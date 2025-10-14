One Man Army

4.75

Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir ins Detail.

Verwenden Sie zum Testen das Währungspaar EURCAD und den Zeitrahmen M15. One Man Army wurde auf der Grundlage umfangreicher Tests über verschiedene Assets und Marktphasen hinweg entwickelt. Das Verhalten des Systems ist stabil, vorhersehbar und leicht zu analysieren. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Kontrolle, Sicherheit und einen systematischen Ansatz legen.

LIVE SIGNAL "Double shot" - Click here

LIVE SIGNAL "М15" - Click here

Installation and setup guide – HERE

Hauptmerkmale

  • Kein Martingale, kein Averaging
  • Jeder Trade ist durch einen Stop-Loss geschützt
  • Geeignet sowohl für Prop-Firm- als auch für persönlichen Handel
  • Handelszeitrahmen: M15
  • Assets: 17 Währungspaare
  • Empfohlener Hebel: beliebig (ab 1:30 und höher)
  • Mindestkapital: 500 USD

Entwicklungsplan von One Man Army

In den kommenden Monaten nach der Veröffentlichung plane ich, das Projekt One Man Army in den folgenden Richtungen weiterzuentwickeln:

  • Regelmäßige Aktualisierung der Set-Dateien alle 6 Monate, um sicherzustellen, dass das System stets an die aktuellen Marktbedingungen angepasst bleibt
  • Entwicklung eines zusätzlichen Scalping-Algorithmus mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 5–10 Stunden (als separates Portfolio)
  • Erstellung eines fortgeschrittenen Hedging-Algorithmus mit gleichzeitigen Positionen in beide Richtungen (als zusätzliches Portfolio)
  • Implementierung eines Mehrpositions-Algorithmus (2–3 gleichzeitige Trades) mit stufenweisen Ausstiegen basierend auf Fibonacci – als weiteres optionales Portfolio
Einfach gesagt, du erhältst einen stabilen, marktangepassten Algorithmus, der in vier unterschiedlichen Handelsstrategien operieren kann.

Detaillierte Beschreibung

  • One Man Army verwendet ausstehende Limit-Orders und steigt nur in Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit ein. Kein Preisjagen, keine zufälligen Einstiege – nur strukturierte und geplante Positionierungen.
  • Jeder Trade ist mit einem eigenen Stop-Loss abgesichert, der dynamisch anhand der Marktstruktur berechnet wird. Das bedeutet solide Kapitalabsicherung – sowohl für kleine Konten ab 500 USD als auch für größere Kapitalbeträge.
  • Kein Martingale, kein Averaging – kein Grid-Trading, kein Verdoppeln, keine Glücksspiel-Logik. Nur kontrollierte Risikobelastung und professionelles Risikomanagement.
  • 17 Instrumente – ein Portfolio. Eine Multiwährungsstrategie, die das Risiko auf mehrere Hauptpaare verteilt und so ein ausgewogenes, stabiles Verhalten unter verschiedenen Marktbedingungen sicherstellt.
  • Geeignet für Prop-Firm- und persönliche Konten, unter Einhaltung strenger Risikomanagement-Standards.
  • Zugänglich für jeden – nur 500 USD Startkapital erforderlich, kein hoher Hebel nötig (1:30 ist ausreichend).
  • Kompatibel mit jedem MT5-Broker weltweit – getestet und funktionsfähig bei Brokern in Europa, den USA und Asien.
  • Vollautomatischer Betrieb – handelt ohne Emotionen, folgt den Regeln und wahrt Disziplin 24/5.

Du behältst die Kontrolle – der Algorithmus erledigt die Arbeit.


Bewertungen 8
SEAN
201
SEAN 2025.12.11 16:29 
 

I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.11.21 02:21 
 

What an impressively low drawdown—I'm amazed. I've used it for a month now, and this past month ended in profit. Of course, when I run long-term backtests using all pairs in the analyzer, there are months with losses. But honestly, knowing that it can go down is actually reassuring. An EA that never loses makes me fear it might one day wipe out everything, and I can't sleep at night using something like that. I'm also relying on other indicators. As always, it's truly professional work.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.11.10 16:34 
 

I bought this EA a few weeks ago and it's a very stable one. The last weeks were difficult ones and the EA kept performing very well. It will not be my last EA I buy from Ihor.

