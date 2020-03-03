Ride the wind MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 20 9月 2025
- アクティベーション: 10
Ride the Wind MT5 — 自動売買システム
Ride the Wind MT5 は、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいたエキスパートアドバイザーです。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限に抑えられます。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
なぜ Ride the Wind MT5 を選ぶのか？
- 分析アルゴリズム: 内蔵モデルを使用した24時間自動取引。
- 柔軟性: ボラティリティや市場環境の変化に適応。
- 最新の注文執行タイプ: IOC、FOK、Return、BOC に対応。
- リスク管理: 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
- 迅速なスタート: すべてのパラメータは事前に最適化済み。
動作原理
Ride the Wind MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。
開始に必要な条件
- 通貨ペア: NZDCAD, AUDCAD
- 推奨稼働: NZDCAD
- その他の通貨ペア: 自動的に有効化
- 口座タイプ: ECN
- レバレッジ: 1:500
- 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- タイムフレーム: M15
- VPS: 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー: RoboForex
免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響を与えない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール.
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください: 📧 mila88899sup99@yandex.ru