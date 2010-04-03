TDI Smart Levels Ultimate

📌 Überblick

TDI Smart Money Ultimate (MT5) ist einprofessioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde , dieConfluence-basiertes Trading und kontrollierte Grid-Ausführung verstehen.

Dieser EA ist eineechte MT5-Portierung (1:1-Logik) der bewährten MT4-Version, diealle Handelsregeln, Filter und Risikomechanismenohne Vereinfachung beibehält.

Er kombiniert:

  • Traders Dynamic Index (TDI)

  • Smart Money-Konzepte

  • Angebot & Nachfrage Zonen

  • Fibonacci-Aufschlag/Abschlag

  • Trendfilter (EMA + interner HMA)

  • Multi-Basket-Grid-Management

  • Dynamischer Korb TP/SL

  • Telegramm-Warnungen & Berichte

Alle Trades werden aufBasket-Ebene verwaltet, nicht pro Order, was Ihnen eineprofessionelle Risikokontrolle ermöglicht.

🧠 Handelslogik (Wie es funktioniert)

1️⃣ Signalgenerierung (unabhängige Körbe)

Jedes Signal erzeugt seineneigenen Korb:

  • TDI-Kreuz

  • MBL-Kreuz

  • TDI Sharkfin

Jeder Korb:

  • Hat seineeigene magische Zahl

  • Wirdunabhängig verwaltet

  • Kann mithilfe der Rasterlogik skaliert werden

2️⃣ Confluence-Filter (Optional & Modular)

Sie können jeden Filter unabhängig aktivieren oder deaktivieren:

  • Level-Anleitung

    • Aus

    • 50-Level

    • Benutzerdefinierte Kauf-/Verkaufszonen (z. B. 30/70)

  • Trend-Filter

    • EMA Fast / Slow Crossover

    • Interne HMA-Steigung (kein iCustom)

  • Zonen für Angebot und Nachfrage

    • Strukturbasierte Zonen mit ATR-Erweiterung

  • Fibonacci-Filter

    • Automatische Auf-/Abschlagserkennung (5061,8%)

Wenn sowohl der Zonen- als auch der Fibonacci-Filter ausgeschaltet sind, handelt der EA trotzdem normal.

3️⃣ Multi-Basket Grid System (Kontrolliert)

Die Grid-Erweiterung istoptional und vollständig kontrolliert:

  • Grid-Modi:

    • Vom letzten Add (Tick)

    • Kerzenschluss

    • Erweitertes Raster (Abstand vergrößert sich bei Additionen)

  • Los-Skalierung:

    • Festes Lot

    • Risikobasierte Lot-Skalierung

    • Lot-Multiplikator pro Add

  • Maximale Grid Adds erzwungen

⚠️ Dies ist KEIN Blind Martingale EA
Die Grid-Logik wird nurnach einem gültigen Signal aktiviert.

4️⃣ Risikomanagement auf Korbebene (Professional)

Jeder Basket unterstützt:

Take Profit-Modi

  • Pips vom Break-Even

  • Festes Geld

  • % des Eigenkapitals

  • Dynamischer TP ( verschärft sich nach dem Hinzufügen des Rasters)

Stop-Loss-Modi

  • Festes Geld

  • % des Eigenkapitals

  • Pips vom Break-Even

  • Optionaler globaler SL (Aggressiver Modus)

Alle Ausstiege werden aufBasket-Ebene gehandhabt, nicht bei einzelnen Trades.

📊 Dashboard & Überwachung

Das Dashboard auf dem Chart zeigt an:

  • Aktive Baskets

  • Fließendes P/L

  • Tägliche / wöchentliche / monatliche Performance

  • Anzahl der SL-Treffer im Korb

  • Gewinn-/Verlust-Statistiken

📲 Telegram-Integration (keine DLLs)

Optionale Telegram-Benachrichtigungen überWebRequest:

  • Neuer Korb eröffnet

  • Korb geschlossen (TP / SL)

  • Optionaler täglicher Performance-Bericht

Arbeitet mitMQL5 Marktregeln ( keine DLLs, keine externen Dateien).

⚙️ Zusammenfassung der Hauptmerkmale

✔ Echter MT5 Expert Advisor (keine Indikatoren erforderlich)
✔ Hedging-Account-kompatibel
✔ Interne HMA (kein iCustom)
✔ Multi-Basket-Architektur
✔ Erweiterte Grid-Logik (optional)
✔ Dynamischer TP nach Grid-Additionen
✔ EMA + HMA-Trendbestätigung
✔ Angebot & Nachfrage + Fibonacci-Filter
✔ Telegram-Benachrichtigungen & Berichte
✔ Vollständig konfigurierbare Eingänge
✔ Geeignet für manuelle Überwachung oder Halbautomatik

⚠️ Wichtige Hinweise (Market Compliance)

  • Dieser EAgarantiert KEINE Gewinne

  • Grid-Trading istrisikobehaftet und erfordert ein angemessenes Kapital

  • Am besten aufForex-Majors verwendet

  • Empfohlene Zeitrahmen:M15 H1

  • Immerzuerst aufDemo testen

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet

✔ Trader, dieTDI- und Smart Money-Konzepte verstehen
✔ Benutzer, dieKontrolle auf Basket-Ebene wollen, keine Single-Trade-Bots
✔ Trader, dieFlexibilität wollen, keine festgelegte Logik
✔ Diejenigen, dieTransparenz gegenüber Black-Box-Systemen bevorzugen

📌 Schlussbemerkung

TDI Smart Money Ultimate (MT5) ist kein Spielzeug-EA zum Einstellen und Vergessen.
Es ist einprofessionelles Handelswerkzeug für Trader, die Wert aufStruktur, Zusammenspiel und kontrollierte Ausführung legen.


