Prime Trend Master - Professioneller Trendzonen-EA für XAUUSD (H1)🟦 SHORT INTRO
Prime Trend Master ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der speziell für XAUUSD auf H1 entwickelt wurde. Er basiert auf einer klaren Erkennung der Marktstruktur, optionalen Momentum-Filtern (RSI/ADX/Stochastic) und diszipliniertem Handelsmanagement.
✔ Kein Martingale
✔ Kein Grid
✔ Kein Averaging
✔ One-trade Logik (optional)
Dieser EA handelt mit der Struktur des Marktes, nicht mit zufälligen Indikatoren.🟦 WIE ES FUNKTIONIERT
Kern-Logik
-
Liest die Trendstruktur mit Hilfe des internen Indikators "Guppy Zones".
-
Erkennt die Ausrichtung zwischen kurzen und langen Zonen
-
Bestätigt Einträge mit optionalen Filtern:
-
RSI - Momentum-Richtung
-
ADX - Trendstärke
-
Stochastik - zusätzliche Bestätigung
-
-
Verwaltet Trades mit professionellen Tools:
-
Fester oder ATR SL/TP
-
Nachlaufender Stop
-
Teilweiser Take Profit
-
Zeitbasierter Ausstieg
-
Wenn sich die Zonen überschneiden (Chop), bleibt der EA neutral, um minderwertige Trades zu vermeiden.🟦 STRATEGIE-TYP
EA-Typ: Trendfolge
Dies ist ein strukturbasiertes System.
Es verwendet NICHT:
-
Martingal
-
Gitter
-
Absicherungsstrategien
-
Arbitrage
-
hochfrequentes Scalping
Der EA wurde über 6 Jahre auf 3 verschiedenen Brokern getestet:
-
IC Markets
-
XM
-
Darwinex
mit Every tick basierend auf echten Ticks.
Die Ergebnisse waren bei allen Brokern ähnlich, was zeigt, dass die Strategie nicht an eine bestimmte Umgebung angepasst ist.
Ein maximaler Drawdown von ca. 13% über 6 Jahre mit 900+ Trades ist ein hervorragendes Profil für einen nicht-martingalen Trend EA.🟦 FEATURES
Handelsmanagement
-
ATR oder feste SL/TP
-
Trailing mit Startlevel
-
Teilweises Schließen + SL auf Break-Even verschieben
-
Zeitstopp (max. Bars im Handel)
Filter (optional)
-
RSI
-
ADX
-
Stochastik
-
Score oder strenge Logik
Sicherheit
-
StopLevel/FreezeLevel-Schutz
-
Spread-Kontrollen
-
Ein Handel pro Symbol Option
-
Arbeitet mit Market Execution
Bedienfeld / HUD
-
Echtzeit-Informationen auf dem Chart
-
Aktualisierungen, auch wenn der Markt geschlossen ist
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Konto-Typ: Absicherung
-
Ausführung: Markt
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
🟦 INSTALLATION
-
Prime Trend Master an XAUUSD H1 mit Standardeinstellungen anhängen
-
Algo-Handel aktivieren
Gebrauchsfertiges Standard-Setup
Die Standardversion ist sofort nach dem Anhängen an den Chart handelsbereit.
Es ist keine Optimierung oder komplexe Konfiguration erforderlich.
-
Prime Trend Master an XAUUSD H1 anhängen
-
Algo-Handel aktivieren → FERTIG
Die Werkseinstellungen wurden auf der Grundlage mehrjähriger Tests erstellt und sind für den Live-Einsatz ohne zusätzliche Anpassungen geeignet.
Fortgeschrittene Benutzer können Filter oder Risikoparameter feinabstimmen, dies ist jedoch optional.
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
VPS empfohlen
-
Mäßiges Risiko pro Handel
-
Vermeiden Sie den Handel bei extremen Spreads
-
Professioneller MT5 EA
-
Übersichtliches Panel im Chart
-
Volle Kontrolle der Parameter
-
Kostenloser erforderlicher Indikator
Ist dies ein Martingal oder ein Grid?
Nein. Der EA verwendet nur die klassische Risikokontrolle.
Wird er neu gemalt?
Nein. Die Entscheidungen basieren auf bestätigten Bar-Daten.
Kann ich ihn auch für andere Symbole verwenden?
Der EA ist für XAUUSD H1 optimiert.🟦 HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Testen Sie immer auf Demo vor dem realen Handel.