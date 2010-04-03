TDI Smart Levels Ultimate

📌 Überblick

TDI Smart Money Ultimate (MT5) ist einprofessioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde , dieConfluence-basiertes Trading und kontrollierte Grid-Ausführung verstehen.

Dieser EA ist eineechte MT5-Portierung (1:1-Logik) der bewährten MT4-Version, diealle Handelsregeln, Filter und Risikomechanismenohne Vereinfachung beibehält.

Er kombiniert:

Traders Dynamic Index (TDI)

Smart Money-Konzepte

Angebot & Nachfrage Zonen

Fibonacci-Aufschlag/Abschlag

Trendfilter (EMA + interner HMA)

Multi-Basket-Grid-Management

Dynamischer Korb TP/SL

Telegramm-Warnungen & Berichte

Alle Trades werden aufBasket-Ebene verwaltet, nicht pro Order, was Ihnen eineprofessionelle Risikokontrolle ermöglicht.

🧠 Handelslogik (Wie es funktioniert)

1️⃣ Signalgenerierung (unabhängige Körbe)

Jedes Signal erzeugt seineneigenen Korb:

TDI-Kreuz

MBL-Kreuz

TDI Sharkfin

Jeder Korb:

Hat seine eigene magische Zahl

Wird unabhängig verwaltet

Kann mithilfe der Rasterlogik skaliert werden

2️⃣ Confluence-Filter (Optional & Modular)

Sie können jeden Filter unabhängig aktivieren oder deaktivieren:

Level-Anleitung Aus 50-Level Benutzerdefinierte Kauf-/Verkaufszonen (z. B. 30/70)

Trend-Filter EMA Fast / Slow Crossover Interne HMA-Steigung (kein iCustom)

Zonen für Angebot und Nachfrage Strukturbasierte Zonen mit ATR-Erweiterung

Fibonacci-Filter Automatische Auf-/Abschlagserkennung (5061,8%)



Wenn sowohl der Zonen- als auch der Fibonacci-Filter ausgeschaltet sind, handelt der EA trotzdem normal.

3️⃣ Multi-Basket Grid System (Kontrolliert)

Die Grid-Erweiterung istoptional und vollständig kontrolliert:

Grid-Modi: Vom letzten Add (Tick) Kerzenschluss Erweitertes Raster (Abstand vergrößert sich bei Additionen)

Los-Skalierung: Festes Lot Risikobasierte Lot-Skalierung Lot-Multiplikator pro Add

Maximale Grid Adds erzwungen

⚠️ Dies ist KEIN Blind Martingale EA

Die Grid-Logik wird nurnach einem gültigen Signal aktiviert.

4️⃣ Risikomanagement auf Korbebene (Professional)

Jeder Basket unterstützt:

Take Profit-Modi

Pips vom Break-Even

Festes Geld

% des Eigenkapitals

Dynamischer TP ( verschärft sich nach dem Hinzufügen des Rasters)

Stop-Loss-Modi

Festes Geld

% des Eigenkapitals

Pips vom Break-Even

Optionaler globaler SL (Aggressiver Modus)

Alle Ausstiege werden aufBasket-Ebene gehandhabt, nicht bei einzelnen Trades.

📊 Dashboard & Überwachung

Das Dashboard auf dem Chart zeigt an:

Aktive Baskets

Fließendes P/L

Tägliche / wöchentliche / monatliche Performance

Anzahl der SL-Treffer im Korb

Gewinn-/Verlust-Statistiken

📲 Telegram-Integration (keine DLLs)

Optionale Telegram-Benachrichtigungen überWebRequest:

Neuer Korb eröffnet

Korb geschlossen (TP / SL)

Optionaler täglicher Performance-Bericht

Arbeitet mitMQL5 Marktregeln ( keine DLLs, keine externen Dateien).

⚙️ Zusammenfassung der Hauptmerkmale

✔ Echter MT5 Expert Advisor (keine Indikatoren erforderlich)

✔ Hedging-Account-kompatibel

✔ Interne HMA (kein iCustom)

✔ Multi-Basket-Architektur

✔ Erweiterte Grid-Logik (optional)

✔ Dynamischer TP nach Grid-Additionen

✔ EMA + HMA-Trendbestätigung

✔ Angebot & Nachfrage + Fibonacci-Filter

✔ Telegram-Benachrichtigungen & Berichte

✔ Vollständig konfigurierbare Eingänge

✔ Geeignet für manuelle Überwachung oder Halbautomatik

⚠️ Wichtige Hinweise (Market Compliance)

Dieser EA garantiert KEINE Gewinne

Grid-Trading ist risikobehaftet und erfordert ein angemessenes Kapital

Am besten auf Forex-Majors verwendet

Empfohlene Zeitrahmen: M15 H1

Immerzuerst aufDemo testen

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet

✔ Trader, dieTDI- und Smart Money-Konzepte verstehen

✔ Benutzer, dieKontrolle auf Basket-Ebene wollen, keine Single-Trade-Bots

✔ Trader, dieFlexibilität wollen, keine festgelegte Logik

✔ Diejenigen, dieTransparenz gegenüber Black-Box-Systemen bevorzugen

📌 Schlussbemerkung

TDI Smart Money Ultimate (MT5) ist kein Spielzeug-EA zum Einstellen und Vergessen.

Es ist einprofessionelles Handelswerkzeug für Trader, die Wert aufStruktur, Zusammenspiel und kontrollierte Ausführung legen.