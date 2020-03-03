Ride the Wind MT5 — 自動売買システム

Ride the Wind MT5 は、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいたエキスパートアドバイザーです。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限に抑えられます。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

なぜ Ride the Wind MT5 を選ぶのか？

分析アルゴリズム: 内蔵モデルを使用した24時間自動取引。

内蔵モデルを使用した24時間自動取引。 柔軟性: ボラティリティや市場環境の変化に適応。

ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ: IOC、FOK、Return、BOC に対応。

IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理: 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。

適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート: すべてのパラメータは事前に最適化済み。

動作原理

Ride the Wind MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。

開始に必要な条件

通貨ペア: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 推奨稼働: NZDCAD

NZDCAD その他の通貨ペア: 自動的に有効化

自動的に有効化 口座タイプ: ECN

ECN レバレッジ: 1:500

1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） タイムフレーム: M15

M15 VPS: 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: RoboForex

免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響を与えない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール.