GBP Miner Pro MT4

GBP Miner Pro EA ist ein vollintelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage derPreis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarkenMoney Management- und Positionsmanagementsystems steuert.

Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist.


MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143143

Blog :https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.


Vorteile:

  • KeinGrid oder Martingal
  • Es unterstütztSL und TP
  • SmartMoney Management und Positionsmanagement-System
  • Prop Firm Ready
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
  • 1 bis 3 Trades pro Tag (Natürlich gibt es Tage, an denen überhaupt kein Handel stattfindet)


Spezifikationen:

Paar GBPUSD
Zeitrahmen Beliebig (H1)
Einzahlung >= $ 200 (USD)
Einstellungen Standard
Hebelwirkung >= 1:100
Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
VPS 24 / 7


Wie man einen Backtest durchführt:

  • Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie GBPUSD
  • Stellen Sie denZeitrahmen auf 1H
  • Es gibt Standardeinstellungen , setzen Sie einfach denKontostand auf $500
  • Stellen Sie die Daten und dieModellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks


Risk Disclosure - Disclaimer :

Wie andere EAs wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Warnungen:

  • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
  • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
Empfohlene Produkte
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experten
Alle Benutzer müssen eine eigene Einstellung haben. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort. Wir stellen Ihnen die USDJPY-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken für ein umfassendes und leistungsstarkes Handelserlebnis kombiniert. Es wird kein Martingale hinzugefügt - einfach kontrolliert skalieren! Risiko-Management Wir wissen, dass das Risikomanage
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Experten
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Wir stellen Ihnen die HK50-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken zu einer umfassenden und leistungsstarken Handelserfahrung verbindet. Es wird kein Martingale hinzugefügt - nur Scalping auf kontrollierte Weise! Risiko-Management Wir wissen, dass Risikomanagement für den erfolgreichen Handel
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
EuroNest Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit EURUSD auf dem Devisenmarkt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in EuroNest Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr We
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
Gilded Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit XAUUSD auf dem Forex-Markt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in Gilded Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr Webanfr
Golden Scorpion MT4
Rahman Pavaleh
1 (1)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
Gold openprice daytrade
Lam Kei Yeung
Experten
Einige Merkmale: - Trendhandel, nur dem Trend folgen. - Day-Trade-EA, nie halten den Auftrag bis zum nächsten Tag und Wochenende. - Würde in den Markt täglich, bis das signal.Means vielleicht 2days ein Handel. - Nur entscheiden, um zu schließen, um genaue Stunde wie 1:00, 2:00. - Die EA stoppen Handel um 18:00 UTC in der Standardeinstellung - Der EA funktioniert nicht, wenn der Goldpreis unter 1650 liegt Die Strategie wurde stabil von 2020 bis 2022 mit jedem Tick basierend auf realen Ticks in MT
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experten
Phoenix Alpha Pro EA basiert auf Price Action kombiniert mit einer leistungsstarken Strategie und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Phoenix Alpha Pro EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Preis-Aktion, und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus zuvor erwähnt. Phoenix Alpha Pro EA kann mit jeder Kontogröße handeln und verwendet keine riskante Strategie wie Martingale oder Grid. Er verwendet einen festen Stop-Loss f
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen , Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen. Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig ver
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndiceFire ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie S&P500, US30-Indexpaaren entwickelt und optimiert wurde. . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H4-Zeitrahmen auf S&P500. Dank dessen ist es eff
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndiceLion ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie S&P500, US30-Indexpaaren entwickelt und optimiert wurde. . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf S&P500. Dank dessen ist es eff
Binary Hedger FV
Ayman Magdy
