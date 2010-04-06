Universal Strategy EA MT5

Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi-Indikator-Filtersystem

Ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das die Multi-Timeframe-MACD-Analyse mit mehreren Indikatoren, die auf wahr oder falsch gesetzt werden können, mit fortschrittlicher Mustererkennung und umfassendem Risikomanagement kombiniert. Dieser EA arbeitet als eigenständiges System mit eingebauter Signalerkennung und benötigt keine externen Indikatoren. Alle Indikatoren können eine Kombination von Filtersystemen mit einstellbaren Zeitrahmen sein, aus denen gefiltert werden kann, einschließlich Mustererkennungsstrategien, bei denen die Mustererkennung für die Präferenzen des Benutzers einstellbar ist. Dieser eigenständige EA ermöglicht es dem Benutzer, seine persönliche Handelsstrategie zu definieren und auf Autopilot zu stellen. Viele Konfigurationen, um das zu finden, was perfekt für den Benutzer ist, ob ein Scalper, Day-Trader oder Swing-Trader.Dazu gehören integrierte Strategien wie Preisaktionen, Chartmuster und andere Handelsstrategien, die als Parameter eingestellt werden können. Benutzer können eine Reihe von Indikatoren als Filter für Ein- oder Ausstiege verwenden, indem sie diese Indikatoren zusammen mit dem Zeitrahmen und den Indikatorparametern als wahr oder falsch einstellen. Dies soll universell sein, d.h. jeder Benutzer kann Variablen einstellen, die die von ihm gewünschte Strategie erstellen.

Unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Zeitrahmen (Major + 3 Minor)

Drei MACD-Signaltypen: Nulllinienkreuz, Signallinienkreuz und Preisrelativ

Konfigurierbarer Kaskadenmodus für hierarchische Signalvalidierung

Unabhängige Auswahl der Signalbalken pro Zeitrahmen

📊 Erweiterte Mustererkennung





Harmonische Muster (Gartley, Butterfly, Bat, Crab)

Kopf & Schultern / Umgekehrte Kopf & Schultern

Pin Bar-Erkennung mit anpassbaren Parametern

Fibonacci-Retracement-Zonen (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)

Smart Order Block Erkennung

Liquidity Sweep Erkennung (Stop Hunts)

Preis-Aktions-Muster (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)

⚡ Mehrere Handelsstrategien





Asiatische Sitzung Breakout/Fade

Gap Trading (Füllung/Fortsetzung)

Volumenprofil + Kontrollpunkt

Automatische Erkennung von Trendlinien

Volatilitätskontraktions-Ausbrüche

Erkennung von Marktregimen

Multi-Timeframe Divergenzanalyse

🛡️ Umfassendes Risikomanagement





Dynamische Losgrößenbestimmung mit margenbasierten Fallbacks

Kontoabsicherung (Mindestguthaben, Margin-Level, Drawdown-Limits)

Stop-Level-Validierung mit automatischer Anpassung

Spread-Filterung mit Echtzeit-Überwachung

Tägliche/wöchentliche Gewinn/Verlust-Ziele

Maximaler Drawdown-Schutz

🔧 Erweiterte Handelsverwaltung





Individuelle und kumulative TP/SL-Levels

Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme

Teilweise Schließungsstrategien (2-Level)

Zeitbasierte Ausstiege und Gewinnsicherungen

Chandelier Exit und Parabolic SAR Trailing

Break of Entry-Schutz

📈 Multi-Symbol-Handel

Handeln Sie den aktuellen Chart oder den gesamten Market Watch

Pro-Symbol-Statusverfolgung

Symbolspezifische Risikoberechnung

Unabhängige Signalverarbeitung pro Symbol

🎛️ Filter-System

Filter für gleitende Durchschnitte (einzelner MA vs. Preis oder MA Crossover)

Stochastik-Filter mit überkauften/überverkauften Zonen

RSI-Filter mit 6 Handelsmodi (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)

MACD2-Filter (Standard/Zero-Lag/OSMA)

TrendSentry Momentum-Filter

ZigZag-Trendüberprüfung

Handelsmodi

Nur aktueller Chart - Handelt nur mit dem angehängten Chart-Symbol

All Market Watch - Handelt alle Symbole im Market Watch Fenster

Signal-Typen

Fortsetzungssignale - Handel in Richtung eines Trends mit höherem Zeitrahmen

Umkehrsignale - Handel gegen das kurzfristige Momentum bei Korrekturen

Strategie-Signale - Musterbasierte Eingaben von fortgeschrittenen Strategien

Risiko-Kontrollen

Mindestkontostand-Schutz

Margin-Level-Überwachung (verhindert den Handel unter 150-200% Margin-Level)

Drawdown-Limits (stoppt den Handel über 20-30% Drawdown)

Dynamische Losgröße basierend auf der verfügbaren Marge

Verbesserte Fehlerbehandlung mit intelligenter Wiederholungslogik

Eingabe-Parameter

135+ konfigurierbare Parameter, die alle Aspekte des Handels abdecken

Separate Einstellungen für jeden Zeitrahmen und jede Strategie

Farb- und Anzeigeanpassung für Chart-Objekte

Individuelle Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für alle Funktionen

Session-Verwaltung

Filter für Handelssitzungen (Asiatisch, London, US, Benutzerdefiniert)

Optionen für einen verzögerten Start nach Eröffnung der Sitzung/des Tages

Periodenbasierte Handelsabschlüsse (Ende des Tages/Woche/Monat)

Leistungsmerkmale

Unternehmenstaugliche Fehlerbehandlung mit MT5-spezifischen Fehlercodes

Logik zur Wiederholung von Trades mit intelligenten Verzögerungen

Preisaktualisierungsmechanismen für genaue Ausführung

Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Sprache: MQL5

Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)

Symbole: Jedes handelbare Symbol

Zeitrahmen: M1 bis MN1

Dieser EA stellt eine komplette Handelslösung auf institutioneller Ebene dar, die technische Analyse, Mustererkennung und hochentwickeltes Risikomanagement in einem einzigen automatisierten System kombiniert.