Joyful
- Experten
- Roland Aimua Akenuwa
- Version: 1.500
- Aktualisiert: 17 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
Joyful EA für MT5 - Präziser Trend- und intelligenter Swing-Handel
Joyful EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die schnelles, präzises Trend- und zuverlässiges Swing-Trading betreiben wollen . Er passt sich intelligent an Trend-, Ausbruchs-, Umkehr- und Range-Bedingungen an.
🔍 Optimiert für:
Trending lang- und kurzfristiger Bewegungen mit engen SL/TP und schneller Ausführung
Niedrige Spreads, schnelle Ausführung bei Brokern (ECN bevorzugt), funktioniert aber bei allen Brokern
✅ Merkmale:
Mehrere Strategien: Trending, Scalping, Ausbruch, Umkehrung, Bandbreite
Dynamische TP/SL- und Trailing-Stop-Kontrolle
Zeit-/Sessionsfilter zur Vermeidung risikoreicher Perioden
Direktionale Handelskontrolle (Kaufen/Verkaufen/Beides)
Funktioniert am besten bei Forex, Spot-Metallen (Gold), Indizes und Kryptowährungen
💼 Perfekt für:
Händler, die schnell und mit hoher Wahrscheinlichkeit Trends setzen wollen
Kompatibel mit eingezahlten Konten und Prop-Firm-Regeln
📊 Bereit für Backtesting, Live-Handel und individuelle Optimierung.
💬 Umfassender Support wird angeboten - senden Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung oder fortgeschrittene Anwendungsfälle benötigen! Backtest mit 4H-Zeitrahmen
Weitere Informationen über das Produkt finden Sie unter folgendem Link
https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping