitzungen ab. Anstelle einer sofortigen Marktausführung verwendet der Expert Advisor einen Mechanismus, der auf schwebenden Stop-Loss-Orders basiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, nur dann in den Ma
    Hunting Cat Scalper MT5
    Pak Hong Poon
    5 (1)
    Experten
    Hunting Cat Scalper ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der in erster Linie auf den USDJPY ausgerichtet ist und potenzielle Ausbruchsniveaus in bestimmten Kursmustern identifiziert, um dann mit den Ausbrüchen zu handeln. Eine KOSTENLOSE Kopie von Superdog Pro wird beim Kauf von Hunting Cat Scalper verschenkt. Kontaktieren Sie mich für weitere Details und Bedingungen. Aktueller Preis: $349 --> (Nächster Preis $449) Live-Signal: Set C (mit Trailing-Stop) : https://www.mql5.com/en/signals/22
    Breadwinner EMA Pro
    Isidro Jr Rosalada Dadula
    Experten
    Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
    SureFire Hedging System
    Fai Ngai
    1 (1)
    Experten
    Titel : Surefire Hedging Expert Advisor für MT5 Beschreibung : Der Surefire Hedging Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 ist ein hochentwickelter Algorithmus zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung auf dem Devisenmarkt. Dieser EA ist perfekt für Trader, die eine zuverlässige, robuste und benutzerfreundliche Lösung suchen, um ihre Handelserfahrung zu verbessern. Hauptmerkmale : Fortgeschrittene Surefire Hedging Strategie : Der EA verwendet eine bewährte Surefire Hedging-Strategie, bei der me
    Boom and Crash Indices Killer EA
    Joseph Wonder Obasi
    Experten
    Einführung des Boom and Crash Indices Killer EA für MT5 Willkommen bei der nächsten Evolutionsstufe des Handels mit dem Boom and Crash Indices Killer EA, der speziell für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Boom- und Crash-Indizes mit unvergleichlicher Präzision zu handeln, indem er fortschrittliche Preisaktionsstrategien einsetzt. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick darüber, was diesen EA zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Händler mach
    MIISC PullBack
    Adebayo Bisiriyu Adewole
    Experten
    MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
    Evogue
    Habeeb Babatunde Bello
    Experten
    BITTE LESEN SIE DIE EINFÜHRUNG UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN EA TESTEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS SETFILE NUR FÜR GOLD HERUNTERLADEN. Einführung in EVOGUE EA: Revolutionierung des Goldhandels mit Orderflow, Marktstruktur und Preisaktion In der schnelllebigen Welt des Devisen- und Rohstoffhandels, in der Volatilität an erster Stelle steht, ist die Suche nach einem zuverlässigen Expert Advisor (EA), der beständige Gewinne liefert, ohne Ihr Kapital unnötigen R
    BitRocket EA
    Abderrahmane Benali
    Experten
    Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Weitere Produkte dieses Autors
    HFT Passing Prop EA MT5
    Rahman Pavaleh
    4.11 (9)
    Experten
    HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher K
    GBP Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Experten
    GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/7645
    BTC Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Experten
    BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
    Golden Scorpion MT4
    Rahman Pavaleh
    1 (1)
    Experten
    Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
    GoldAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
    HFT Passing Prop EA
    Rahman Pavaleh
    5 (1)
    Experten
    HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher
    GBP Miner Pro MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GBP Miner Pro EA ist ein vollintelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Money Management- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143 Blog : https://www.mql5.com/en/blog
    DowAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
    BTC Miner Pro MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/149982 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
    GoldAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
    DowAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
    Assistant FVG MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    Assistant FVG EA ist ein vollautomatisches System für Trader, die FVGs für ihren Handel verwenden. Dieses System steht Ihnen als professioneller Assistent zur Seite, um einen schnelleren und genaueren Handel zu ermöglichen. Passen Sie es einfach an Ihre Bedürfnisse an und es wird die Arbeit erledigen. Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem System haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Dies ist nur als Assistent gedacht
    Auswahl:
    Tomislav Braz
    502
    Tomislav Braz 2025.11.17 20:24 
     

    I have been using this EA for over 5 months, the developer support has been helpful and excellent whenever needed.

    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
    530
    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:52 
     

    Very good EA, designed for the long term. The developer is very responsive. I recommend it.

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.11.03 05:49
    Thank you, my friend.
    Chhay Por Thy
    217
    Chhay Por Thy 2025.10.08 10:13 
     

    Stay patience with this ea and it just making your free money. Author was very helpful and friend

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.10.08 10:16
    Thank you, my friend.
    Marcus Vinicius
    129
    Marcus Vinicius 2025.07.18 20:42 
     

    HFT e GOLDEN SCORPION sem comentarios TOP

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.07.19 05:07
    Thank you, my friend.
    Stay tuned for a great update from Golden Scorpion this week.
    jrjr111
    81
    jrjr111 2025.06.29 01:55 
     

    good

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.06.29 08:54
    Thank you for posting your honest feedback.
    ยศพงศ์ ยินดีธนกิจ
    34
    ยศพงศ์ ยินดีธนกิจ 2025.06.11 07:38 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.06.29 09:02
    Hello dear friend - Thank you for your purchase This problem is not related to us - Please contact website support as there is nothing we can do - If you have purchased the product now, please turn your MetaTrader off and on once If your problem is not solved, I will follow up, please be sure to contact me.
    kiu yong
    57
    kiu yong 2025.05.19 09:30 
     

    I advise everyone not to buy it, you won’t be so angry if you trade it yourself

    Strike1983
    561
    Strike1983 2025.05.18 19:09 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.05.19 06:03
    Hello
    Thank you for posting your honest feedback.
    Ionut Constantinescu
    37
    Ionut Constantinescu 2025.04.03 12:14 
     

    I am extremely satisfied with this MT5 trading robot. It has performed exceptionally well, executing trades with precision and efficiency. The strategy is well-optimized, and the results have been consistently profitable. I have nothing to criticize—everything works flawlessly. Stability, speed, and accuracy are top-notch. Overall, this is a highly reliable and effective tool for trading. I highly recommend it!

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.04.03 13:17
    Thanks
    tyler76
    140
    tyler76 2025.03.20 04:10 
     

    The most underrated EA on web. The EA has clear entry point that everyone can understandable, not like the order EAs ambiguous entry and exit. I have been using this EA around 1month on my funded prop firm, profitable 7~8% per month within 2~3% max DD. I really admire the authors attitude like he said " EAs it will have losing trades - or periods of losses - if you cant tolerate them then this EA is not for you" Yes exactly If you want steady income without stress, this EA just right for you.

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.03.20 08:23
    Thanks
    Antwort auf eine Rezension