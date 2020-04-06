BTC Miner Pro MT4

BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus.

Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet fürBITCOIN oder BTCUSD.

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Ausführen des Systems haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

Vorteile:

  • KeinGrid oder Martingale
  • Es unterstütztSL und TP
  • Festes und automatisches Volumen
  • Prop Firm bereit
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)

Analysiert System :

  • System 1 = WAHR >>>
  • System 2 = WAHR >>>>>> (Niedrig - Mittel - Hoch)
  • System 3 = WAHR >>>


Wie man einen Backtest durchführt:
  • Führen Sie den Backtest aus und aktivieren SieBITCOIN oder BTCUSD
  • Setzen Sie den Zeitrahmen auf1H
  • Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Balance = $200) + 0.01
  • Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
  • Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.


Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633



Spezifikationen:

Paar BITCOIN oder BTCUSD
Zeitrahmen Beliebig (H1)
Einzahlung $ 200 (USD) : (Guthaben = $200) + 0.01
Einstellungen Standard
Ziffern 1 - 2
Hebelwirkung > 1:100
Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Warnungen:

  • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
  • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
Empfohlene Produkte
Rocket Tool
AppTechGo
Utilitys
Eine Rakete ( von italienisch : rocchetto , wörtl. 'Spule') [nb 1] [1] ist ein Projektil , das Raumfahrzeuge , Flugzeuge oder andere Fahrzeuge nutzen , um von einem Raketentriebwerk Schub zu erhalten. Der Auspuff eines Raketentriebwerks wird vollständig aus dem in der Rakete befindlichen Treibstoff gebildet. [ 2] Raketentriebwerke funktionieren durch Aktion und Reaktion und treiben Raketen vorwärts, indem sie ihre Abgase mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung ausstoßen, und k
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Fühlen Sie sich frei, mich für alle zusätzlichen Funktionen zu kontaktieren :) [SIEHE MT5 VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/128846 Der Local Reverse Copier ist ein Expert Advisor zur Synchronisierung von Positionen zwischen einem Master-Konto und einem Slave-Konto mit einer Besonderheit: Er kehrt die Trades um . Wenn eine Kaufposition auf dem Master-Konto eröffnet wird, eröffnet der EA eine Verkaufsposition auf dem Slave-Konto und umgekehrt. Dies ermöglicht eine einzigartige Form d
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
Realfuwi
Hamza Abdulkadir Adam
Experten
Dieser EA wird Händlern empfohlen, die bereits Erfahrung im Handel mit Expert Advisors haben. Der EA verwendet die Martingal-Strategie und wird durch die Multiplikatoreinstellungen Martin_1 und Martin_2 reguliert. Automatisierter Handel: Ihr EA automatisiert den Handelsprozess und nimmt die emotionalen und psychologischen Faktoren aus der Gleichung heraus. Backtested: Ihr EA wurde über einen bestimmten Zeitraum hinweg getestet, um seine Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Einfac
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Experten
Grid Profit Grid Profit EA Arbeitet mit allen Paaren. Zeitrahmen - 5-15-30-1H Empfohlene Mindesteinlage : $1000 USD Los 0.01 Grid Profit EA V 1.00 würde wahrscheinlich kommen, für den Fall, dass die Volatilität zu Ihrer Ware beginnt zu verringern. Für den Fall, dass eine Art von prüfen, Vorteile sind in der Regel in den Anfang zu reisen seitwärts, dass ATR Gewinn würde wahrscheinlich herausfinden, wie man fallen aus. Dies kann auslösen, dass trailing beenden, um in Überschuss zu reisen, da p
HF HistoryDisplay
Wong Sze Wai
Utilitys
Dieser Indikator zeigt die Informationen über die Aufträge des aktuellen Symboldiagramms für das angemeldete mt4-Konto an. Er erlaubt auch den Import einiger formatierter Daten: 1) MQL5 Signals History CSV-Datei (*.csv) 2) MT4 Kontoauszugsdatei (*.htm -> *.txt) *[Nächste Version] Erlaubt den Import von Daten aus 'HF HistoryExporter (*.csv)' Beispieldaten der MQL5 Signals History Datei Time;Type;Volume;Symbol;Price;S/L;T/P;Time;Price;Commission;Swap;Profit;Comment 2023.12.20 23:00:02;Buy Limit
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst defini
EA Arbitrage Mixed MT4
Ruslan Pishun
2.67 (3)
Experten
