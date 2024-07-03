HFT Passing Prop EA

5
HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter.
Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading(innerhalb von Minuten) zu überwinden.

Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden.


    MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/119633

    Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764335

    Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020


    Öffentlicher Kanal: https: //www.mql5.com/en/channels/mqlexp

    Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

    Zurück Test:

    • Symbol: US30

    • Zeitrahmen: M1

    • Modellierung: 1-minütiger OHLC (nicht Tick-by-Tick)


    Hauptmerkmale:

    • Verwendet keine Martingale-, Hedge- oder Grid-Strategien.

    • Kein VPS erforderlich ( aber VPS kann verwendet werden, wenn Sie dies wünschen)

    • Alle Einstellungen sind für den Benutzer vollständig zugänglich.

    • Unbegrenzte Unterstützung für Anfänger.

    • Verwendbar auf allen Zeitrahmen.

    • Primäres getestetes Symbol:US30 ( kann je nach den Anforderungen der Wertpapierfirma angepasst werden)


    Wichtige Hinweise und Empfehlungen:

    • Wir sindnicht verantwortlich für die Politik oder die Ergebnisse einer Prop-Firma; Sie sollten Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen.

    • Dieser EA wurde entwickelt, um bei der Bewältigung von Prop Firm Herausforderungen zu helfen, nicht als garantierte Lösung für live finanzierte Konten. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.

    • Hüten Sie sich vor Internet-Betrügereien. Der Verkauf dieses Produkts ist nur über MQL5 und die offizielle Website gültig. Wir sind nicht verantwortlich für Käufe, die über andere Kanäle getätigt werden.

    • Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Ihr Konto und Ihr Broker den Handel im HFT-Stil zulassen und dass die Regeln Ihres Brokers Rapid-Succession-Orders nicht blockieren.


    Warnungen :

    • Der Verkauf dieses Produkts erfolgt nur im MQL5-Shop und auf der offiziellen MQLEXP-Website, daher sollten Sie sich vor Online-Betrügern hüten.
    • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.


    Bewertungen 1
    clony237
    34
    clony237 2025.06.04 10:33 
     

    you should buy this expert i have the expert i tested it myself and it have a very high winning rate but peoples always thing is when the expert is expensive that it performs well but i'm happy white my choice plus the support team very insane in responds