Experten
Einführung: Hallo, Ich präsentiere Ihnen die fortgeschrittene und endgültige Version des "Binary Hedger FV" Expert Advisor. Ich werde nicht in ausführliche Details über das Konzept des EAs gehen, da ich alle Informationen in der ursprünglichen Version oder in der so genannten Testversion des EAs, die über den folgenden Link zugänglich ist, behandelt habe: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site+Market+My+Products+Page In der hier vorgestellten Version verfügen Sie über eine umfa
Algolution BTC
Kin Ching Chan
Experten
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Wir stellen Ihnen die BTC-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken zu einer umfassenden und leistungsstarken Handelserfahrung verbindet. Es wird kein Martingale hinzugefügt - nur Scalping auf kontrollierte Weise! Risiko-Management Wir wissen, dass das Risikomanagement für den erfolgreichen Hand
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GridFortune ist ein KI-gesteuerter Forex-Handels-Bot, der Grid-Trading-Strategien mit einem Profit-First- und Last-Order-Closing-Mechanismus ausführt. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-basierten EAs priorisiert GridFortune profitable Trades und gewährleistet eine kontrollierte Lot-Zuteilung und ein optimiertes Risikomanagement für konsistentes und nachhaltiges Wachstum über verschiedene Währungspaare hinweg. Der Name "GridFortune" steht für stetige Gewinnakkumulation durch intelligenten Grid
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
Experten
Jetzt kaufen für nur 99 $, limitiert auf die ersten 10 Käufer! LIVE Signal Ai Golden ist ein revolutionärer automatisierter Handels-Expert Advisor (EA) für Gold-Scalping, der auf Technologien des Deep Learnings und der künstlichen Intelligenz basiert und sich auf die Analyse von Merkmalen des Goldhandels spezialisiert. Nach 20 Jahren umfassender Backtests zeigt Ai Golden stabile, effiziente und risikokontrollierte Handelsfähigkeiten und bietet den Nutzern eine nachhaltige und zuverlässige Gewin
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experten
King David Scalper - Meistern Sie die Märkte mit königlicher Präzision Rufen Sie die gebieterische Kraft des "King David Scalper" herbei, einer fein abgestimmten Handelswaffe, die geschmiedet wurde, um in der Hochgeschwindigkeitswelt des Scalping die Oberhand zu behalten. Inspiriert von der legendären Gerissenheit und Genauigkeit König Davids, schlägt dieser Expertenberater mit tödlicher Präzision zu und nutzt flüchtige Marktchancen mit unübertroffener Finesse. Der King David Scalper ist auf H
GoldBulldozer
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
GoldBulldozer ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Gold-Metall-Paaren entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen für das Goldpaar (XauUsd). Dank dessen ist es effek
Magic Flash
Ho Wai Kee
Experten
Magic Flash wird eine starke Investitionswaffe für Sie sein. Folgen Sie den von Ihnen festgelegten persönlichen Einstellungen. Dieser EA kann in einen schnellen und effizienten, aber relativ risikoreichen EA verwandelt werden, er kann auch zu einem EA mit mittlerem oder geringem Risiko, aber langsamerem Gewinn werden. Hohes Wachstum in einem kurzen Zeitraum, wenn die Marktbedingungen stimmen. Aber wenn die Marktbedingungen nicht richtig sind, die "Martingale Stop Loss"-Funktion, um die Szene en
Best Win EA
Chun Kit Lee
Experten
Die Spacial § Zwei System in diesem EA,Normal System ist ein Trend trading，Contrarian System ist ein martingale . § Der Trend Handel hinzufügen, um den Gewinn zu erhöhen. §Haben Sie eine einfache CCY Power System. §Aufzeichnung der Top-Preis & erreichen einen bestimmten Abstand wieder zu öffnen order. §Can Set die Zeit-Einstellung verwenden auf Nacht scalper. Dieser EA ist geeignet für den Handel mit EUR/USD, CAD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, oder anderen Symbolen, die Sie m
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Nomad Trader EA
Botond Ratonyi
Experten
Dieser EA verwendet keine Martingal-, Mittelwertbildungs-, Raster- oder andere gefährliche Strategien. Dieser EA ist immer mit harten Stop-Loss und Take-Profit. Verwenden Sie immer die Set-Dateien, die ich im Kommentarbereich veröffentlicht habe! Weitere Sets für Weizen, Benzin und andere Rohstoffe werden folgen) (Alle Paare wurden 10 Jahre lang mit 99,9% aller Tickdaten getestet, weitere kommen bald für kleinere und exotische Paare) Das Paket enthält : --Vollständiger EA mit allen anpassbaren
Steadfast Forex Bot
Dushyantha Chandima Abeysinghe Abeysinghe Mudiyanselage
Experten
