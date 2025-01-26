Golden Scorpion MT4

Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus.

Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen.

Dieses System arbeitet 100% automatisch und ist für Gold geeignet.

MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/129678


Vorteile:

  • KeinGrid oder Martingal
  • Es unterstütztSL und TP
  • Risikomanagement in zwei Formen festes Volumen oder festes Risiko
  • Prop Firm Ready
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)


    Strategie :

    • A_MODE >>> Hohes Risiko >> A_MODE + B_MODE + C_MODE
    • B_MODE >>>>> Kombinieren >>>>> Durchschnittliches Risiko >> B_MODE + C_MODE
    • C_MODE >>>Geringes Risiko >> B_MODE | C_MODE


    Wie man einen Backtest durchführt:

    • Starten Sie den Backtest und aktivieren SieXAUUSD oder GOLD metal
    • Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H
    • Aktivieren Sie alle drei Strategien: A_MODE - B_MODE - C_MODE
    • Stellen Sie Ihr Risiko auf zwei Arten ein: [ % ] (basierend auf Balance) oder [fix] (festes Volumen)

    Makler und Prop-Firmen :

    • IC Market - Geldkonto(Broker)
    • Robo Forex(Mak ler)
    • Alpari - ECN-Konto(Makler)
    • FXIFY(Prop-Firma)
    • Handelsfonds(Prop-Firma)

    Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633


    Spezifikationen :

    Paar XAUUSD, GOLD
    Zeitrahmen Beliebig
    Strategien A_MODUS - B_MODUS - C_MODUS
    Einzahlung 500 DOLLAR (USD)
    Einstellungen Standard
    Ziffern 2 - 3
    Hebelwirkung > 1:100
    Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
    VPS 24 / 7


    Risk Disclosure - Disclaimer :

    Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

    Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

    Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


    Warnungen:

    • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
    • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
    Benj autotrend switch EA
    Benjamin Allip
    Experten
    BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Fangen Sie Trends, nicht Rauschen. Ein professioneller Grid-on-Trend-Roboter, der die Volatilität dem Zeitrahmen zuordnet und das Risiko mit einem eingebauten Daily P&L Guard unter Kontrolle hält. Wenn der Trend umschlägt, löscht er die Hängepartien auf der falschen Seite, bewahrt die Live-Positionen (optional, wenn D1 ausgerichtet ist) und setzt nur die fehlenden Levels - kein Durcheinander, keine durchdrehenden Grids. Warum Händler es wählen Trendbewusstes Ra
    MA Cross Plus
    Mohamed Amine Talbi
    Experten
    Der "MA Cross Plus" EA basiert, wie der Name schon sagt, auf gleitenden Durchschnittsübergängen. Aber das Besondere an diesem Expert Advisor ist, dass er nicht nur einen, sondern zwei Algorithmen verwendet, um schlechte Trades maximal zu filtern. Wie alle Trader wissen, sind gleitende Durchschnitte ein Trendfolger. Und es gibt ein Sprichwort: "Der Trend ist dein Freund". Warum also gegen den Trend handeln, wenn man den Trend mitnehmen und davon profitieren kann, während man gleichzeitig den fals
    KT COG Robot
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Experten
    KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
    Cool Monkey
    Sze Yu Ma
    4 (1)
    Experten
    Cool Monkey ist ein vollautomatischer, hochgradig anpassbarer EA, der auf Volatilität, MACD und RSI basiert, um optimale Einstiegspunkte auszuwählen. Er verwendet eine spezielle Gitterstruktur , um eine hohe Gewinnrate bei verbesserter Sicherheit zu erzielen. Alle Tests werden mit 99,90% Tick-Daten durchgeführt, mit simuliertem Spread, Ausführungsverzögerung, Kommission und Swap. Für die Optimierung sind Handels- und Optimierungserfahrung erforderlich. Limited time to buy Cool Monkey for USD30 !
    Hunting Cat Scalper
    Pak Hong Poon
    4.69 (13)
    Experten
    Hunting Cat Scalper ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hauptsächlich mit dem USDJPY handelt. Er identifiziert potentielle Ausbruchsniveaus in bestimmten Kursmustern und handelt dann mit den Ausbrüchen. Ein KOSTENLOSES Exemplar von Superdog Pro wird mit dem Kauf von Hunting Cat Scalper verschenkt. Kontaktieren Sie mich für weitere Details und Bedingungen. Aktueller Preis: $349 --> (nächster Preis $449) Live-Signal: Set C (mit Trailing Stop) : https://www.mql5.com/en/signals/2231094 Wi
    Binary Hedger FV
    Ayman Magdy
    Experten
    Einführung: Hallo, Ich präsentiere Ihnen die fortgeschrittene und endgültige Version des "Binary Hedger FV" Expert Advisor. Ich werde nicht in ausführliche Details über das Konzept des EAs gehen, da ich alle Informationen in der ursprünglichen Version oder in der so genannten Testversion des EAs, die über den folgenden Link zugänglich ist, behandelt habe: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site+Market+My+Products+Page In der hier vorgestellten Version verfügen Sie über eine umfa
    Momentum Multiple
    Bogdan Mihail Moise
    Experten
    Hallo und willkommen bei Momentum Multiple, Der EA verwendet weder Martingale noch Grid, er geht nur mit aktiven Orders in den Handel und verwendet einen Stop Loss für jeden Trade ! Dieser Expert Advisor arbeitet durch den Vergleich von Signalen aus Momentum-Indikatoren, genauer gesagt die folgenden : das Verhältnis zwischen durchschnittlichen Momentum - der aktuelle Wert - eine bestimmte Benutzer-Schwelle (MomentumTrigger = 100 durch Standard). Die Anzahl der Balken, die für die Berechnung de
    Midnight Queen
    Kenji Ito
    Experten
    Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
    ForexEagle
    Hadj Ahmed Slimani
    Experten
    ForexEagle - Erhöhen Sie Ihre Trading-Erfahrung auf neue Höhen! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu revolutionieren? Führen Sie ForexEagle ein, den ultimativen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Märkte GBPUSD, AUDCAD und USDCAD auf dem M5-Zeitrahmen zu dominieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus einer fortschrittlichen Preisaktionsstrategie und einem Trenderkennungsalgorithmus ist ForexEagle Ihr ideales Werkzeug, um das volle Potenzial des GBPUSD-, AUDCAD- und USDC
    Magic Flash
    Ho Wai Kee
    Experten
    Magic Flash wird eine starke Investitionswaffe für Sie sein. Folgen Sie den von Ihnen festgelegten persönlichen Einstellungen. Dieser EA kann in einen schnellen und effizienten, aber relativ risikoreichen EA verwandelt werden, er kann auch zu einem EA mit mittlerem oder geringem Risiko, aber langsamerem Gewinn werden. Hohes Wachstum in einem kurzen Zeitraum, wenn die Marktbedingungen stimmen. Aber wenn die Marktbedingungen nicht richtig sind, die "Martingale Stop Loss"-Funktion, um die Szene en
    Ema trend Robot
    Onyekachi Franklin Agbo
    5 (1)
    Experten
    Der EMA Trend Robot ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der starke Richtungsbewegungen mit Hilfe der doppelten EMA-Bestätigung verfolgt. Er vermeidet schwache Bereiche, wartet auf saubere Trend-Setups und führt Trades mit intelligenter Logik basierend auf Momentum, Preisstärke und Volatilität aus. Der EA verfügt über einen eingebauten Stop Loss, Take Profit und einen optionalen Trailing Stop, um Gewinne zu schützen und emotionales Handeln zu reduzieren. Er ist für Anfänger und Profis geeign
    FREE
    HF PropFirmFastPass
    Wong Sze Wai
    Experten
    Ihr Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen von HFT Prop Firm Sind Sie bereit, die Welt des Hochfrequenzhandels (HFT ) zu erschließen und sich den Herausforderungen der Eigenhandelsfirmen zu stellen? Dann sind Sie bei PropFirmFastPass genau richtig, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihnen hilft, unbegrenzte HFT-Prop-Firm-Herausforderungen mühelos zu bestehen . Unbegrenzte Herausforderungen, einmalige Gebühr Besiegen Sie die Bewertungen von über 13 unterstützten Prop-Firmen, ei
    Way Trade
    Ivan Grachev
    4.5 (6)
    Experten
    Ein automatischer Trendhandelsberater, der auf einer Analyse der aktuellen Marktsituation basiert. Der Berater bestimmt die Richtung des Marktes, überwacht die eingebauten Indikatoren, bildet Durchbruchsniveaus und steigt in den Markt ein, wenn diese überschritten werden. In diesem Fall werden irrelevante Levels gelöscht. Der Advisor ist voll automatisiert und sofort einsatzbereit. Bitte sehen Sie alle meine Produkte: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Vorteil: keine Verwendung vo
    FREE
    Moving Clouds EA
    Vijaya Kumar Hegde
    3 (1)
    Experten
    Moving Clouds EA ist ein trendbasierter Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit zwei gleitenden Durchschnitten und der Ichimoku-Wolke arbeitet. Moving Clouds EA leitet seine Signale nach der folgenden Methode ab: Kaufsignal : Durch Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitte mit der Ichimoku-Wolke von unten nach oben. Verkaufssignal : Durch die Kreuzung der gleitenden Durchschnitte mit der Ichimoku-Wolke von oben nach unten. Eingabe-Parameter Einstellungen für Ichimoku : Zeitrahmen - Ichimo
    Triple Candle EA
    Mohamed Amine Talbi
    Experten
    Der "Triple Candle" EA basiert auf dem Trendfolgeindikator, dem gleitenden Durchschnitt. Auch wenn die Indikatoren nachhinken, bestätigt der Algorithmus hinter dem EA den Trend, bevor er ihn aufgreift. Der beste Zeitrahmen für diesen EA ist H1, und er funktioniert am besten mit dem Währungspaar EURUSD. EA Eingaben : - MA-Periode : Der gleitende Durchschnitt zur Bestimmung der Trendrichtung. Standardmäßig ist er auf 34 Perioden eingestellt. - MA-Methode : Die Berechnungsmethode des gleitenden D
    BB System EA
    GIORGIO LIBERTI GARLET
    Experten
    SONDERPREIS Tolle Angebote für alle Produkte. Großartige Möglichkeiten. BB System EA ist ein Experte, der entwickelt wurde, um den Signalen des BB System Indikators zu folgen: Wenn ein Signal vorliegt, wird die Position eröffnet und kann wiederholt werden, wenn der Preis gegen den Trend geht. Sein hoher Gewinnprozentsatz bedeutet, dass die Wiederholungen nicht sehr zahlreich sind und die Position in Kürze geschlossen wird. Manchmal ist es gut, ihn zu verwenden oder nur zu verkaufen oder zu kau
    TAT Capital Hedge
    Ady Tataru
    Experten
    Dies ist mein zweiter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um stetige monatliche Renditen im Bereich von 2-3% zu erzielen, mit einer glatten Aktienkurve und einem sehr geringen Drawdown . Er wurde über mehrere Jahre backgetestet, wobei jedes getestete Jahr konsistente Rentabilität zeigte. Der EA ist für EURUSD bei Brokern gedacht, die sehr niedrige Spreads anbieten, idealerweise ein ECN-Konto , und ist für den H1-Zeitrahmen optimiert. Die Strategie hinter diesem EA basiert auf einem Handelsansa
    Auswahl:
    Jonathan Bastide
    591
    Jonathan Bastide 2025.05.26 21:44 
     

    See first comment, first day and all trades hit stop loss. will change review if any better

    update 16/08/2025: First, no signal from author, second, from the beginning, this EA doesnt make any profits, or at least keeps the balance at breakeven or lower. I've tried many brokers and none of them are profitable

    Rahman Pavaleh
    2160
    Antwort vom Entwickler Rahman Pavaleh 2025.05.27 06:28
    Dear friend, you have only purchased the EA for 1 day and the next day you register a Rewive and claim to make a profit?
    Which EA is there in the store that is profitable every day? Loss is also part of the game!! As mentioned in the product description: Risk Disclosure - Disclaimer: Read this section carefully - To evaluate a trading system, you should consider a period of 3 to 6 months. By the way, the trading history you posted in the comments section is not correct - so why are there no profitable trades in that history? I'll post the full history myself, check it out. Nothing will change with your negative Rewive - because we have the documentation that our users have sent - and you yourself are in the Telegram group and have seen all of them.
    https://www.mql5.com/en/market/product/129678#!tab=comments&page=1&comment=56758392
    https://www.mql5.com/en/market/product/129678#!tab=comments&page=1&comment=56763058
    https://www.mql5.com/en/market/product/129678#!tab=comments&page=1&comment=56763319
    Antwort auf eine Rezension