    Empfohlene Produkte
    CHF Portal
    Ngo Yung Lau
    Experten
    CHF Portal ist speziell für den Handel mit USDCHF konzipiert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von CHF Portal basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet CHF Portal mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf der historischen Volatilität und der Preisbewegung basiert. Es versucht, das Top oder Bottom in einem Trend herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass CHF Portal in der Lage ist
    Fluidity EA MT4
    Eugene Nwoji
    Experten
    Beschreibung des Produkts Fluidity EA ist ein automatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um frühzeitige Markttrends zu erfassen und profitabel zu handeln. Es kann auch an verschiedene Finanzmärkte angepasst werden, wie z.B. Forex, Aktien und Rohstoffe. Das Handelssystem ist mit einer fortschrittlichen Geldmanagement-Routine ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, Gewinne zu maximieren, Verluste zu minimieren, eine dynamische Losgröße zu verwenden und den Abstand zwischen den Trades (Trade
    Moving Clouds EA
    Vijaya Kumar Hegde
    3 (1)
    Experten
    Moving Clouds EA ist ein trendbasierter Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit zwei gleitenden Durchschnitten und der Ichimoku-Wolke arbeitet. Moving Clouds EA leitet seine Signale nach der folgenden Methode ab: Kaufsignal : Durch Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitte mit der Ichimoku-Wolke von unten nach oben. Verkaufssignal : Durch die Kreuzung der gleitenden Durchschnitte mit der Ichimoku-Wolke von oben nach unten. Eingabe-Parameter Einstellungen für Ichimoku : Zeitrahmen - Ichimo
    Trading Keys MT4
    Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
    3 (2)
    Experten
    Trading Keys ist ein fortschrittlicher und einfach zu bedienender Risikokalkulator. Merkmale: Ziehen und Ablegen visueller Linien für Gewinnmitnahme/Stop-Loss/Einstiegslevel. Risikoberechnung basierend auf dem Kontostand/Quotenprozentsatz pro Handel. Gewinnabsicherung und Trailing-Knopf Automatische Break-Even-Schaltfläche Risikoberechnung für Prop-Firmen basierend auf dem Drawdown-Level Wie richten Sie Ihre Trading Keys ein? Fügen Sie Trading Keys zu Ihrem Chart hinzu Einrichten der Parameter
    FREE
    PO Osaa Simple Beginner
    Samuel Akinbowale
    Experten
    Der PO_OSAA:Simple Beginner EA ist ein einfacher und benutzerfreundlicher EA, der zum Öffnen und Schließen von Aufträgen entwickelt wurde. Es ist entworfen, um allein verwendet werden. Der PO_OSAA:Simple Beginner EA öffnet eine neue Marktorder auf Basis des Algorithmus des Autors und modifiziert sie mit TakeProfit und StopLoss. Beispiele: Wenn die Bedingungen BUY sind, wird das Ea einen Kaufauftrag öffnen, Ea wird den StopLoss mit xPip und TakeProfit mit (xPip)*3 modifizieren. Dieses Ea kann von
    FREE
    Traderspro
    Chukwudi Joshua Obiekwe
    Experten
    TradersPro - Vollautomatischer Buy/Sell EA für stetiges Wachstum Automatisierter Buy/Sell EA Demo-getestet: +200% Wachstum ️ Plug-and-Trade Setup - keine Erfahrung erforderlich Beschreibung: TradersPro ist ein vollautomatischer Forex EA, der für konsistenten Buy/Sell-Handel mit minimaler Überwachung entwickelt wurde. Er verwendet eine intelligente Trend- und Umkehrlogik mit eingebautem Risikomanagement, um Händlern zu helfen, ihre Konten stetig zu vergrößern. TradersPro wurde nach monat
    Ego ea
    Victor Chukwuebuka Okeke
    4.67 (3)
    Experten
    Titel: EGO ea - MQL4 Expert Advisor Beschreibung: Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit Ego ea, einem leistungsstarken MQL4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern. Entwickelt von erfahrenen Händlern und Programmierern, beinhaltet dieser EA fortschrittliche Algorithmen und intelligentes Risikomanagement zur Optimierung Ihrer Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Intelligente Handelslogik: Ego EA verwendet einen ausgeklügelten Handelsa
    FREE
    EPriceJPY
    Ngo Yung Lau
    Experten
    EPriceJPY ist ein Auto-Trading EA, der sich auf den USDJPY konzentriert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von EPriceJPY basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet EPriceJPY mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf einer Simulation basiert. Er versucht, die Ober- oder Unterseite eines Trends herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass EPriceJPY den Handel auf dem höchsten oder nied
    Python Proxy Backtest
    Cheung Ka Ho
    Bibliotheken
    [Einführung ] . [Installation ] Einführung Python ist eine Programmiersprache auf hohem Niveau mit einer guten Paketverwaltung, die dem Benutzer verschiedene Bibliotheken im Bereich von TA bis ML/AI bietet. Metatrader ist eine Handelsplattform, die es dem Benutzer ermöglicht, sich über berechtigte Broker an den Märkten zu beteiligen. Die Kombination von Python mit MT4 würde dem Benutzer eine noch nie dagewesene Freiheit bei der Anbindung von Brokern und der Nutzung von Bibliotheken bieten. Das
    FREE
    Momentum Multiple
    Bogdan Mihail Moise
    Experten
    Hallo und willkommen bei Momentum Multiple, Der EA verwendet weder Martingale noch Grid, er geht nur mit aktiven Orders in den Handel und verwendet einen Stop Loss für jeden Trade ! Dieser Expert Advisor arbeitet durch den Vergleich von Signalen aus Momentum-Indikatoren, genauer gesagt die folgenden : das Verhältnis zwischen durchschnittlichen Momentum - der aktuelle Wert - eine bestimmte Benutzer-Schwelle (MomentumTrigger = 100 durch Standard). Die Anzahl der Balken, die für die Berechnung de
