GBP Miner Pro MT5

5

GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert.

Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist.


MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144

Blog :https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.


Vorteile:

  • KeinGrid oder Martingal
  • Es unterstütztSL und TP
  • Smart Money Management und Positionsmanagement-System
  • Prop Firm Ready
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
  • 1 bis 3 Trades pro Tag (Natürlich gibt es Tage, an denen überhaupt kein Handel stattfindet)


Spezifikationen:

Paar GBPUSD
Zeitrahmen Beliebig (H1)
Einzahlung >= $ 200 (USD)
Einstellungen Standard
Hebelwirkung >= 1:100
Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
VPS 24 / 7


Wie man einen Backtest durchführt:

  • Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie GBPUSD
  • Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H
  • Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500
  • Stellen Sie die Daten und dieModellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
  • Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.


Risk Disclosure - Disclaimer :

Wie andere EAs wird es auch hier Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Warnungen:

  • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
  • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:53 
 

Very good EA. very good developer support

Jurgen Arapi
52
Jurgen Arapi 2025.09.09 16:55 
 

The best support

