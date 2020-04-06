Ultra Grid Hedge Trader

Ultra Grid Hedge Martingale EA - Produktbeschreibung

Der Ultra Hedge Martingale EA kombiniert aggressive Martingale-Erholung mit intelligentem Hedge-Schutz. Sein strukturiertes Sicherheitsprotokoll gewährleistet einen sicheren Betrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung leistungsstarker Handelsfunktionen.

Wichtige Sicherheitsmerkmale:

  • Obligatorische Startsequenz: Drücken Sie "START EA", um den Handel zu beginnen

  • Sicheres Editieren: Eingabefelder werden erst nach Drücken von "CLOSE ALL" entsperrt

  • Geschützter Arbeitsablauf: Verhindert versehentliche Änderungen während des Live-Handels

Handelsvorteile:

  • Smart Martingale: Automatische Erhöhung der Losgröße anhand Ihres Multiplikators

  • Hedge-Schutz: Dynamische Absicherung wird bei Schritt 5 gegen extreme Bewegungen aktiviert

  • Trendumkehr: Optionaler Richtungswechsel nach Verlusten

  • Auto-Neustart: Kontinuierlicher Betrieb nach profitablen Sequenzen

  • Flexible Steuerung: Wählen Sie nur Kaufen, nur Verkaufen oder beide Richtungen

Wesentliche Einstellungen:

  • Anfangslos (0,01), Multiplikator (2,0)

  • Take Profit/Stop Loss (Punkte)

  • Hedge-Abstand/TP (Punkte)

  • Auswahl des Handelstyps

Der erzwungene Sicherheits-Workflow schützt Ihr Kapital und liefert gleichzeitig eine anspruchsvolle Martingale-Performance. Die Parameter können nur geändert werden, wenn das System sicher gestoppt ist, so dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Handelsstrategie haben.