    Eurusdkiller
    Nehemiah Rono
    Experten
    EUTUSDKILLER ist ein Trend-EA, der unter allen Marktbedingungen funktioniert (i)Er kauft, wenn der Indikator einen Trend bestätigt (ii)Verkauft, wenn der gleiche Indikator einen Abwärtstrend bestätigt. (iii)Einfache visuelle und effektive Trenderkennung. (iV)Er filtert und verbessert Ihre Handelsstrategien. (v) Er scannt frühere Daten und gibt sie in Echtzeit aus. (vi) Er kann so eingestellt werden, dass die Losgröße automatisch berechnet wird.
    MartinPro
    Utibe Udoh
    Experten
    MartinPro (oder Martingale Pro) ist ein Martingale-basierter Scalper EA. Es wird empfohlen, jeweils nur mit einem Paar zu handeln - vorzugsweise Gold oder GBPUSD . Sie können Ihre anfänglichen FixLots auf der Grundlage eines erhöhten Eigenkapitals festlegen oder einfach die AutoLots auf "Ja" setzen, damit der Roboter eine berechnete anfängliche Losgröße verwendet. Die Standardeinstellung dürfte für die meisten Trades ausreichen. Beachten Sie dass es sich um einen Martingale EA handelt; er begin
    CubeMaster Lite
    Wong Sze Wai
    5 (2)
    Experten
    CubeMaster Lite - Ihr ultimativer Trading EA zur Entfesselung von Profiten!!! Unser leistungsfähiger EA, der Indikatorsignale und fortschrittliche Money-Management-Funktionen kombiniert. Mit diesem EA können Sie verschiedene Strategien wie Grid , Martingal und Arbitrage umsetzen. Ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Anfänger sind, dieser vielseitige EA ist für Sie geeignet . Er bietet Schutz vor hohen Spreads und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen oder automatischen Losgröße. Superch
    Harvesta
    Jarmin Jamike Ugorji
    5 (2)
    Experten
    Harvesta ist ein Expert Advisor, der den " probabilistischen Ansatz" nutzt, um die Engpasszonen nach den Prinzipien von Angebot und Nachfrage zu handeln. Er ist intelligent , robust und wird nicht durch Broker, Hebelwirkung und Slippage beeinträchtigt. Empfehlungen Zeitrahmen: M15 Saldo: 3000 Paare: NZDCAD, GBPNZD, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, EURGBP, NZDCHF, EURAUD, GBPAUD, GBPCAD. Einstellungen: Die Standardeinstellungen sind bereits für den Handel mit Währungspaaren konfiguriert. Lot: Verwenden S
    Shooting Target
    Chui Yu Lui
    Experten
    / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst defini
    Dark Eagle MT4
    Agus Wahyu Pratomo
    Experten
    Dark Eagle ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert eine hohe Betriebsfrequenz . Dark Eagle basiert auf MACD, Moving Average und auch Price Action . Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate an erfolgreichen Trades zu erzielen. Dieser Expert Advisor hat einen eingebauten Nachrichtenfilter und auch einen Zeitfilter, um zu verhindern, dass der EA Positionen eröffnet, wenn es einen hohen Nachric
    Ilanis
    Mikhail Sergeev
    4.74 (27)
    Experten
    Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
    GoldAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
    DowAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
    Ilan Spirit
    Denis Kudryashov
    Experten
    Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
    Neural Links
    Catalin Zachiu
    5 (1)
    Experten
    Der Experte besteht aus drei Neuronenhöhlen für jede Seite, lang/kurz, und sie werden alle durch eine komplementäre, die als Filter verwendet wird, konditioniert. Die Handelsrichtung wird zurückgesetzt, wenn die erste Neuronenhöhle ein entgegengesetztes Signal gibt. Der Experte ist hauptsächlich für die EUR\USD-, GBP\USD-Paare und den M15-Zeitrahmen ausgelegt. Alle Einstellungen sind im Abschnitt "Kommentare" in Beitrag Nr. 1 verfügbar. Der Standardsatz hat ein leicht erhöhtes Risiko, für ein
    Fx Ilan Pluss
    Denis Kudryashov
    3 (1)
    Experten
    Fx Ilan Pluss Expert Advisor Fx Ilan Pluss ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den
    PZ Goldfinch Scalper EA
    PZ TRADING SLU
    2.73 (41)
    Experten
    Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
    FREE
    Ivy Smart EA
    iyiola james
    Experten
    Sie können den Handel des Roboters hier beobachten https://youtu.be/LkadOz4sedU Denken Sie daran, die MM POSSITION SIZING EINSTELLUNG in EA für Ihren Kontotyp zu ändern. MM-POSITIONSGRÖSSE FÜR MIKRO-KONTO = 3.000 BIS 5.000 MM POSSITION SIZING FÜR STANDARDKONTO = 30.000 BIS 50.000 Dies ist der beste EA, den Sie irgendwo finden können. Es läuft mit dem sichersten Algorithmus, der den Markt 24 Stunden 7 Tage überwacht. Dieses Produkt ist gut für jedermann, es ist benutzerfreundlich mit über 6000
    Lemon Cat Scalper
    Chun Wan Yeung
    Experten
    Lemon Cat Scalper Der am besten geeignete Zeitrahmen für diesen EA wäre M15 oder noch niedriger, ich verwende hauptsächlich M15 oder M5 für Backtests. Dieser EA verwendet die vorherige Anzahl von Bars, um die Position während der Eröffnung Aufträge zu bestimmen. Mehr , dieser EA verwenden eine sehr spezielle Strategie für die Verteidigung, und es kann 10 Jahre Backtest für einige Symbole passieren . Dieser EA eignet sich für den Handel mit EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AU
    Koli Mt4
    Taha Saber Ashour Kamel
    Experten
    Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance
    Day Trader Ai
    Audu Danlami Sylvester
    Experten
