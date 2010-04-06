Universal Strategy EA MT5

Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi-Indikator-Filtersystem
Ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das die Multi-Timeframe-MACD-Analyse mit mehreren Indikatoren, die auf wahr oder falsch gesetzt werden können, mit fortschrittlicher Mustererkennung und umfassendem Risikomanagement kombiniert. Dieser EA arbeitet als eigenständiges System mit eingebauter Signalerkennung und benötigt keine externen Indikatoren. Alle Indikatoren können eine Kombination von Filtersystemen mit einstellbaren Zeitrahmen sein, aus denen gefiltert werden kann, einschließlich Mustererkennungsstrategien, bei denen die Mustererkennung für die Präferenzen des Benutzers einstellbar ist. Dieser eigenständige EA ermöglicht es dem Benutzer, seine persönliche Handelsstrategie zu definieren und auf Autopilot zu stellen. Viele Konfigurationen, um das zu finden, was perfekt für den Benutzer ist, ob ein Scalper, Day-Trader oder Swing-Trader.Dazu gehören integrierte Strategien wie Preisaktionen, Chartmuster und andere Handelsstrategien, die als Parameter eingestellt werden können. Benutzer können eine Reihe von Indikatoren als Filter für Ein- oder Ausstiege verwenden, indem sie diese Indikatoren zusammen mit dem Zeitrahmen und den Indikatorparametern als wahr oder falsch einstellen. Dies soll universell sein, d.h. jeder Benutzer kann Variablen einstellen, die die von ihm gewünschte Strategie erstellen.
Unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Zeitrahmen (Major + 3 Minor)
Drei MACD-Signaltypen: Nulllinienkreuz, Signallinienkreuz und Preisrelativ
Konfigurierbarer Kaskadenmodus für hierarchische Signalvalidierung
Unabhängige Auswahl der Signalbalken pro Zeitrahmen
📊 Erweiterte Mustererkennung
Harmonische Muster (Gartley, Butterfly, Bat, Crab)
Kopf & Schultern / Umgekehrte Kopf & Schultern
Pin Bar-Erkennung mit anpassbaren Parametern
Fibonacci-Retracement-Zonen (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)
Smart Order Block Erkennung
Liquidity Sweep Erkennung (Stop Hunts)
Preis-Aktions-Muster (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)
⚡ Mehrere Handelsstrategien
Asiatische Sitzung Breakout/Fade
Gap Trading (Füllung/Fortsetzung)
Volumenprofil + Kontrollpunkt
Automatische Erkennung von Trendlinien
Volatilitätskontraktions-Ausbrüche
Erkennung von Marktregimen
Multi-Timeframe Divergenzanalyse
🛡️ Umfassendes Risikomanagement
Dynamische Losgrößenbestimmung mit margenbasierten Fallbacks
Kontoabsicherung (Mindestguthaben, Margin-Level, Drawdown-Limits)
Stop-Level-Validierung mit automatischer Anpassung
Spread-Filterung mit Echtzeit-Überwachung
Tägliche/wöchentliche Gewinn/Verlust-Ziele
Maximaler Drawdown-Schutz
🔧 Erweiterte Handelsverwaltung
Individuelle und kumulative TP/SL-Levels
Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme
Teilweise Schließungsstrategien (2-Level)
Zeitbasierte Ausstiege und Gewinnsicherungen
Chandelier Exit und Parabolic SAR Trailing
📈 Multi-Symbol-Handel
Handeln Sie den aktuellen Chart oder den gesamten Market Watch
Pro-Symbol-Statusverfolgung
Symbolspezifische Risikoberechnung
Unabhängige Signalverarbeitung pro Symbol
🎛️ Filter-System
Filter für gleitende Durchschnitte (einzelner MA vs. Preis oder MA Crossover)
Stochastik-Filter mit überkauften/überverkauften Zonen
RSI-Filter mit 6 Handelsmodi (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)
MACD2-Filter (Standard/Zero-Lag/OSMA)
TrendSentry Momentum-Filter
Handelsmodi
Nur aktueller Chart - Handelt nur mit dem angehängten Chart-Symbol
All Market Watch - Handelt alle Symbole im Market Watch Fenster
Signal-Typen
Fortsetzungssignale - Handel in Richtung eines Trends mit höherem Zeitrahmen
Umkehrsignale - Handel gegen das kurzfristige Momentum bei Korrekturen
Strategie-Signale - Musterbasierte Eingaben von fortgeschrittenen Strategien
Risiko-Kontrollen
Mindestkontostand-Schutz
Margin-Level-Überwachung (verhindert den Handel unter 150-200% Margin-Level)
Drawdown-Limits (stoppt den Handel über 20-30% Drawdown)
Dynamische Losgröße basierend auf der verfügbaren Marge
Verbesserte Fehlerbehandlung mit intelligenter Wiederholungslogik
Eingabe-Parameter
135+ konfigurierbare Parameter, die alle Aspekte des Handels abdecken
Separate Einstellungen für jeden Zeitrahmen und jede Strategie
Farb- und Anzeigeanpassung für Chart-Objekte
Individuelle Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für alle Funktionen
Session-Verwaltung
Filter für Handelssitzungen (Asiatisch, London, US, Benutzerdefiniert)
Optionen für einen verzögerten Start nach Eröffnung der Sitzung/des Tages
Periodenbasierte Handelsabschlüsse (Ende des Tages/Woche/Monat)
Leistungsmerkmale
Unternehmenstaugliche Fehlerbehandlung mit MT5-spezifischen Fehlercodes
Logik zur Wiederholung von Trades mit intelligenten Verzögerungen
Preisaktualisierungsmechanismen für genaue Ausführung
Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5
Sprache: MQL5
Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)
Symbole: Jedes handelbare Symbol
Dieser EA stellt eine komplette Handelslösung auf institutioneller Ebene dar, die technische Analyse, Mustererkennung und hochentwickeltes Risikomanagement in einem einzigen automatisierten System kombiniert.