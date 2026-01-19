Prime Trend Master - Professioneller Trendzonen-EA für XAUUSD (H1)

🟦 SHORT INTRO

Prime Trend Master ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der speziell für XAUUSD auf H1 entwickelt wurde. Er basiert auf einer klaren Erkennung der Marktstruktur, optionalen Momentum-Filtern (RSI/ADX/Stochastic) und diszipliniertem Handelsmanagement.

✔ Kein Martingale

✔ Kein Grid

✔ Kein Averaging

✔ One-trade Logik (optional)

Dieser EA handelt mit der Struktur des Marktes, nicht mit zufälligen Indikatoren.

Kern-Logik

Liest die Trendstruktur mit Hilfe des internen Indikators "Guppy Zones". Erkennt die Ausrichtung zwischen kurzen und langen Zonen Bestätigt Einträge mit optionalen Filtern: RSI - Momentum-Richtung

ADX - Trendstärke

Stochastik - zusätzliche Bestätigung Verwaltet Trades mit professionellen Tools: Fester oder ATR SL/TP

Nachlaufender Stop

Teilweiser Take Profit

Zeitbasierter Ausstieg

🟦 WIE ES FUNKTIONIERT

Wenn sich die Zonen überschneiden (Chop), bleibt der EA neutral, um minderwertige Trades zu vermeiden.

🟦 STRATEGIE-TYP

EA-Typ: Trendfolge

Dies ist ein strukturbasiertes System.

Es verwendet NICHT:

Martingal

Gitter

Absicherungsstrategien

Arbitrage

hochfrequentes Scalping

🟦 TESTEN & ROBUSTHEIT

Der EA wurde über 6 Jahre auf 3 verschiedenen Brokern getestet:

IC Markets

XM

Darwinex

mit Every tick basierend auf echten Ticks.

Die Ergebnisse waren bei allen Brokern ähnlich, was zeigt, dass die Strategie nicht an eine bestimmte Umgebung angepasst ist.

Ein maximaler Drawdown von ca. 13% über 6 Jahre mit 900+ Trades ist ein hervorragendes Profil für einen nicht-martingalen Trend EA.

Handelsmanagement

ATR oder feste SL/TP

Trailing mit Startlevel

Teilweises Schließen + SL auf Break-Even verschieben

Zeitstopp (max. Bars im Handel)

Filter (optional)

RSI

ADX

Stochastik

Score oder strenge Logik

Sicherheit

StopLevel/FreezeLevel-Schutz

Spread-Kontrollen

Ein Handel pro Symbol Option

Arbeitet mit Market Execution

Bedienfeld / HUD

Echtzeit-Informationen auf dem Chart

Aktualisierungen, auch wenn der Markt geschlossen ist

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Absicherung

Ausführung: Markt

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

🟦 INSTALLATION

Prime Trend Master an XAUUSD H1 mit Standardeinstellungen anhängen Algo-Handel aktivieren

🟦 FEATURES🟦 VORAUSSETZUNGEN

Gebrauchsfertiges Standard-Setup

Die Standardversion ist sofort nach dem Anhängen an den Chart handelsbereit.

Es ist keine Optimierung oder komplexe Konfiguration erforderlich.

Prime Trend Master an XAUUSD H1 anhängen Algo-Handel aktivieren → FERTIG

Die Werkseinstellungen wurden auf der Grundlage mehrjähriger Tests erstellt und sind für den Live-Einsatz ohne zusätzliche Anpassungen geeignet.

Fortgeschrittene Benutzer können Filter oder Risikoparameter feinabstimmen, dies ist jedoch optional.

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

VPS empfohlen

Mäßiges Risiko pro Handel

Vermeiden Sie den Handel bei extremen Spreads

Professioneller MT5 EA

Übersichtliches Panel im Chart

Volle Kontrolle der Parameter

Kostenloser erforderlicher Indikator

🟦 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN🟦 WAS SIE BEKOMMEN🟦 FAQ

Ist dies ein Martingal oder ein Grid?

Nein. Der EA verwendet nur die klassische Risikokontrolle.

Wird er neu gemalt?

Nein. Die Entscheidungen basieren auf bestätigten Bar-Daten.

Kann ich ihn auch für andere Symbole verwenden?

Der EA ist für XAUUSD H1 optimiert.

🟦 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie immer auf Demo vor dem realen Handel.