    Der Markt schläft nie. Jetzt auch nicht Ihr Vorteil. Wir stellen vor: Day Trader AI. Das Leben eines Daytraders ist ein ständiger Kampf. Du trittst gegen die Charts, gegen die Uhr und gegen deine eigenen Emotionen an. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie überwältigende Datenmengen verarbeiten, Muster im Chaos erkennen und fehlerfrei ausführen – und das alles in Millisekunden. Eine verpasste Gelegenheit, ein Moment des Zögerns, und der Moment ist vorbei. Was wäre, wenn du einen Partner hättest? Ei
    Galaxy MT4
    Marta Gonzalez
    Experten
    GALAXY ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER ZU WÄHLEN ALLE AUTOMATISIERTEN DIESES SYSTEM IST ALWAIS AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNG MACHEN GEWINNENDE ZYKLEN GALAX
    OtmScalpHedge
    Otmane Achandir
    Experten
    OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
    MA Semi Automated EA
    Tadanori Tsugaya
    Experten
    "Die Einstellungen sind kompliziert, aber stellen Sie sicher, dass Sie sie voll ausnutzen." MA Touch und Cross Trade fokussierter halbautomatischer EA Dieser EA ist auf MA Touch- und Cross-Trades spezialisiert, mit zwei MA Exit-Bedingungen, von denen eine auch als Trailing-Stop verwendet werden kann! Die Verwendung ist ganz Ihnen überlassen! Ich habe noch nie einen MA Trade EA mit so vielen anpassbaren Einstellungen gesehen! MA Entry und Mass MA Exit für offene Positionen Dieser EA kann nicht n
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experten
    Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.76 (41)
    Experten
    Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1071)
    Experten
    EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
    EA Game Changer
    Vasiliy Strukov
    3 (2)
    Experten
    Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experten
    ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Experten
    KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Experten
    Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
    Capybara
    Sergey Kasirenko
    4.65 (54)
    Experten
    Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experten
    Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Experten
    Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
    Aurum Trader
    Vasiliy Strukov
    5 (3)
    Experten
    Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experten
    AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    Experten
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Experten
    Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
    Kaufman Smart Regime EA
    Davit Beridze
    Experten
    Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experten
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experten
    24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experten
    Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
    Bitcoin Expert MT4
    Elif Kaya
    5 (3)
    Experten
    - Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experten
    CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    Experten
    Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Experten
    KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
    Weitere Produkte dieses Autors
    HFT Passing Prop EA MT5
    Rahman Pavaleh
    4.11 (9)
    Experten
    HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher K
    Golden Scorpion MT5
    Rahman Pavaleh
    4.5 (8)
    Experten
    Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
    GBP Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Experten
    GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/7645
    BTC Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Experten
    BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
    Golden Scorpion MT4
    Rahman Pavaleh
    1 (1)
    Experten
    Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
    GoldAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
    GBP Miner Pro MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GBP Miner Pro EA ist ein vollintelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Money Management- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143 Blog : https://www.mql5.com/en/blog
    DowAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
    BTC Miner Pro MT4
    Rahman Pavaleh
    Experten
    BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/149982 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
    GoldAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
    DowAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
    Assistant FVG MT5
    Rahman Pavaleh
    Experten
    Assistant FVG EA ist ein vollautomatisches System für Trader, die FVGs für ihren Handel verwenden. Dieses System steht Ihnen als professioneller Assistent zur Seite, um einen schnelleren und genaueren Handel zu ermöglichen. Passen Sie es einfach an Ihre Bedürfnisse an und es wird die Arbeit erledigen. Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem System haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Dies ist nur als Assistent gedacht
    Auswahl:
    clony237
    34
    clony237 2025.06.04 10:33 
     

    you should buy this expert i have the expert i tested it myself and it have a very high winning rate but peoples always thing is when the expert is expensive that it performs well but i'm happy white my choice plus the support team very insane in responds

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.06.04 11:10
    Thank you, my friend.
    Antwort auf eine Rezension