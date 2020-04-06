BTC Miner Pro MT4

BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus.





Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet fürBITCOIN oder BTCUSD.

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Ausführen des Systems haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Vorteile: Kein Grid oder Martingale

Es unterstützt SL und TP

Festes und automatisches Volumen

Prop Firm bereit

Timer für Trailing Stop (für Prop Firm) Analysiert System : System 1 = WAHR >>>

System 2 = WAHR >>>>>> (Niedrig - Mittel - Hoch)

System 3 = WAHR >>>



Wie man einen Backtest durchführt:

Führen Sie den Backtest aus und aktivieren Sie BITCOIN oder BTCUSD

Setzen Sie den Zeitrahmen auf 1H

Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Balance = $200) + 0.01

Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks

Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.



Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633









Spezifikationen: Paar BITCOIN oder BTCUSD Zeitrahmen Beliebig (H1)

Einzahlung $ 200 (USD) : (Guthaben = $200) + 0.01 Einstellungen Standard Ziffern 1 - 2 Hebelwirkung > 1:100 Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN VPS 24 / 7









Risk Disclosure - Disclaimer : Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie. Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.





Warnungen: