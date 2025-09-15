BTC Miner Pro MT5

5
BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus.

Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD.


MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Ausführen des Systems haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

Vorteile:

  • Nicht einGrid oder Martingale
  • Es unterstütztSL und TP
  • Festes und automatisches Volumen
  • Prop Firm bereit
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)

Analysiert System :

  • System 1 = WAHR >>>
  • System 2 = WAHR >>>>>> (Niedrig - Mittel - Hoch)
  • System 3 = WAHR >>>


Wie man einen Backtest durchführt:
  • Führen Sie den Backtest aus und aktivieren Sie BITCOIN oder BTCUSD
  • Setzen Sie den Zeitrahmen auf 1H
  • Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Balance = $200) + 0.01
  • Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
  • Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.


Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633



Spezifikationen:

Paar BITCOIN oder BTCUSD
Zeitrahmen Beliebig (H1)
Einzahlung $ 200 (USD) : (Guthaben = $200) + 0.01
Einstellungen Standard
Ziffern 1 - 2
Hebelwirkung > 1:100
Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Warnungen:

  • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
  • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
Bewertungen 2
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:54 
 

very good developer support Good EA

Adrian Garcia
60
Adrian Garcia 2025.10.30 13:02 
 

Good EA! been using it for about a month with positive results. The team has been helping me with some issues and configuration settings, which has helped me a lot and now I just have to sit and enjoy the EA doing its business! Recommended!

