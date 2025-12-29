KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Schweiz, Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Land:
Schweiz
CHF, Schweizer Franken
Quelle:
Staatssekretariat für Wirtschaft (State Secretariat for Economic Affairs)
Sektor:
BIP
Mittel 0.5% 1.4%
1.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.5%
0.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y der Schweiz spiegelt die Marktwertveränderungen der im Inland produzierten Güter und Dienstleistungen im Berichtsquartal im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal wider.

Das Schweizer BIP wird anhand der Wertschöpfungsstatistik (d.h. nach dem so genannten Produktionsansatz) berechnet. Die Wertschöpfung wird als Differenz zwischen den Gesamterträgen und den Materialkosten ermittelt Die BIP-Berechnung berücksichtigt nicht die Einkünfte aus Heimarbeit, Freiwilligenarbeit, informeller Beschäftigung und kriminellen Handlungen.

Das produktionsbasierte BIP wird als Summe der Wertschöpfung in 20 wichtigen Sektoren der Volkswirtschaft berechnet. Die Daten sind saisonbereinigt, um eine Bewertung der Nettoveränderungen der Wirtschaftstätigkeit des Landes zu ermöglichen, die aus objektiven Gründen und nicht aufgrund von Kalenderferien oder Naturgegebenheiten erfolgen.

Das BIP ist das wichtigste Maß für die Wirtschaftskraft des Landes. Ein stabiles Wachstum des BIP bedeutet die Nachhaltigkeit des Wirtschafts- und Finanzsystems. Sie kann sich daher positiv auf die CHF-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweiz, Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
0.5%
1.4%
1.3%
2 Q 2025
1.2%
1.7%
1.8%
1 Q 2025
2.0%
1.7%
1.6%
4 Q 2024
1.5%
0.9%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.5%
2 Q 2024
1.8%
0.9%
0.6%
1 Q 2024
0.6%
-0.5%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
1.1%
0.4%
3 Q 2023
0.3%
-2.8%
0.3%
2 Q 2023
0.5%
-3.1%
1.5%
1 Q 2023
0.6%
-2.7%
0.7%
4 Q 2022
0.8%
-1.2%
0.8%
3 Q 2022
0.5%
1.6%
2.2%
2 Q 2022
2.8%
3.9%
4.7%
1 Q 2022
4.4%
4.9%
3.6%
4 Q 2021
3.7%
1.7%
3.8%
3 Q 2021
4.1%
2.4%
8.6%
2 Q 2021
7.7%
-2.6%
-0.7%
1 Q 2021
-0.5%
-3.9%
-1.6%
4 Q 2020
-1.6%
-0.1%
-1.4%
3 Q 2020
-1.6%
-10.8%
-7.8%
2 Q 2020
-9.3%
-0.1%
-0.7%
1 Q 2020
-1.3%
0.9%
1.6%
4 Q 2019
1.5%
2.9%
1.1%
3 Q 2019
1.1%
-0.7%
0.2%
2 Q 2019
0.2%
2.0%
1.0%
1 Q 2019
1.7%
1.7%
1.5%
4 Q 2018
1.4%
1.8%
2.4%
3 Q 2018
2.4%
3.5%
3.5%
2 Q 2018
3.4%
0.6%
2.9%
1 Q 2018
2.2%
0.6%
1.9%
4 Q 2017
1.9%
1.5%
1.2%
3 Q 2017
1.2%
0.8%
0.5%
2 Q 2017
0.3%
0.6%
1 Q 2017
1.1%
0.7%
4 Q 2016
0.6%
1.4%
3 Q 2016
1.3%
2.0%
2 Q 2016
2.0%
1.1%
1 Q 2016
0.7%
0.3%
4 Q 2015
0.4%
0.8%
3 Q 2015
0.8%
0.9%
2 Q 2015
1.2%
1.2%
1 Q 2015
1.1%
1.9%
4 Q 2014
1.9%
1.9%
3 Q 2014
1.9%
0.6%
2 Q 2014
1.6%
2.0%
1 Q 2014
2.1%
1.7%
4 Q 2013
1.7%
1.9%
3 Q 2013
2.1%
2.5%
2 Q 2013
2.5%
1.1%
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen