Ultra Grid Hedge Trader
- Experten
- Samuel Kehinde Sobo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Produktbeschreibung
Der Ultra Hedge Martingale EA kombiniert aggressive Martingale-Erholung mit intelligentem Hedge-Schutz. Sein strukturiertes Sicherheitsprotokoll gewährleistet einen sicheren Betrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung leistungsstarker Handelsfunktionen.
Wichtige Sicherheitsmerkmale:
-
Obligatorische Startsequenz: Drücken Sie "START EA", um den Handel zu beginnen
-
Sicheres Editieren: Eingabefelder werden erst nach Drücken von "CLOSE ALL" entsperrt
-
Geschützter Arbeitsablauf: Verhindert versehentliche Änderungen während des Live-Handels
Handelsvorteile:
-
Smart Martingale: Automatische Erhöhung der Losgröße anhand Ihres Multiplikators
-
Hedge-Schutz: Dynamische Absicherung wird bei Schritt 5 gegen extreme Bewegungen aktiviert
-
Trendumkehr: Optionaler Richtungswechsel nach Verlusten
-
Auto-Neustart: Kontinuierlicher Betrieb nach profitablen Sequenzen
-
Flexible Steuerung: Wählen Sie nur Kaufen, nur Verkaufen oder beide Richtungen
Wesentliche Einstellungen:
-
Anfangslos (0,01), Multiplikator (2,0)
-
Take Profit/Stop Loss (Punkte)
-
Hedge-Abstand/TP (Punkte)
-
Auswahl des Handelstyps
Der erzwungene Sicherheits-Workflow schützt Ihr Kapital und liefert gleichzeitig eine anspruchsvolle Martingale-Performance. Die Parameter können nur geändert werden, wenn das System sicher gestoppt ist, so dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Handelsstrategie haben.