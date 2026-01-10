Gold Liquidity Hunter MT5

Gold Liquidity Hunter ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die hohe Volatilität des modernen XAUUSD (Gold)-Marktes entwickelt wurde. Der Algorithmus arbeitet auf dem H1-Zeitrahmen und verwendet eine Strategie, die auf institutionellen Liquiditätsausschüttungen und Preisrückforderungen basiert.

Die "Volatilitätsregime"-Strategie

Dieser Expert Advisor ist speziell auf die Marktstruktur nach 2024 abgestimmt, in der sich die täglichen Schwankungsbreiten bei Gold erheblich ausgeweitet haben. Im Gegensatz zu älteren Strategien, die für kleinere Schwankungsbreiten ausgelegt sind, ignoriert Gold Liquidity Hunter das Marktrauschen und zielt auf massive "Expansionsbewegungen" ab.

Ziel: Zielt auf große Bewegungen (bis zu 500 Pips) ab, die mit dem aktuellen Marktmomentum übereinstimmen.

Logik: Identifiziert Preisextreme über einen rollierenden 24-Stunden-Rückblick. Einstiege werden nur dann vorgenommen, wenn auf einen "Sweep" (Bewegung über die Extreme hinaus) eine bestätigte "Rückgewinnung" des Preises folgt.

WICHTIG: NICHT FÜR PROP-FIRMEN GEDACHT

Bitte sorgfältig lesen: Dieser EA ist für das persönliche Kontowachstum optimiert und wird NICHT für Prop Firm Challenges empfohlen.

Der Grund dafür: Die Strategie verwendet ein aggressives Risiko-Belohnungs-Verhältnis von 1:50 . Dies führt mathematisch gesehen zu einer niedrigeren Gewinnrate, aber zu massiven Auszahlungen im Erfolgsfall.

Drawdown-Warnung: Statistisch gesehen können Pechsträhnen von 15-20 Trades auftreten, bevor ein gewinnender Trade die Verluste wieder wettmacht und in die Gewinnzone führt.

Die Konsequenz: Bei einem Prop-Firm-Konto würde eine so lange Pechsträhne (bei einem Risiko von 1 %) das maximale Drawdown-Limit erreichen und das Konto scheitern lassen.

Empfehlung: Verwenden Sie diesen EA nur auf Privatkonten, bei denen Sie die Geduld haben, Drawdown-Perioden zu überstehen, um die großen Expansionsbewegungen zu erfassen.

Risikomanagement-Kern

Das System priorisiert den Kapitalschutz durch feste Parameter.

Gewinn-Risiko-Verhältnis: Ein strenges Verhältnis von 1:50 (100 Punkte Stop Loss / 5000 Punkte Take Profit).

Festes Risiko: Die Standardeinstellungen begrenzen das Risiko auf 1% des Kontosaldos pro Handelssequenz.

Positionssplitter: Das gesamte Risikovolumen wird automatisch in mehrere Positionen aufgeteilt, um die Ausführung zu optimieren.

Meilenstein-Schutz: Enthält eine Funktion zur automatischen Reduzierung des Risikos auf 0,5 %, sobald das Konto einen bestimmten Wachstumsmeilenstein erreicht (Standard: 10x Anfangssaldo).

Sicherheit geht vor: Kein Martingal. Kein Raster. Kein Averaging. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss.

Technische Anforderungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread ist obligatorisch. Hinweis: Die Strategie verwendet einen engen Stop Loss von 10 Pips (100 Punkten). Niedrige Spreads und schnelle Ausführung sind entscheidend für die Performance.



Backtesting & Einrichtung