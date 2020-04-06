GBP Miner Pro MT4
- Experten
- Rahman Pavaleh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
GBP Miner Pro EA ist ein vollintelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage derPreis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarkenMoney Management- und Positionsmanagementsystems steuert.
Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist.
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143143
Blog :https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565
Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Vorteile:
- KeinGrid oder Martingal
- Es unterstütztSL und TP
- SmartMoney Management und Positionsmanagement-System
- Prop Firm Ready
- Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
- 1 bis 3 Trades pro Tag (Natürlich gibt es Tage, an denen überhaupt kein Handel stattfindet)
Spezifikationen:
|Paar
|GBPUSD
|Zeitrahmen
|Beliebig (H1)
|Einzahlung
|>= $ 200 (USD)
|Einstellungen
|Standard
|Hebelwirkung
|>= 1:100
|Konto-Typ
|Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
|VPS
|24 / 7
Wie man einen Backtest durchführt:
- Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie GBPUSD
- Stellen Sie denZeitrahmen auf 1H
- Es gibt Standardeinstellungen , setzen Sie einfach denKontostand auf $500
- Stellen Sie die Daten und dieModellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
Risk Disclosure - Disclaimer :
Wie andere EAs wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.
Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.
Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Warnungen:
- Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
- Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.