Wir stellen den STEADFAST FOREX BOT vor, einen bahnbrechenden MQL5 Expert Advisor, der von erfahrenen Händlern entwickelt wurde, um konsistente Forex-Gewinne bei Haupt- und Nebenpaaren zu erzielen. Dieser Bot arbeitet paarweise mit präzisem Einstieg und geschütztem Stop-Loss/Take-Profit und identifiziert Chancen mit hohem Potenzial. Er ist ideal für fundierte Kontoprobleme mit geringem Drawdown und sehr geduldige Händler, die die Marktbedingungen über längere Zeiträume hinweg überwachen können.
Ego Prime
Victor Chukwuebuka Okeke
Experten
Ego Prime - Intelligentes Trend- und Umkehr-Scalping EA Ego Prime ist ein leistungsstarker und anpassungsfähiger Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Markttrends zu folgen und gleichzeitig potenzielle Umkehrungen mit einer fortschrittlichen Scalping-Technik strategisch zu erfassen. Dieser EA nutzt eine präzise Einstiegslogik, um starken Trends zu folgen, und passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an, um maximale Profitabilität bei minimalem Drawdown zu gewährleisten. Hauptmerkmale: T
Vikopo Fractal MT4
Farahbod Nikfar
Experten
Liebe Trader und Investoren, Wir stellen Ihnen Vikopo Fractal MT4 vor , entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 15 Jahren Handelserfahrung. MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114986 Produkte Liste : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategie Einführung : Bei der Verwendung dieses Roboters haben wir uns die Macht der modernsten neuronalen Plugins zunutze gemacht, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Durch die Integration dieser neuronalen Plu
St MA
Ting Fung Ku
Experten
Trend Trading mit Signalen, die auf dem gleitenden Durchschnittsindikator basieren (Fast MA, Slow MA (in) und Slow MA (out)) Fast MA crossover Slow MA (in) zum Eröffnen von Aufträgen und Fast MA crossover Slow MA (out) zum Schließen von Aufträgen Es wird empfohlen, alle 28 Währungspaare in Kombination von USD, EUR , AUD, CAD, CHF, GBP, NZD und JPY mit der gleichen magischen Zahl zu handeln und den Take Profit nach der magischen Zahl zu verwenden. Empfohlener Zeitrahmen: H1 Empfohlene Mindesteinl
Goldv3
Luong Quang Nguyen
Experten
Gold V3 - Der echte Gold-Handelsroboter Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken, sicheren und stabilen Gold-Handelsroboter? Testen Sie Gold V3 - völlig anders als die Risiken, die mit den auf dem Markt erscheinenden Roboter/Martingale-Netzwerken verbunden sind. Der Unterschied von Gold V3 Echte Strategie: Basierend auf dem Durchbrechen einzigartiger täglicher Unterstützungsniveaus, mit einer hohen Volatilitätspriorisierung für Gold. Informationen zum Risikomanagement: Jede feste T
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experten
Erschließen Sie die Macht des intelligenten Handels mit SmartDCA Trader! SmartDCA Trader ist Ihr ultimativer Begleiter in der dynamischen Welt des Devisenhandels. Dieser Expertenberater nutzt die hocheffektive Dollar-Cost Averaging (DCA)-Strategie und wurde entwickelt, um Ihre Trades zu optimieren, Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren - alles mit Präzision und Einfachheit. Warum SmartDCA Trader wählen? Leistungsstarke DCA-Strategie: Passt die Positionen bei Marktschwankungen automatis
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
HFT Passing Prop EA MT5
Rahman Pavaleh
4.11 (9)
Experten
HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher K
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experten
GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/7645
BTC Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experten
BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
Golden Scorpion MT4
Rahman Pavaleh
1 (1)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
GoldAlgo Breaker MT4
Rahman Pavaleh
Experten
GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
HFT Passing Prop EA
Rahman Pavaleh
5 (1)
Experten
HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher
DowAlgo Breaker MT4
Rahman Pavaleh
Experten
DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
BTC Miner Pro MT4
Rahman Pavaleh
Experten
BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/149982 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
GoldAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experten
GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experten
DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
Assistant FVG MT5
Rahman Pavaleh
Experten
Assistant FVG EA ist ein vollautomatisches System für Trader, die FVGs für ihren Handel verwenden. Dieses System steht Ihnen als professioneller Assistent zur Seite, um einen schnelleren und genaueren Handel zu ermöglichen. Passen Sie es einfach an Ihre Bedürfnisse an und es wird die Arbeit erledigen. Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem System haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Dies ist nur als Assistent gedacht
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension