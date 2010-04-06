Universal Strategy EA MT5

Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi-Indikator-Filtersystem

Ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das die Multi-Timeframe-MACD-Analyse mit mehreren Indikatoren, die auf wahr oder falsch gesetzt werden können, mit fortschrittlicher Mustererkennung und umfassendem Risikomanagement kombiniert. Dieser EA arbeitet als eigenständiges System mit eingebauter Signalerkennung und benötigt keine externen Indikatoren. Alle Indikatoren können eine Kombination von Filtersystemen mit einstellbaren Zeitrahmen sein, aus denen gefiltert werden kann, einschließlich Mustererkennungsstrategien, bei denen die Mustererkennung für die Präferenzen des Benutzers einstellbar ist. Dieser eigenständige EA ermöglicht es dem Benutzer, seine persönliche Handelsstrategie zu definieren und auf Autopilot zu stellen. Viele Konfigurationen, um das zu finden, was perfekt für den Benutzer ist, ob ein Scalper, Day-Trader oder Swing-Trader.Dazu gehören integrierte Strategien wie Preisaktionen, Chartmuster und andere Handelsstrategien, die als Parameter eingestellt werden können. Benutzer können eine Reihe von Indikatoren als Filter für Ein- oder Ausstiege verwenden, indem sie diese Indikatoren zusammen mit dem Zeitrahmen und den Indikatorparametern als wahr oder falsch einstellen. Dies soll universell sein, d.h. jeder Benutzer kann Variablen einstellen, die die von ihm gewünschte Strategie erstellen.

Unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Zeitrahmen (Major + 3 Minor)
Drei MACD-Signaltypen: Nulllinienkreuz, Signallinienkreuz und Preisrelativ
Konfigurierbarer Kaskadenmodus für hierarchische Signalvalidierung
Unabhängige Auswahl der Signalbalken pro Zeitrahmen
📊 Erweiterte Mustererkennung

Harmonische Muster (Gartley, Butterfly, Bat, Crab)
Kopf & Schultern / Umgekehrte Kopf & Schultern
Pin Bar-Erkennung mit anpassbaren Parametern
Fibonacci-Retracement-Zonen (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)
Smart Order Block Erkennung
Liquidity Sweep Erkennung (Stop Hunts)
Preis-Aktions-Muster (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)
⚡ Mehrere Handelsstrategien

Asiatische Sitzung Breakout/Fade
Gap Trading (Füllung/Fortsetzung)
Volumenprofil + Kontrollpunkt
Automatische Erkennung von Trendlinien
Volatilitätskontraktions-Ausbrüche
Erkennung von Marktregimen
Multi-Timeframe Divergenzanalyse
🛡️ Umfassendes Risikomanagement

Dynamische Losgrößenbestimmung mit margenbasierten Fallbacks
Kontoabsicherung (Mindestguthaben, Margin-Level, Drawdown-Limits)
Stop-Level-Validierung mit automatischer Anpassung
Spread-Filterung mit Echtzeit-Überwachung
Tägliche/wöchentliche Gewinn/Verlust-Ziele
Maximaler Drawdown-Schutz
🔧 Erweiterte Handelsverwaltung

Individuelle und kumulative TP/SL-Levels
Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme
Teilweise Schließungsstrategien (2-Level)
Zeitbasierte Ausstiege und Gewinnsicherungen
Chandelier Exit und Parabolic SAR Trailing

Break of Entry-Schutz

📈 Multi-Symbol-Handel
Handeln Sie den aktuellen Chart oder den gesamten Market Watch
Pro-Symbol-Statusverfolgung
Symbolspezifische Risikoberechnung

Unabhängige Signalverarbeitung pro Symbol

🎛️ Filter-System
Filter für gleitende Durchschnitte (einzelner MA vs. Preis oder MA Crossover)
Stochastik-Filter mit überkauften/überverkauften Zonen
RSI-Filter mit 6 Handelsmodi (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)
MACD2-Filter (Standard/Zero-Lag/OSMA)
TrendSentry Momentum-Filter

ZigZag-Trendüberprüfung

Handelsmodi
Nur aktueller Chart - Handelt nur mit dem angehängten Chart-Symbol

All Market Watch - Handelt alle Symbole im Market Watch Fenster

Signal-Typen
Fortsetzungssignale - Handel in Richtung eines Trends mit höherem Zeitrahmen
Umkehrsignale - Handel gegen das kurzfristige Momentum bei Korrekturen

Strategie-Signale - Musterbasierte Eingaben von fortgeschrittenen Strategien

Risiko-Kontrollen
Mindestkontostand-Schutz
Margin-Level-Überwachung (verhindert den Handel unter 150-200% Margin-Level)
Drawdown-Limits (stoppt den Handel über 20-30% Drawdown)
Dynamische Losgröße basierend auf der verfügbaren Marge

Verbesserte Fehlerbehandlung mit intelligenter Wiederholungslogik

Eingabe-Parameter
135+ konfigurierbare Parameter, die alle Aspekte des Handels abdecken
Separate Einstellungen für jeden Zeitrahmen und jede Strategie
Farb- und Anzeigeanpassung für Chart-Objekte

Individuelle Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für alle Funktionen

Session-Verwaltung
Filter für Handelssitzungen (Asiatisch, London, US, Benutzerdefiniert)
Optionen für einen verzögerten Start nach Eröffnung der Sitzung/des Tages

Periodenbasierte Handelsabschlüsse (Ende des Tages/Woche/Monat)

Leistungsmerkmale
Unternehmenstaugliche Fehlerbehandlung mit MT5-spezifischen Fehlercodes
Logik zur Wiederholung von Trades mit intelligenten Verzögerungen
Preisaktualisierungsmechanismen für genaue Ausführung

Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5
Sprache: MQL5
Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)
Symbole: Jedes handelbare Symbol

Zeitrahmen: M1 bis MN1

Dieser EA stellt eine komplette Handelslösung auf institutioneller Ebene dar, die technische Analyse, Mustererkennung und hochentwickeltes Risikomanagement in einem einzigen automatisierten System kombiniert.

Empfohlene Produkte
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experten
Automatischer Advisor für das Instrument Bitcoin , Zeitrahmen H1. Terminal MT5 Ich habe diesen Advisor speziell für ein Prop-Unternehmen entwickelt. Alle Bemühungen von fünf Jahren gingen in die Schaffung eines sicheren Produkts. Der Advisor besteht aus 8 kleinen Advisors und ist ein vorgefertigtes Portfolio. Achtung ! Der Advisor verwendet zwei große Handelsstrategien (!): Trend Trading; Handel nach saisonalen Mustern (Zeitzyklen) Der Advisor verwendet KEINE toxischen Strategien: Strategie Ve
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des leistungsstarken Indikators PipFinite Trend PRO EA Trend PRO handelt das Signal von PipFinite Trend PRO und verwaltet den Handel je nach Präferenz des Benutzers. Der EA enthält viele anpassbare Funktionen, die die Trend PRO Handelsstrategie weiter verbessern können. Features wie Entry- und Exit-Filter, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter und MEHR! Die innovative Lösung EA Trend PRO wurde entwickelt, um
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Experten
Nach dem Kauf können Sie zwei beliebige Produkte von mir kostenlos anfordern und erhalten! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! Ein Berater für den automatischen Handel auf Basis der Fibonacci-Levels mit der Möglichkeit, Aufträge zu mitteln. Erfahrene Händler können ihre eigene Handelsstrategie erstellen, die Fähigkeit, die Fibonacci-Raster-Einstellungen zu ändern, ändern Sie den Abstand zwischen den Aufträgen im Raster (Mittelwertbildung), ist es mög
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Experten
Der Goldstar Gold Trend Trading EA verwendet gleitende Durchschnitte, um die Richtung des Goldtrends in einem bestimmten Zeitrahmen abzuschätzen, und wenn die Bedingungen für den Kauf oder Verkauf erfüllt sind, werden je nach den Einstellungen im EA eine oder zwei Positionen eröffnet. Der stärkste Vorteil des EA ist, wenn der Trend über dem gleitenden 5-Durchschnitt liegt. Der EA kann jederzeit und an jedem Tag arbeiten, abhängig von den Parametern in den EA-Einstellungen. Der EA kann mit den r
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experten
Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experten
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Übersicht</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem auf Basis der Moving Average Crossover Strategie mit zusätzlichen RSI und ADX Filtern zur Marktanalyse.</p> <h2>Schlüsselmerkmale</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung</li> <li><strong>RSI-Filter</strong>: Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung von überkauften/überverkauften B
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experten
Ich stelle Ihnen meinen neuen Expert Advisor Beatrix Inventor vor. Beatrix Inventor EA nutzt das Konzept der Trendfolge bei der Durchführung von Marktanalysen. Bei der Analyse der Markttrends mit den Hauptindikatoren Bollinger Band und Gleitender Durchschnitt berücksichtigt dieser EA bei der Eingabe von Transaktionen auch die Orderblock-Zone, was die Analyse noch genauer macht. Der Algorithmus, der bei der Entwicklung dieses EA verwendet wurde, ist ein zuverlässiger Algorithmus, sowohl bei der E
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experten
Pound Breakout MT5 ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag. >>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900 >>> Live-Signal verfügbar hier:  https://www.mql5.com/de/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der li
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Weitere Produkte dieses Autors
Universal Strategy EA
Jerome Tommy Bodden
Experten
Universal Strategy EA - Multi-Timeframe MACD Signalerkennung Ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das die Multi-Timeframe MACD-Analyse mit fortschrittlicher Mustererkennung und umfassendem Risikomanagement kombiniert. Dieser EA arbeitet als eigenständiges System mit integrierter Signalerkennung, das keine externen Indikatoren benötigt. Unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Zeitrahmen (Major + 3 Minor) Drei MACD-Signaltypen: Nulllinienkreuz, Signallinienkreuz und Preisrelativ Konfigu
ADR AWR and AMR lines
Jerome Tommy Bodden
Indikatoren
ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator - Professionelle Anzeige der Range-Grenzen Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Range-Analyse-Tool für professionelle Trader Überblick Der ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator ist ein hochentwickeltes visuelles Analysewerkzeug, das dynamische Range-Grenzen über mehrere Timeframes auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser professionelle Indikator berechnet und projiziert die Grenzen der Average Daily Range (ADR), der Average Weekly Range (AWR) und der Average Monthly Range (AMR) und bie
Trend Continuation and Reversal
Jerome Tommy Bodden
Indikatoren
ransform Your Trading with Advanced Multi-Timeframe MACD Analysis Der Continuation and Reversal Indicator ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das die Interpretation von MACD-Signalen durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen revolutioniert. Dieser professionelle Indikator liefert eine kristallklare Marktrichtung durch eine intelligente Analyse des Zusammenflusses von Signalen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Signalanalyse Hauptzeitrahmen: Null-Linien-Kreuz-Signale (Tre
Reversal and Continuation EA
Jerome Tommy Bodden
Experten
Reversal & Continuation EA - Erweitertes Multi-Timeframe-Konsensus-System Beschreibung Ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) Intelligenz kombiniert. Verfügt über ein interaktives Dashboard mit Echtzeit-Signalerkennung, eine anklickbare Handelsoberfläche und umfassende Range-Analysen für optimales Handels-Timing. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Konsensanalyse Unterstützt bis zu 9 Timeframes
Reversal and continuation dashboard
Jerome Tommy Bodden
Indikatoren
Reversal & Continuation Dashboard - Verbesserte ADR-Intelligenz Professionelles Multi-Timeframe-Konsensus-Dashboard mit erweiterter Range-Analyse Übersicht Das Reversal & Continuation Dashboard ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der eine Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit intelligenten ADR- (Average Daily Range), AWR- (Average Weekly Range) und AMR- (Average Monthly Range) Berechnungen kombiniert. Dieser Indikator ist eine professionelle Lösung für Händler, die eine umfassende Marktana
ADR AWR and AMR Indicator
Jerome Tommy Bodden
Indikatoren
ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator - Professionelle Anzeige der Range-Grenzen Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Range-Analyse-Tool für professionelle Trader Überblick Der ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator ist ein hochentwickeltes visuelles Analysewerkzeug, das dynamische Range-Grenzen über mehrere Timeframes auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser professionelle Indikator berechnet und projiziert die Grenzen der Average Daily Range (ADR), der Average Weekly Range (AWR) und der Average Monthly Range (AMR) und bie
Continuation and Reversal
Jerome Tommy Bodden
Indikatoren
Transformieren Sie Ihr Trading mit der fortschrittlichen Multi-Timeframe MACD-Analyse Der Continuation and Reversal Indicator ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das die Interpretation von MACD-Signalen durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen revolutioniert. Dieser professionelle Indikator liefert eine kristallklare Marktrichtung durch eine intelligente Analyse des Zusammenflusses von Signalen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Signalanalyse Hauptzeitrahmen: Null-Linie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension