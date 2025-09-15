BTC Miner Pro MT5
- Experten
- Rahman Pavaleh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD.
Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Ausführen des Systems haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.
Vorteile:
- Nicht einGrid oder Martingale
- Es unterstütztSL und TP
- Festes und automatisches Volumen
- Prop Firm bereit
- Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
Analysiert System :
- System 1 = WAHR >>>
- System 2 = WAHR >>>>>> (Niedrig - Mittel - Hoch)
- System 3 = WAHR >>>
- Führen Sie den Backtest aus und aktivieren Sie BITCOIN oder BTCUSD
- Setzen Sie den Zeitrahmen auf 1H
- Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Balance = $200) + 0.01
- Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
- Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.
Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633
Spezifikationen:
|Paar
|BITCOIN oder BTCUSD
|Zeitrahmen
|Beliebig (H1)
|Einzahlung
|$ 200 (USD) : (Guthaben = $200) + 0.01
|Einstellungen
|Standard
|Ziffern
|1 - 2
|Hebelwirkung
|> 1:100
|Konto-Typ
|Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.
Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.
Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Warnungen:
- Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
- Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
very good developer support Good EA