GBP Miner Pro MT4

GBP Miner Pro EA ist ein vollintelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage derPreis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarkenMoney Management- und Positionsmanagementsystems steuert.

Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist.





MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143143

Blog :https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.





Vorteile:

Kein Grid oder Martingal

Es unterstützt SL und TP

Smart Money Management und Positionsmanagement-System

Prop Firm Ready

Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)

1 bis 3 Trades pro Tag (Natürlich gibt es Tage, an denen überhaupt kein Handel stattfindet)





Spezifikationen:

Paar GBPUSD Zeitrahmen Beliebig (H1)

Einzahlung >= $ 200 (USD) Einstellungen Standard Hebelwirkung >= 1:100 Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN VPS 24 / 7





Wie man einen Backtest durchführt:

Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie GBPUSD

Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H

1H Es gibt Standardeinstellungen , setzen Sie einfach den Kontostand auf $500

, setzen Sie einfach den $500 Stellen Sie die Daten und dieModellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks





Risk Disclosure - Disclaimer : Wie andere EAs wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie. Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.





Warnungen: