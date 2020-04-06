GoldAlgo Breaker MT4

GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus.





Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold.









Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Vorteile: Kein Grid oder Martingal

Es unterstützt SL und TP

Festes Volumen

Prop Firm bereit

Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)

1 bis 2 Handel pro Tag (Natürlich gibt es Tage, an denen überhaupt kein Handel stattfindet)



Wie man einen Backtest durchführt:

Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie XAUUSD oder GOLD metal

Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H

Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Balance = $250) + 0.01

Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC OR Every Tick Based On Real Ticks





Spezifikationen : Paar XAUUSD, GOLD Zeitrahmen Beliebig (H1)

Einzahlung $ 250 (USD) : (Guthaben = $250) + 0.01 Einstellungen Standard Ziffern 2 - 3 Hebelwirkung > 1:100 Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN VPS 24 / 7









Risk Disclosure - Disclaimer : Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie. Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.