Achtung!!! Versuchen Sie nicht, den EA im Tester zu testen - es ist einfach unmöglich, da der EA Positionen auf verschiedenen Instrumenten eröffnet. Der Tester kann nur ein Paar testen. Der EA verwendet 4 Strategien, wobei jede Strategie gleichzeitig auf mehreren Währungen arbeitet. Der EA verwendet 4 Stufen der Kontrolle und Auftragsverfolgung für eine schrittweise Gewinnmitnahme. Der Handel wird in einem Paar für mehrere Währungen gleichzeitig durchgeführt, der Handel wird auch in einer Gru
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experten
CHF Portal ist speziell für den Handel mit USDCHF konzipiert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von CHF Portal basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet CHF Portal mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf der historischen Volatilität und der Preisbewegung basiert. Es versucht, das Top oder Bottom in einem Trend herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass CHF Portal in der Lage ist
Just Rider EA
Agung Imaduddin
Experten
Just Rider EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Martingale- und Hedging-Strategien verwendet. Lineare Regression und Moving Average Indikator-basierte Filter werden für Einträge verwendet. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD (10.000 Cent), das empfohlene Symbol ist EURUSD und GBPUSD, der Zeitrahmen ist H1. Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung. Ein VPS ist erforderlich. Das Produkt funktioniert sowohl mit 4- als auch mit 5-stelligen Kursen. Geben Sie in den Eingabeparametern
SAWA Framework EA FULL
Alejandro Funes
Experten
SAWA Framework ist das perfekte Werkzeug für den automatischen oder manuellen Handel! Wie funktioniert es? Sie können manuell handeln oder es im automatischen Modus mit Ihrer eigenen Strategie verwenden. Der Expert Advisor eröffnet eine Position, wenn alle aktivierten Signale mit der Richtung des Trends übereinstimmen. Er umfasst 3 Arten von Money Management: Fixes Lot. Auto-Lot berechnet mit einem Prozentsatz des Kontostandes im Risiko. Auto-Lot berechnet mit einem Multiplikator der vorherige
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Experten
ALGO V3 EA ist mit über einem Jahr intensiver Forschung und Tests entwickelt. Dieser Experte Berater beschäftigt Multi-Timeframe-Volatilität Messungen, Analysen Absichten der Marktteilnehmer und antizipieren Preisbewegungen, bevor sie mit Hilfe Candlestick-Muster auftreten, und Angebot & Nachfrage-Analyse für genaue Einträge, die sehr reaktiv auf Marktpreisbewegungen von Gold, Ausbruch bei kritischen Preisniveaus sind. Gold Mana hat sich seit mehr als 3 Jahren als widerstandsfähig erwiesen, mit
Top Gun Oscillators
Safwan Rushdi Khalil Arekat
5 (2)
Indikatoren
Hinweis : Neu in 1.6: Der Indikator exportiert jetzt das Handelssignal (wird aber nicht angezeigt). Gehen Sie mit hellblau long. Short gehen mit rot. Sonst aussteigen. Das Signal muss mit iCustom in Ihren EA importiert werden. Dieser Indikator bietet die besten linearen Filter-Momentum-Oszillatoren, die mir bekannt sind (Low Pass Differentiators, LPD's). Alle diese Oszillatoren sind neuere Entwicklungen von diesem Entwickler oder anderen Forschern. Die Oszillatorlinie ist der erste Puffer des In
FREE
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Experten
GoldenHunt MS ist ein Premium-Algorithmus-Handelssystem, das speziell zur Identifizierung und Nutzung institutioneller Stop-Hunt-Muster an wichtigen Forex-Paaren entwickelt wurde. Durch fortschrittliche Price-Action-Analyse erkennt der EA Stop-Hunt-Szenarien mit über 85% historischer Genauigkeit. Das System verfügt über einen ausgeklügelten 5-Stufen-Take-Profit-Mechanismus, der Gewinne schrittweise an wichtigen Widerstands-/Unterstützungsniveaus sichert. Umfassendes Risikomanagement beinhaltet
GoldAlgo Breaker MT4
Rahman Pavaleh
Experten
GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
DowAlgo Breaker MT4
Rahman Pavaleh
Experten
DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
Experten
GraphSeriesEA : ist ein fortschrittlicheres System wie BuySellSeriesEA, aber der Unterschied ist, dass es keine Positionen hält, sondern alle Käufe/Verkäufe schließt. Es hat keinen Scalper wie BuySellSeriesEA, sondern es schließt alle Positionen, wenn Sie aussteigen. sobald es eine bestimmte Zeit und Punkte erreicht hat; überprüfen Sie Basis auf die Positionen Situationen auf dem Chart Trend kurze oder lange Welle. ist sehr anspruchsvoll robuste Forex EA mit einer hervorragenden Leistung.wichtig
Two Candle Smart
Sumini
Experten