Empfohlene Produkte
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experten
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Der Gold-Scharfschütze | Trend-Swing-Strategie | Stetiges Wachstum Aurum Gold Ambush ist ein spezialisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold), das auf Geduld und Präzision ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Bots, die jede Minute Trades eröffnen, agiert dieser Algorithmus wie ein Scharfschütze (Sniper): Er wartet auf das perfekte Setup und schlägt zu, um die maximale Marktbewegung zu erfassen. Dieser EA wurde für langfristiges Kapitalwachstum entwic
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experten
Der zugrunde liegende P.S.-Technical Trading Bot ist ein in der Sprache MQL5 geschriebenes Computerprogramm. Der P.S.-Technical Trading Bot ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf den beiden von dem technischen Analysten Welles Wilder Jr. entwickelten technischen Indikatoren ADX und Parabolic SAR basiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch "New Concepts in Technical Trading Systems", das 1978 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus eliminiert der Tradi
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.67 (18)
Experten
Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – einsatzbereit Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vo
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Pivot Hunter EA Der Pivot Hunter EA ist ein spezialisierter Handelsroboter, der exklusiv für das Währungspaar   CADJPY   im   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, potenzielle Marktwendepunkte zu identifizieren, indem er die Preisaktion und das Momentum analysiert. Der Kern der EA-Logik ist ein Bestätigungssystem, das auf mehreren Indikatoren basiert. Er kombiniert Signale von klassischen Indikatoren, einschließlich Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relati
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experten
Wie man es benutzt Öffnen Sie MetaEditor in MT5. Erstellen Sie einen neuen EA ( Datei > Neu > Expert Advisor ). Nennen Sie ihn z.B. SimpleGoldSELL . Fügen Sie den vollständigen Code ein und kompilieren Sie ihn. Hängen Sie ihn an den XAUUSD-Chart auf einem beliebigen Zeitrahmen an. ️ Tipps Dieser EA sendet nur eine SELL-Order , wenn er angehängt ist. Testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto . Passen Sie LotSize , StopLoss und TakeProfit entsprechend den Gold-Einstellungen Ihres Brokers an.
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experten
RSI-Aktien erholen sich Der Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) kombiniert die Stärke der Dollar Cost Average (DCA) Strategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu optimieren. Dieser EA wurde speziell für Händler entwickelt, die die Marktbedingungen ausnutzen möchten, indem sie den RSI verwenden, um Kaufsignale während Markttiefs auszulösen, und eine DCA-Strategie ausführen, um Positionen zu akkumulieren, wenn sich der Markt weite
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experten
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.75 (16)
Experten
AI Neuro Dynamics EA Adaptives Signal-Architektur-System für XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics ist weit mehr als ein gewöhnlicher Expert Advisor – es handelt sich um ein modulares kognitives Handelssystem , das speziell für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Es ist präzise, anpassungsfähig und auf hohe Marktvolatilität ausgelegt. Dabei erfüllt es vollständig die strengen Risikound Performanceanforderungen von Prop-Firmen . Angetrieben von einer firmeneigenen neuro-quantenbasierten Entscheidungsarchit
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experten
Entfesseln Sie das automatische Goldhandelspotenzial von Aureus Quantum Surge-H1 Sonderangebot: Aktueller Preis $799 (zeitlich begrenztes Angebot)! Nächster Preis: $899 Real Account Signal Adresse: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Einführung+Verkäufer Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) innerhalb des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und robuste Risik
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Dieser EA ist Sessions Handelsroboter, der es Ihnen ermöglicht, die Handelssitzung Ihrer Wahl zu handeln, da er darauf wartet, dass die Marktmarker eine Entscheidung über die Richtung des Tages treffen, bevor er irgendwelche Geschäfte tätigt. Es hat 3 Einstiegssignale, die Candle-Stick-Muster, gleitende Durchschnitte und Range-Break verwendet, um Gewinne zu maximieren und die Vorteile der trendigen Markt zu nehmen. Der EA praktiziert Risikomanagement und hat die Möglichkeit, das Konto zu vergröß
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experten
Titel: TrendWave Navigator - Multi-Timeframe Trendfolge-EA Kurzbeschreibung: Fangen Sie starke Markttrends mit Präzision! Traded Forex Majors und XAUUSD mit H1-Trend-Erkennung und M15-Pullback Einträge. Intelligentes Risikomanagement mit geringem Drawdown. Vollständige Beschreibung Überblick: TrendWave Navigator ist ein professioneller Multi-Timeframe Expert Advisor, der anhaltende Richtungsbewegungen erfasst und gleichzeitig abgehackte Marktgeräusche herausfiltert. Optimiert für EURUSD, GBPU
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experten
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkte und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy-Stop oder verkaufen Limit / Sell-Stop, wenn hat um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. Parameter und wir
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Volatilities Scalper ist ein EA, der auf den Hochs/Tiefs einer Kerze basiert. Er verwendet viele Indikatoren, um einen genauen Einstieg zu erhalten, und sichert ab, wenn der Preis in die entgegengesetzte Richtung ging. Siehe die Parameter unten und verwenden Sie bitte nicht die Standardeinstellungen. Fühlen Sie sich frei, auch zu optimieren, damit Sie seine Fähigkeiten auf dem Live-Markt sehen können. Für Volatilitätsindex 75 verwenden Sie die Einstellungen unten: Autolots :0.0000001 SL : Wahlw
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experten
In den schnelllebigen Devisenmärkten von heute sind Präzision und Strategie entscheidend für den Erfolg. PipChart ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der entwickelt wurde, um die Ausführung von Trades zu automatisieren, die Genauigkeit zu verbessern und das Risikomanagement mit einer leistungsstarken Kombination technischer Indikatoren zu optimieren. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelsbots integriert PipChart den Moving Average of Oscillators (MAO), RSI, ADX und CCI, um Einstiegsposition
Forex Attack
Ivan Simonika
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein Expertensystem, das ein universeller Scalper ist. Das Expertensystem arbeitet mit kleinen Spreads und auf einem schnellen Internetkanal. Die Einstellungen sind recht einfach und leicht zu justieren. Das Expertensystem Forex Attack ist ein Hochgeschwindigkeitsskalpell und arbeitet dementsprechend mit Ticks, was beim Testen des Systems berücksichtigt werden muss. Das Expertensystem funktioniert auf allen Arten von Konten: Netting, Hedging. Der Bot nutzt nicht die in de
ARC Arcadia Index EA
Matteo Antegiovanni
Experten
ARCADIA EA - Ordnung in der Volatilität ARCADIA ist ein disziplinierter, regelbewusster Expert Advisor für den D1-Handel mit den wichtigsten Indizes. Er vermeidet hochfrequentes Verhalten und reaktive Überanpassung und bevorzugt klare Handelszyklen, konsistentes Risiko und Kapitalerhalt, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern. Die Engine liest die Marktstruktur und den Volatilitätskontext und passt dann ihr Ausführungsprofil an - sie handelt nur, wenn ihre Bedingungen erfüllt sind. Was si
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz ( candleforms.co ) Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (5)
Experten
Echte Überwachung. Ehrliche Tests. Kein Hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Bevor wir zu den technischen Details kommen, gibt es zwei Dinge, die du wissen musst: PipsHunter wird durch ein echtes Monitoring-Signal mit realem Geld bestätigt. Der EA läuft seit mehreren Monaten auf einem echten Konto (Pepperstone), und das Monitoring ist vollständig öffentlich. Keine Simulationen, keine versteckten Konten, keine „perfekten Backtests“ – echte Handelsergebnisse bestätigen die tatsächliche Performan
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experten
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.67 (18)
Experten
Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – einsatzbereit Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vo
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
3.82 (17)
Experten
Ich präsentiere Ihnen einen Expert Advisor, den ich auf vielfachen Wunsch der Nutzer meiner eigenen Handelsstrategie und meines Indikators „Divergence Bomber“ entwickelt habe. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ich habe den Expert Advisor „Bomber Corporation“ auf Basis meines eigenen Algorithmus zur Erkennung und zum Handel von MACD-Divergenzen entwickelt. Dieses algorithmische Handelssystem bietet folgende Eigenschaften: Entspricht den
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Enslaver
Ihor Otkydach
3.6 (5)
Experten
Nur noch 6 Exemplare für 399 USD verfügbar Nächster Preis: 499 USD Die Installations- und Einrichtungshinweise findest du hier –  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763487 Warum ich den Enslaver EA mag – und warum er dir auch gefallen könnte: Jeder Trade ist durch einen Stop Loss abgesichert Kann für Prop Firm Trading verwendet werden Der EA wartet nicht darauf, dass der Stop Loss erreicht wird – er verlässt den Markt frühzeitig, wenn der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt, egal ob mit Gewinn od
Auswahl:
voda007
892
voda007 2025.12.28 06:50 
 

i had this running on a live account since its release and it with all pairs trading on a chocoping vps it slows it down but also holds positions open to long its a reversal EA and trades off indicators so when it gets the reversal wrong you can be stuck in trades for weeks,there are far more better EAs out there nowadays that actually trade off AI and are far more accurate

Ihor Otkydach
26089
Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.12.28 08:47
Unfortunately, there are no magic grails that generate profits every day without trading drawdowns. If you are involved in automated trading, you should know this. Be patient! The market operates cyclically, and after a short period of trading drawdowns, there is a period of active growth. If you understand what I'm talking about, bro!
SEAN
201
SEAN 2025.12.11 16:29 
 

I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.11.21 02:21 
 

What an impressively low drawdown—I'm amazed. I've used it for a month now, and this past month ended in profit. Of course, when I run long-term backtests using all pairs in the analyzer, there are months with losses. But honestly, knowing that it can go down is actually reassuring. An EA that never loses makes me fear it might one day wipe out everything, and I can't sleep at night using something like that. I'm also relying on other indicators. As always, it's truly professional work.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.11.10 16:34 
 

I bought this EA a few weeks ago and it's a very stable one. The last weeks were difficult ones and the EA kept performing very well. It will not be my last EA I buy from Ihor.

rentier777
19
rentier777 2025.10.19 22:20 
 

I bought One Man Army right after it was released and after less than a week of its operation I am not very enthusiastic. With the lowest risk setting the result is a loss of -0.32% and an unrealized loss of another -0.37% from 4 unclosed trades (2 in profit, 2 in loss). There were a total of 5 closed trades, 4 of which were profitable. Well, not every day is a feast, I will see what happens next. I will call back in a week.

collinmira
89
collinmira 2025.10.15 23:06 
 

I just bought the EA right now waiting for limit order i can vouch IHOR EA AND INDICATOR IS REALLY GOOD AND REALISTIC

Guys after using it in a week so far i gain 200 dollars in just a week with it capital is 2800 dollars with a standard setting like the signal that ihor show us very stable the drawdown small i haven't experience loss minimal drawdown which is normal but this is a honest review

Ihor Otkydach
26089
Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.10.16 10:20
Don't worry, everything works like Swiss clockwork! 👍😎
Eric Vivas Ocampo
294
Eric Vivas Ocampo 2025.10.14 23:45 
 

Compré One Man Army durante la oferta de lanzamiento y fue una excelente decisión. Soy cliente fiel de Ihor desde hace tiempo y todos sus EAs han sido rentables, consistentes y muy bien desarrollados. Se nota la experiencia y dedicación detrás de cada proyecto: entradas precisas, excelente gestión del riesgo y una lógica profesional. Este nuevo EA mantiene el mismo nivel de calidad, incluso mejorado. Agradezco que ofreciera el descuento de lanzamiento y que siga creando herramientas tan confiables. Seguiré apoyando todos sus proyectos sin dudarlo!

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.10.14 15:51 
 

Ihor does it again. I set my alarm today purposely to make sure I bought this in the half price initial sale. Ihors own live signal was enough to convince me this would be another winner from him - and how correct it was. Had 2 trades open since running and they're both heavily in profit, assumingly going to close very soon. As with all Ihor EA's the initial setup is a bit of a pain, 17 seperate chart to install the EA's and setfiles, but once you're finally done with it, its set and forget and dont have to think about it anymore, just watch the profits grow. Only downside is I now run so many of IHOR's EAs my MT5 window has over 100 charts and looks insane! but ive upgraded my VPS to handle the load.

Ihor Otkydach
26089
Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.10.14 15:59
Antwort auf eine Rezension