Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wieund nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen.

Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer.

FastWay EA ist ideal für Trader, die Einfachheit, Stabilität und klare Logik schätzen — ohne komplizierte Einrichtung, aber mit äußerst flexiblem Money-Management und Risikokontrolle.



Dieser Expert Advisor folgt dem echten „Set-and-Forget“-Prinzip und kann jahrelang stabil laufen.



Als eigenständige Lösung oder Ergänzung zu einem diversifizierten Portfolio geeignet.



Einfach an das Chart anhängen und den Rest erledigt der EA.





Hauptmerkmale von FastWay EA: Berücksichtigt neben Kursen auch: Volatilität der globalen Aktienmärkte Volatilität von Zinsfutures der Basiswährungen Optionen-Signale der jeweiligen Paare

Nutzt ein Grid-System, aber keinen Martingale .

. Intelligenter Ausstieg schließt verlustreiche Trades bei langen Drawdowns.



Mindestanforderungen und Empfehlungen (Standard-Settings) Broker: niedriger Spread, z. B. IC Markets, IC Trading, Valutrades.

Mindestkapital: $1500

Empfohlenes Kapital: $2000

Hebel: 1:100 oder höher

Kontoart: Hedging

VPS 24/7 erforderlich



Einrichtungsanleitung Erlaubnis im Terminal für Daten vom Analyse-Server paveludoservice_com (Screenshot).

Richtige Methode: EA mit Standard-Einstellungen auf einem Chart starten (Screenshot).



auf starten (Screenshot). Alternative Methode: Symbol-Liste entfernen und EA auf 4 Charts AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP starten (Screenshot).

Falsch : Standard belassen und EA auf allen 4 Charts starten (Screenshot).



Käufer können der privaten Benutzergruppe beitreten. Einfach einen Kommentar auf der Produktseite hinterlassen.

21-tägige kostenlose Testversion gewünscht? Senden Sie mir eine private Nachricht.



