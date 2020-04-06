Assistant FVG MT5

Assistant FVG EA ist ein vollautomatisches System für Trader, die FVGs für ihren Handel verwenden. Dieses System steht Ihnen als professioneller Assistent zur Seite, um einen schnelleren und genaueren Handel zu ermöglichen. Passen Sie es einfach an Ihre Bedürfnisse an und es wird die Arbeit erledigen.





Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp



Hinweis: Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem System haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

Dies ist nur als Assistent gedacht, nicht als umfassendes Handelssystem.





Vorteile:

Es unterstützt SL, TP und Trailing Stop

und Timer für Trailing-Stop (für Prop-Firma)

Einstellen der Zeit

Einstellen des Arbeitstages

Wählen Sie ein beliebiges Positionsmodell

Einstellen des FVG-Bereichs von 0% bis 100%

von 0% bis 100% Einstellung als Position oder Alarm



EA-Einstellungen : Check Candle : Die Anzahl der Kerzen, die Sie überprüfen möchten.

Die Anzahl der Kerzen, die Sie überprüfen möchten. Zeitrahmen : Wählen Sie den Überprüfungszeitraum (von 1 Minute bis 1 Monat).

Wählen Sie den Überprüfungszeitraum (von 1 Minute bis 1 Monat). Stop Loss : Festlegen des Verlustlimits auf Basis von Punkten.

Festlegen des Verlustlimits auf Basis von Punkten. Take Profit : Festlegen des Gewinnlimits auf der Basis von Punkten.

Festlegen des Gewinnlimits auf der Basis von Punkten. Start Trailing : Limit für die Startdistanz des Trailing Stops auf Basis von Punkten.

Limit für die Startdistanz des Trailing Stops auf Basis von Punkten. Trailing : Trailing Stop Fortsetzungsabstand auf Basis von Punkten.

Trailing Stop Fortsetzungsabstand auf Basis von Punkten. Set mode : Wenn diese Option wahr ist, wird eine Position eingenommen, wenn sie jedoch falsch ist, wird nur ein Alarm ausgegeben.

Wenn diese Option wahr ist, wird eine Position eingenommen, wenn sie jedoch falsch ist, wird nur ein Alarm ausgegeben. Up FVG : Verwaltung des Ordertyps in Hausse-Situationen [ BUY - BUY LIMIT - SELL - SELL STOP ]

Verwaltung des Ordertyps in Hausse-Situationen [ BUY - BUY LIMIT - SELL - SELL STOP ] Down FVG : Verwaltung der Auftragsart in einer Baisse-Position [ SELL - SELL LIMIT - BUY - BUY STOP ]

Verwaltung der Auftragsart in einer Baisse-Position [ SELL - SELL LIMIT - BUY - BUY STOP ] Lotgröße : Sie können die Positionsgröße einstellen.

Sie können die Positionsgröße einstellen. Max position : Stellen Sie die maximale Anzahl der offenen Positionen von 1 bis .

Stellen Sie die maximale Anzahl der offenen Positionen von 1 bis . Ordertyp run : Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie das Positionseröffnungsmodell mit jedem Broker einstellen.

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie das Positionseröffnungsmodell mit jedem Broker einstellen. Level FVG [%] : Sie können das Sensitivitätsniveau innerhalb des FVG von 0% bis 100% wählen.

Sie können das Sensitivitätsniveau innerhalb des FVG von 0% bis 100% wählen. Delay Trailing : Wenn Sie Props verwenden und ein Zeitlimit für Trailing-Stops haben, aktivieren Sie diese Option und legen Sie eine Verzögerungszeit in Sekunden fest.

Wenn Sie Props verwenden und ein Zeitlimit für Trailing-Stops haben, aktivieren Sie diese Option und legen Sie eine Verzögerungszeit in Sekunden fest. Enable Time : Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Trades nur zu einer bestimmten Tageszeit ausführen möchten.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Trades nur zu einer bestimmten Tageszeit ausführen möchten. Tageseinstellung : Wenn Sie an bestimmten Tagen arbeiten möchten, aktivieren Sie diese.



Spezifikationen : Paar Währung - Index - Metall - Krypto Zeitrahmen Beliebig

Einzahlung Beliebig Einstellungen Basierend auf der Strategie Ziffern Beliebig Hebelwirkung Beliebig Konto-Typ Beliebig





Warnungen :

Der Verkauf dieses Produkts erfolgt nur im MQL5-Shop und auf der offiziellen MQLEXP-Website, also Vorsicht vor Online-Betrügern.

Durch den Kauf dieses Produkts und das Lesen seiner Beschreibung, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.

Dies ist nur als ein Assistent, nicht ein umfassendes Handelssystem gedacht.



