FastWay EA
- Experten
- PAVEL UDOVICHENKO
- Version: 1.26
- Aktualisiert: 6 Oktober 2025
- Aktivierungen: 7
Dieser Expert Advisor folgt dem echten „Set-and-Forget“-Prinzip und kann jahrelang stabil laufen.
Als eigenständige Lösung oder Ergänzung zu einem diversifizierten Portfolio geeignet.
Einfach an das Chart anhängen und den Rest erledigt der EA.
Hauptmerkmale von FastWay EA:
- Berücksichtigt neben Kursen auch:
- Volatilität der globalen Aktienmärkte
- Volatilität von Zinsfutures der Basiswährungen
- Optionen-Signale der jeweiligen Paare
- Nutzt ein Grid-System, aber keinen Martingale.
- Intelligenter Ausstieg schließt verlustreiche Trades bei langen Drawdowns.
Mindestanforderungen und Empfehlungen (Standard-Settings)
- Broker: niedriger Spread, z. B. IC Markets, IC Trading, Valutrades.
- Mindestkapital: $1500
- Empfohlenes Kapital: $2000
- Hebel: 1:100 oder höher
- Kontoart: Hedging
- VPS 24/7 erforderlich
Einrichtungsanleitung
- Erlaubnis im Terminal für Daten vom Analyse-Server paveludoservice_com (Screenshot).
- Richtige Methode: EA mit Standard-Einstellungen auf einem Chart starten (Screenshot).
- Alternative Methode: Symbol-Liste entfernen und EA auf 4 Charts AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP starten (Screenshot).
- Falsch: Standard belassen und EA auf allen 4 Charts starten (Screenshot).
