Der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wird viermal jährlich während der Sitzung des Direktoriums der SNB bekannt gegeben. Die Entscheidung hängt von den bestehenden Inflationsaussichten und dem Wirtschaftswachstum ab und ist einer der Schlüsselindikatoren für die Kurse in Schweizer Franken.

Die Mitglieder des Direktoriums der Nationalbank prüfen während den Sitzungen die aktuelle wirtschaftliche Lage (sowohl die interne Agenda als auch die Lage der Weltwirtschaft sowie die wichtigsten Ereignisse, die die Finanz- und Wirtschaftslage beeinflussen), diskutieren die aktuelle Geldpolitik und stimmen über geldpolitische Maßnahmen und Zinssätze ab. Der Zinsentscheid des Komitees wird nach der Sitzung bekannt gegeben.

Die Nationalbank kann den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau anzuheben. Umgekehrt würde die Nationalbank versuchen, den Schweizer Franken zu verteuern, wenn die Inflation das Zielniveau übersteigt, wofür (neben einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz angehoben wird.

Daher wirkt sich jeder Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank direkt auf die Frankenkurse aus (insbesondere bei einer Änderung des Zinssatzes). Die Entscheidung für eine Erhöhung führt in der Regel zum Wachstum der CHF-Kurse.

Grafik der letzten Werte: