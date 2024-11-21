Ride the Wind MT5 — 자동화 거래 시스템

Ride the Wind MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반한 전문가용 어드바이저입니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다.

주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요, 설정 지침을 받으실 수 있습니다!

왜 Ride the Wind MT5를 선택해야 하나요?

분석 알고리즘: 내장 모델을 활용한 24시간 자동 거래.

내장 모델을 활용한 24시간 자동 거래. 유연성: 변동성과 시장 조건 변화에 적응.

변동성과 시장 조건 변화에 적응. 최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원.

IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략.

적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화됨.

작동 방식

Ride the Wind MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 개시합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 리스크를 제어하는 데 도움을 줍니다.

시작을 위한 요구 사항

통화쌍: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 추천 실행: NZDCAD

NZDCAD 기타 통화쌍: 자동 활성화

자동 활성화 계좌 유형: ECN

ECN 레버리지: 1:500

1:500 최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: RoboForex

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.