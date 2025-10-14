Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir ins Detail.

Hauptmerkmale



Kein Martingale, kein Averaging

Jeder Trade ist durch einen Stop-Loss geschützt

Geeignet sowohl für Prop-Firm- als auch für persönlichen Handel

Handelszeitrahmen: M15

Assets: 17 Währungspaare

Empfohlener Hebel: beliebig (ab 1:30 und höher)

Mindestkapital: 500 USD

Entwicklungsplan von One Man Army



In den kommenden Monaten nach der Veröffentlichung plane ich, das Projekt One Man Army in den folgenden Richtungen weiterzuentwickeln:



Regelmäßige Aktualisierung der Set-Dateien alle 6 Monate, um sicherzustellen, dass das System stets an die aktuellen Marktbedingungen angepasst bleibt

Entwicklung eines zusätzlichen Scalping-Algorithmus mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 5–10 Stunden (als separates Portfolio)

Erstellung eines fortgeschrittenen Hedging-Algorithmus mit gleichzeitigen Positionen in beide Richtungen (als zusätzliches Portfolio)

Implementierung eines Mehrpositions-Algorithmus (2–3 gleichzeitige Trades) mit stufenweisen Ausstiegen basierend auf Fibonacci – als weiteres optionales Portfolio

Einfach gesagt, du erhältst einen stabilen, marktangepassten Algorithmus, der in vier unterschiedlichen Handelsstrategien operieren kann.

Detaillierte Beschreibung



One Man Army verwendet ausstehende Limit-Orders und steigt nur in Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit ein. Kein Preisjagen, keine zufälligen Einstiege – nur strukturierte und geplante Positionierungen.

Jeder Trade ist mit einem eigenen Stop-Loss abgesichert, der dynamisch anhand der Marktstruktur berechnet wird. Das bedeutet solide Kapitalabsicherung – sowohl für kleine Konten ab 500 USD als auch für größere Kapitalbeträge.

Kein Martingale, kein Averaging – kein Grid-Trading, kein Verdoppeln, keine Glücksspiel-Logik. Nur kontrollierte Risikobelastung und professionelles Risikomanagement.

17 Instrumente – ein Portfolio. Eine Multiwährungsstrategie, die das Risiko auf mehrere Hauptpaare verteilt und so ein ausgewogenes, stabiles Verhalten unter verschiedenen Marktbedingungen sicherstellt.

Geeignet für Prop-Firm- und persönliche Konten, unter Einhaltung strenger Risikomanagement-Standards.

Zugänglich für jeden – nur 500 USD Startkapital erforderlich, kein hoher Hebel nötig (1:30 ist ausreichend).

Kompatibel mit jedem MT5-Broker weltweit – getestet und funktionsfähig bei Brokern in Europa, den USA und Asien.

Vollautomatischer Betrieb – handelt ohne Emotionen, folgt den Regeln und wahrt Disziplin 24/5.

Du behältst die Kontrolle – der Algorithmus erledigt die Arbeit.