Joyful

Joyful EA für MT5 - Präziser Trend- und intelligenter Swing-Handel

Joyful EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die schnelles, präzises Trend- und zuverlässiges Swing-Trading betreiben wollen . Er passt sich intelligent an Trend-, Ausbruchs-, Umkehr- und Range-Bedingungen an.

🔍 Optimiert für:

  • Trending lang- und kurzfristiger Bewegungen mit engen SL/TP und schneller Ausführung

  • Niedrige Spreads, schnelle Ausführung bei Brokern (ECN bevorzugt), funktioniert aber bei allen Brokern

✅ Merkmale:

  • Mehrere Strategien: Trending, Scalping, Ausbruch, Umkehrung, Bandbreite

  • Dynamische TP/SL- und Trailing-Stop-Kontrolle

  • Zeit-/Sessionsfilter zur Vermeidung risikoreicher Perioden

  • Direktionale Handelskontrolle (Kaufen/Verkaufen/Beides)

  • Funktioniert am besten bei Forex, Spot-Metallen (Gold), Indizes und Kryptowährungen

💼 Perfekt für:

  • Händler, die schnell und mit hoher Wahrscheinlichkeit Trends setzen wollen

  • Kompatibel mit eingezahlten Konten und Prop-Firm-Regeln

📊 Bereit für Backtesting, Live-Handel und individuelle Optimierung.
💬 Umfassender Support wird angeboten - senden Sie uns eine Nachricht, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung oder fortgeschrittene Anwendungsfälle benötigen! Backtest mit 4H-Zeitrahmen


Weitere Informationen über das Produkt finden Sie unter folgendem Link

https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping


