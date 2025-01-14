Golden Scorpion MT5
- Experten
- Rahman Pavaleh
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 21 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus.
Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen.
Dieses System arbeitet 100% automatisch und ist für Gold geeignet.
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/129679
Vorteile:
- Kein Grid oder Martingal
- Es unterstützt SL und TP
- Risikomanagement in zwei Formen festes Volumen oder festes Risiko
- Prop Firm Ready
- Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
Strategie :
- A_MODE >>> Hohes Risiko >> A_MODE + B_MODE + C_MODE
- B_MODE >>>>> Kombinieren >>>>> Durchschnittliches Risiko >> B_MODE + C_MODE
- C_MODE >>>Geringes Risiko >> B_MODE | C_MODE
Wie man einen Backtest durchführt:
- Starten Sie den Backtest und aktivieren Sie XAUUSD oder GOLD metal
- Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H
- Aktivieren Sie alle drei Strategien: A_MODE - B_MODE - C_MODE
- Stellen Sie Ihr Risiko auf zwei Arten ein: [ % ] (basierend auf Balance) oder [fix] (festes Volumen)
Makler und Prop-Firmen :
- IC Market - Geldkonto(Broker)
- Robo Forex(Mak ler)
- Alpari - ECN-Konto(Makler)
- FXIFY(Prop-Firma)
- Handelsfonds(Prop-Firma)
Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633
Spezifikationen :
|Paar
|XAUUSD, GOLD
|Zeitrahmen
|Beliebig
|Strategien
|A_MODUS - B_MODUS - C_MODUS
|Einzahlung
|500 DOLLAR (USD)
|Einstellungen
|Standard
|Ziffern
|2 - 3
|Hebelwirkung
|> 1:100
|Konto-Typ
|Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.
Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.
Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Warnungen:
- Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
- Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
I have been using this EA for over 5 months, the developer support has been helpful and excellent whenever needed.