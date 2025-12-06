Neon Trade EA MT5

Der Roboter lädt regelmäßig frische Optimierungen vom Server herunter und aktualisiert die Einstellungen „on the fly“. Dieser Ansatz bietet zwei entscheidende Vorteile:

Die Hauptaufgabe jedes Handelsroboters ist es, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen . Die Rentabilität der Trades hängt direkt von der Qualität dieser Vorhersagen ab. Die meisten Roboter, die maschinelles Lernen nutzen, arbeiten nach einem veralteten Prinzip: Alle Berechnungen erfolgen direkt auf dem VPS, auf dem gleichzeitig gehandelt und Daten verarbeitet werden. Das führt zu zwei Problemen:

Säule 2: Diversifikation

Diversifikation ist eine der wirksamsten Methoden, um die Stabilität des Handels zu erhöhen. Sie ermöglicht:

Eine glattere Gewinnkurve.

Geringere Drawdowns.

Eine sichere Erhöhung der Handelsfrequenz.

Die meisten Roboter handeln mit einer oder wenigen vordefinierten Währungspaaren. Eine solche „Diversifikation“ ist minimal und bringt kaum einen Effekt. Mein Roboter löst dieses Problem ganz einfach:

Er handelt gleichzeitig mit allen Währungspaaren und maximiert so den Diversifikationseffekt.

Er verteilt das Handelsvolumen automatisch so, dass jedes Paar einen ausgewogenen Beitrag leistet.

Dadurch wird vermieden, dass das gesamte Risiko auf einem einzigen Instrument konzentriert ist. Das Verteilungssystem arbeitet vollständig automatisch.