Die Vorteile von EA TWO CANDLE SMART sind: Er ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit (4-stufig), stop loss (3-stufig), Gewinnziel pro Tag, und viele mehr. Eröffnungsauftrag BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Offener Auftrag VERKAUFEN = Wenn iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> kann auf Forward Test funktionieren. lockprofit=2;//Minimalgewinn im Geld Schritt_LockProfit_im_Geld=25; Stoploss_in_
BG Night Line
Boris Gulikov
Experten
BG Night Line ist ein Ratgeber für den Handel in der asiatischen Handelssitzung. Die Handelsstrategie basiert auf dem klassischen Ansatz der Rückkehr des Preises zu seinem Durchschnittswert. Bei der Arbeit werden die im Terminal eingebauten Standard-Handelsindikatoren verwendet. Aufgrund der relativ großen Stop-Losses und der Verwendung mehrerer Mittelwert-Orders ist es für den ADVISER unkritisch, Spreads bei geringer Liquidität auszuweiten, und es bestehen keine hohen Anforderungen an eine schn
Heikinashi Zone Trader
Lorraine Pierce
4 (1)
Experten
!!!!FIFO KOMPLIZIERT!!!! NUR noch 5 Exemplare zu $49 und Preis steigt auf $99 Dies ist ein automatischer oder halbautomatischer Expert Advisor. Dieser EA basiert auf Trend ... und es gibt nichts Besseres als die Heikin-Ashi-Zone Handel Kerzen zu zeigen, Sie Preis-Aktion Trend. Laden Sie die Heikin-Ashi-Zone-Kerzen hier kostenlos herunter . Es wird empfohlen, diesen EA als halbautomatischen Trader zu verwenden. Beispiel für Halbautomatisierung: Sie schauen auf höhere Zeitrahmen des EURUSD und se
News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko
4 (8)
Experten
News Catcher Pro ist eine Mean-Reversion-Strategie, die saisonale Intraday-Volatilitätsmuster nutzt, die durch aufsehenerregende Nachrichtenereignisse verursacht werden. Sie steigt zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Markt ein, kurz bevor ein wichtiges Nachrichtenereignis eintritt . Sie handelt nicht häufig! Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Empfohlener Zeitrahmen: M5 Die MT5-Version finden Sie hier EA ist FIFO-kompatibel Um den EA zu testen, sollten Sie die News-Events-Date
MyNewsTrader
Daniel Sic
Experten
MyNewsTrader ist ein leistungsstarker und vollautomatischer EA, der während der Nachrichtenzeiten handelt. Aufgrund seiner umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können Sie ihn nach Ihrer eigenen, vordefinierten Strategie handeln lassen, indem Sie Markt-, Stop- oder Limit-Orders, erweiterte Ziele und verschiedene Trail-Typen verwenden. Er ist so konzipiert, dass er als "set and forget"-EA läuft, d.h. Sie müssen keine Ereigniszeiten eingeben, um zu handeln, aber Sie können ihn auch als manuellen T
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Experten
Ich stelle vor:   Quant Fleet MT4 2.0! Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass 2.0 sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz. Start-Promo: Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden. Öffentliche Gruppe:  Join Dokumentation und Vorei
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Experten
Bitte vertrauen Sie keinem Backtest-Ergebnis. Benutzen Sie ein Demokonto, um es auszuprobieren. SureFire ist eine bekannte Martingale-Hedging-Strategie im Forex-Handel, bei der Sie die Marktrichtung nicht vorhersagen müssen. Dieser Experte ist nicht nur eine gewöhnliche SureFire Strategie, sondern hat die Logik des Handelsaufbaus basierend auf Berechnungen neu erfunden. Gutes Geldmanagement ist der kritische Faktor, um diesen EA zu betreiben. Äußerst aggressiv im Handel mit großen Marktbewegung
Gold ECN
Raphael Okonkwo
Experten
Der Gold ECN EA basiert auf fortschrittlichen KI-Algorithmen zur Analyse von Marktunsicherheiten. Er nutzt maschinelle Lernsysteme, die sich an aktuelle Nachrichten anpassen und den Markt bei konstanten Marktveränderungen dynamisch steuern können. In Abstimmung mit prädiktiver KI identifiziert ein maschineller Lernalgorithmus extreme Tiefst-, Hochst-, Tiefst- und Tiefststände des Marktes innerhalb eines Zeitraums und prüft auf ähnliche Wiederholungen. Darüber hinaus analysiert er den Chart in
Stable Helper
Ka Ka Ho
Utilitys
Stable Helper - Halten Sie Ihre Handelsverbindung ununterbrochen aufrecht! Stellen Sie sicher, dass Ihr MT4 automatisch verbunden und stabil bleibt! Stable Helper arbeitet unauffällig im Hintergrund, überwacht Ihre Verbindung, scannt die Server neu und startet MT4 bei Bedarf sogar neu - alles ohne manuelles Eingreifen. Stable Helper wurde entwickelt, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Serverleistung zu optimieren und schützt Ihre Trades vor unerwarteten Verbindungsabbrüchen und Latenzprob
FREE
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Experten
Important note :  Um Ihren Nachrichtenfilter zu aktivieren, verbinden Sie bitte diesen Link mit Ihrem Terminal, sonst funktionieren die Nachrichten nicht. Bitte gehen Sie in das Terminal MT4 : Extras => Optionen => Expert Advisor => Häkchen bei Webabfrage für gelistete URL zulassen => URL WEB-Link bitte hier einfügen ( URL WEB Anfrage NEWS LINK : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) Wenn Sie irgendein Problem haben, kontaktieren Sie mich bitte jederzeit Die Indikatoren, di
Best Win EA
Chun Kit Lee
Experten
Die Spacial § Zwei System in diesem EA,Normal System ist ein Trend trading，Contrarian System ist ein martingale . § Der Trend Handel hinzufügen, um den Gewinn zu erhöhen. §Haben Sie eine einfache CCY Power System. §Aufzeichnung der Top-Preis & erreichen einen bestimmten Abstand wieder zu öffnen order. §Can Set die Zeit-Einstellung verwenden auf Nacht scalper. Dieser EA ist geeignet für den Handel mit EUR/USD, CAD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, oder anderen Symbolen, die Sie m
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Experten
EPriceJPY ist ein Auto-Trading EA, der sich auf den USDJPY konzentriert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von EPriceJPY basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet EPriceJPY mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf einer Simulation basiert. Er versucht, die Ober- oder Unterseite eines Trends herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass EPriceJPY den Handel auf dem höchsten oder nied
ADX Version Lock profit Ea
Supomo
Experten
Dieser Roboter Ea mit Indikatoren ADX. NUR NOCH 1 VON 5 EXEMPLAREN ZU $ 99! Danach wird der Preis auf $ 199 erhöht werden. LIVE SIGNAL und EA STRATEGIE ⤵⤵⤵ h ttps:// www.mql5.com/en/users/supomo/seller#products PARAMETEREINSTELLUNG EA ⤵⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/blogs/post/744860 EINSTELLUNG EA ADX VERSION: ++>, Setting_ADX VERSION= "------- ( Einstellungsstrategie ADX ) -------"; >>period_ADX=28; ++>, EA_Indicators=1. ADX VERSION ++>, Einstellung Martingale="------- ( MARTINGALE [open 1=d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
HFT Passing Prop EA MT5
Rahman Pavaleh
4.11 (9)
Experten
HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher K
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experten
GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/7645
BTC Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experten
BTC Miner Pro EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System hat langfristige Stabilität und Leistung. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für BITCOIN oder BTCUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pro
Golden Scorpion MT4
Rahman Pavaleh
1 (1)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
GoldAlgo Breaker MT4
Rahman Pavaleh
Experten
GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
HFT Passing Prop EA
Rahman Pavaleh
5 (1)
Experten
HFT Passing Prop EA ist ein vollautomatischer Roboter. Er kann Ihnen helfen, die Herausforderungen und Bewertungen von Prop-Firmen mit High Frequency Scalp Trading (innerhalb von Minuten ) zu überwinden. Mit einem Kauf, können Sie es auf unbestimmte Zeit zu verwenden. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Öffentlicher
GBP Miner Pro MT4
Rahman Pavaleh
Experten
GBP Miner Pro EA ist ein vollintelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Money Management- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143 Blog : https://www.mql5.com/en/blog
DowAlgo Breaker MT4
Rahman Pavaleh
Experten
DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
GoldAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experten
GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experten
DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
Assistant FVG MT5
Rahman Pavaleh
Experten
Assistant FVG EA ist ein vollautomatisches System für Trader, die FVGs für ihren Handel verwenden. Dieses System steht Ihnen als professioneller Assistent zur Seite, um einen schnelleren und genaueren Handel zu ermöglichen. Passen Sie es einfach an Ihre Bedürfnisse an und es wird die Arbeit erledigen. Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem System haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Dies ist nur als Assistent gedacht
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension