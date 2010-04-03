TDI Smart Levels Ultimate
- Experten
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Version: 4.50
- Aktivierungen: 5
📌 Überblick
TDI Smart Money Ultimate (MT5) ist einprofessioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde , dieConfluence-basiertes Trading und kontrollierte Grid-Ausführung verstehen.
Dieser EA ist eineechte MT5-Portierung (1:1-Logik) der bewährten MT4-Version, diealle Handelsregeln, Filter und Risikomechanismenohne Vereinfachung beibehält.
Er kombiniert:
-
Traders Dynamic Index (TDI)
-
Smart Money-Konzepte
-
Angebot & Nachfrage Zonen
-
Fibonacci-Aufschlag/Abschlag
-
Trendfilter (EMA + interner HMA)
-
Multi-Basket-Grid-Management
-
Dynamischer Korb TP/SL
-
Telegramm-Warnungen & Berichte
Alle Trades werden aufBasket-Ebene verwaltet, nicht pro Order, was Ihnen eineprofessionelle Risikokontrolle ermöglicht.
🧠 Handelslogik (Wie es funktioniert)
1️⃣ Signalgenerierung (unabhängige Körbe)
Jedes Signal erzeugt seineneigenen Korb:
-
TDI-Kreuz
-
MBL-Kreuz
-
TDI Sharkfin
Jeder Korb:
-
Hat seineeigene magische Zahl
-
Wirdunabhängig verwaltet
-
Kann mithilfe der Rasterlogik skaliert werden
2️⃣ Confluence-Filter (Optional & Modular)
Sie können jeden Filter unabhängig aktivieren oder deaktivieren:
-
Level-Anleitung
-
Aus
-
50-Level
-
Benutzerdefinierte Kauf-/Verkaufszonen (z. B. 30/70)
-
-
Trend-Filter
-
EMA Fast / Slow Crossover
-
Interne HMA-Steigung (kein iCustom)
-
-
Zonen für Angebot und Nachfrage
-
Strukturbasierte Zonen mit ATR-Erweiterung
-
-
Fibonacci-Filter
-
Automatische Auf-/Abschlagserkennung (5061,8%)
-
Wenn sowohl der Zonen- als auch der Fibonacci-Filter ausgeschaltet sind, handelt der EA trotzdem normal.
3️⃣ Multi-Basket Grid System (Kontrolliert)
Die Grid-Erweiterung istoptional und vollständig kontrolliert:
-
Grid-Modi:
-
Vom letzten Add (Tick)
-
Kerzenschluss
-
Erweitertes Raster (Abstand vergrößert sich bei Additionen)
-
-
Los-Skalierung:
-
Festes Lot
-
Risikobasierte Lot-Skalierung
-
Lot-Multiplikator pro Add
-
-
Maximale Grid Adds erzwungen
⚠️ Dies ist KEIN Blind Martingale EA
Die Grid-Logik wird nurnach einem gültigen Signal aktiviert.
4️⃣ Risikomanagement auf Korbebene (Professional)
Jeder Basket unterstützt:
Take Profit-Modi
-
Pips vom Break-Even
-
Festes Geld
-
% des Eigenkapitals
-
Dynamischer TP ( verschärft sich nach dem Hinzufügen des Rasters)
Stop-Loss-Modi
-
Festes Geld
-
% des Eigenkapitals
-
Pips vom Break-Even
-
Optionaler globaler SL (Aggressiver Modus)
Alle Ausstiege werden aufBasket-Ebene gehandhabt, nicht bei einzelnen Trades.
📊 Dashboard & Überwachung
Das Dashboard auf dem Chart zeigt an:
-
Aktive Baskets
-
Fließendes P/L
-
Tägliche / wöchentliche / monatliche Performance
-
Anzahl der SL-Treffer im Korb
-
Gewinn-/Verlust-Statistiken
📲 Telegram-Integration (keine DLLs)
Optionale Telegram-Benachrichtigungen überWebRequest:
-
Neuer Korb eröffnet
-
Korb geschlossen (TP / SL)
-
Optionaler täglicher Performance-Bericht
Arbeitet mitMQL5 Marktregeln ( keine DLLs, keine externen Dateien).
⚙️ Zusammenfassung der Hauptmerkmale
✔ Echter MT5 Expert Advisor (keine Indikatoren erforderlich)
✔ Hedging-Account-kompatibel
✔ Interne HMA (kein iCustom)
✔ Multi-Basket-Architektur
✔ Erweiterte Grid-Logik (optional)
✔ Dynamischer TP nach Grid-Additionen
✔ EMA + HMA-Trendbestätigung
✔ Angebot & Nachfrage + Fibonacci-Filter
✔ Telegram-Benachrichtigungen & Berichte
✔ Vollständig konfigurierbare Eingänge
✔ Geeignet für manuelle Überwachung oder Halbautomatik
⚠️ Wichtige Hinweise (Market Compliance)
-
Dieser EAgarantiert KEINE Gewinne
-
Grid-Trading istrisikobehaftet und erfordert ein angemessenes Kapital
-
Am besten aufForex-Majors verwendet
-
Empfohlene Zeitrahmen:M15 H1
-
Immerzuerst aufDemo testen
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet
✔ Trader, dieTDI- und Smart Money-Konzepte verstehen
✔ Benutzer, dieKontrolle auf Basket-Ebene wollen, keine Single-Trade-Bots
✔ Trader, dieFlexibilität wollen, keine festgelegte Logik
✔ Diejenigen, dieTransparenz gegenüber Black-Box-Systemen bevorzugen
📌 Schlussbemerkung
TDI Smart Money Ultimate (MT5) ist kein Spielzeug-EA zum Einstellen und Vergessen.
Es ist einprofessionelles Handelswerkzeug für Trader, die Wert aufStruktur, Zusammenspiel und kontrollierte Ausführung legen.