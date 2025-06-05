FastWay EA

FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen.
FastWay EA ist ideal für Trader, die Einfachheit, Stabilität und klare Logik schätzen — ohne komplizierte Einrichtung, aber mit äußerst flexiblem Money-Management und Risikokontrolle.

Dieser Expert Advisor folgt dem echten „Set-and-Forget“-Prinzip und kann jahrelang stabil laufen.

Als eigenständige Lösung oder Ergänzung zu einem diversifizierten Portfolio geeignet.

Einfach an das Chart anhängen und den Rest erledigt der EA.

Hauptmerkmale von FastWay EA:

  • Berücksichtigt neben Kursen auch:
    • Volatilität der globalen Aktienmärkte
    • Volatilität von Zinsfutures der Basiswährungen
    • Optionen-Signale der jeweiligen Paare
  • Nutzt ein Grid-System, aber keinen Martingale.
  • Intelligenter Ausstieg schließt verlustreiche Trades bei langen Drawdowns.


Mindestanforderungen und Empfehlungen (Standard-Settings)

  • Broker: niedriger Spread, z. B. IC Markets, IC Trading, Valutrades.
  • Mindestkapital: $1500
  • Empfohlenes Kapital: $2000
  • Hebel: 1:100 oder höher
  • Kontoart: Hedging
  • VPS 24/7 erforderlich


Einrichtungsanleitung

  • Erlaubnis im Terminal für Daten vom Analyse-Server paveludoservice_com (Screenshot).
  • Richtige Methode: EA mit Standard-Einstellungen auf einem Chart starten (Screenshot).
  • Alternative Methode: Symbol-Liste entfernen und EA auf 4 Charts AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP starten (Screenshot).
  • Falsch: Standard belassen und EA auf allen 4 Charts starten (Screenshot).


CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

