HFT Passing Prop EA
- Experten
- Rahman Pavaleh
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 11 November 2024
- Aktivierungen: 10
Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden.
MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/119633
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764335
Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020
Öffentlicher Kanal: https: //www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.
Zurück Test:
-
Symbol: US30
-
Zeitrahmen: M1
-
Modellierung: 1-minütiger OHLC (nicht Tick-by-Tick)
Hauptmerkmale:
-
Verwendet keine Martingale-, Hedge- oder Grid-Strategien.
-
Kein VPS erforderlich ( aber VPS kann verwendet werden, wenn Sie dies wünschen)
-
Alle Einstellungen sind für den Benutzer vollständig zugänglich.
-
Unbegrenzte Unterstützung für Anfänger.
-
Verwendbar auf allen Zeitrahmen.
-
Primäres getestetes Symbol:US30 ( kann je nach den Anforderungen der Wertpapierfirma angepasst werden)
Wichtige Hinweise und Empfehlungen:
-
Wir sindnicht verantwortlich für die Politik oder die Ergebnisse einer Prop-Firma; Sie sollten Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen.
-
Dieser EA wurde entwickelt, um bei der Bewältigung von Prop Firm Herausforderungen zu helfen, nicht als garantierte Lösung für live finanzierte Konten. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.
-
Hüten Sie sich vor Internet-Betrügereien. Der Verkauf dieses Produkts ist nur über MQL5 und die offizielle Website gültig. Wir sind nicht verantwortlich für Käufe, die über andere Kanäle getätigt werden.
-
Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Ihr Konto und Ihr Broker den Handel im HFT-Stil zulassen und dass die Regeln Ihres Brokers Rapid-Succession-Orders nicht blockieren.
Warnungen :
- Der Verkauf dieses Produkts erfolgt nur im MQL5-Shop und auf der offiziellen MQLEXP-Website, daher sollten Sie sich vor Online-Betrügern hüten.
- Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
you should buy this expert i have the expert i tested it myself and it have a very high winning rate but peoples always thing is when the expert is expensive that it performs well but i'm happy white my choice plus the support team very insane in responds