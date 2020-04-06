DowAlgo Breaker MT4

DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus.

Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index.

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

Vorteile:

  • KeinGrid oder Martingal
  • Es unterstütztSL und TP
  • Festes und automatisches Volumen
  • Prop Firm bereit
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)

Wie man Backtest durchführt:
  • Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie US30
  • Setzen Sie den Zeitrahmen auf 1H
  • Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Kontostand = $250) + 0,01
  • Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
  • Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.


Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633



Spezifikationen:

Paar US30
Zeitrahmen Beliebig (H1)
Einzahlung $ 250 (USD) : (Guthaben = $250) + 0.01
Einstellungen Standard
Ziffern 1 - 2
Hebelwirkung > 1:100
Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Warnungen:

  • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
  • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
