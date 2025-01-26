Golden Scorpion MT4
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus.
Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen.
Dieses System arbeitet 100% automatisch und ist für Gold geeignet.
Vorteile:
- KeinGrid oder Martingal
- Es unterstütztSL und TP
- Risikomanagement in zwei Formen festes Volumen oder festes Risiko
- Prop Firm Ready
- Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
Strategie :
- A_MODE >>> Hohes Risiko >> A_MODE + B_MODE + C_MODE
- B_MODE >>>>> Kombinieren >>>>> Durchschnittliches Risiko >> B_MODE + C_MODE
- C_MODE >>>Geringes Risiko >> B_MODE | C_MODE
Wie man einen Backtest durchführt:
- Starten Sie den Backtest und aktivieren SieXAUUSD oder GOLD metal
- Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H
- Aktivieren Sie alle drei Strategien: A_MODE - B_MODE - C_MODE
- Stellen Sie Ihr Risiko auf zwei Arten ein: [ % ] (basierend auf Balance) oder [fix] (festes Volumen)
Makler und Prop-Firmen :
- IC Market - Geldkonto(Broker)
- Robo Forex(Mak ler)
- Alpari - ECN-Konto(Makler)
- FXIFY(Prop-Firma)
- Handelsfonds(Prop-Firma)
Spezifikationen :
|Paar
|XAUUSD, GOLD
|Zeitrahmen
|Beliebig
|Strategien
|A_MODUS - B_MODUS - C_MODUS
|Einzahlung
|500 DOLLAR (USD)
|Einstellungen
|Standard
|Ziffern
|2 - 3
|Hebelwirkung
|> 1:100
|Konto-Typ
|Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.
Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.
Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Warnungen:
- Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
- Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
See first comment, first day and all trades hit stop loss. will change review if any better
update 16/08/2025: First, no signal from author, second, from the beginning, this EA doesnt make any profits, or at least keeps the balance at breakeven or lower. I've tried many brokers and none of them are profitable
Which EA is there in the store that is profitable every day? Loss is also part of the game!! As mentioned in the product description: Risk Disclosure - Disclaimer: Read this section carefully - To evaluate a trading system, you should consider a period of 3 to 6 months. By the way, the trading history you posted in the comments section is not correct - so why are there no profitable trades in that history? I'll post the full history myself, check it out. Nothing will change with your negative Rewive - because we have the documentation that our users have sent - and you yourself are in the Telegram group and have seen all of them.
