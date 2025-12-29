KalenderKategorien

KOF, Konjunkturbarometer der Schweiz (KOF Switzerland Economic Barometer)

Land:
Schweiz
CHF, Schweizer Franken
Quelle:
KOF Konjunkturforschungsstelle (KOF Swiss Economic Institute)
Sektor:
Geschäft
Mittel 101.7 98.9
101.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
99.7
101.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Das Wirtschaftsbarometer der Schweiz vom KOF gibt einen zusammengesetzten Konjunkturausblick für die nächsten sechs Monate.

Die Berechnungsformel des Indikators umfasst ca. 200 statistische Werte. Die Liste der Variablen wird jährlich überarbeitet. Die Anzahl der Variablen kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Das Hauptkriterium für die Auswahl einer Variablen ist ihr Einfluss auf die Volkswirtschaft und die Konjunkturzyklen. Der Pool der potentiellen Indikatoren umfasst rund 500. Etwa die Hälfte dieser Indikatoren wird jährlich in die Berechnung einbezogen.

Der Index wird seit 1970 berechnet. Die letzte wesentliche Überarbeitung der Berechnungsmethodik erfolgte im Jahr 2014. Ökonomen beobachten die Veröffentlichung des Indikators, da er alle wichtigen Einflussfaktoren auf das nationale Wirtschafts- und Finanzsystem widerspiegelt. Die Prognosen des KOF korrelieren häufig mit weiteren Berechnungen des BIP des Landes und zeigen reale Entwicklungsperspektiven.

Ein Steigen des Indikators kann sich positiv auf die CHF-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "KOF, Konjunkturbarometer der Schweiz (KOF Switzerland Economic Barometer)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
101.7
98.9
101.5
Okt 2025
101.3
98.2
98.0
Sep 2025
98.0
97.9
96.2
Aug 2025
97.4
97.9
101.3
Jul 2025
101.1
98.5
96.3
Jun 2025
96.1
100.3
98.6
Mai 2025
98.5
100.1
97.1
Apr 2025
97.1
101.5
103.2
Mär 2025
103.9
100.4
102.6
Feb 2025
101.7
100.4
103.0
Jan 2025
101.6
99.2
99.6
Dez 2024
99.5
101.2
102.9
Nov 2024
101.8
100.6
99.7
Okt 2024
99.5
104.6
104.5
Sep 2024
105.5
101.3
105.0
Aug 2024
101.6
101.8
100.6
Jul 2024
101.0
101.5
102.7
Jun 2024
102.7
101.2
102.2
Mai 2024
100.3
99.6
101.9
Apr 2024
101.8
94.9
100.4
Mär 2024
101.5
102.0
Feb 2024
101.6
96.2
101.5
Jan 2024
101.5
96.9
98.0
Dez 2023
97.8
95.7
97.2
Nov 2023
96.7
98.4
95.1
Okt 2023
95.8
97.3
95.9
Sep 2023
95.9
91.0
96.2
Aug 2023
91.1
91.4
92.1
Jul 2023
92.2
93.7
90.7
Jun 2023
90.8
86.4
91.4
Mai 2023
90.2
94.1
96.1
Apr 2023
96.4
94.3
99.2
Mär 2023
98.2
101.9
98.9
Feb 2023
100.0
101.5
97.4
Jan 2023
97.2
89.1
91.5
Dez 2022
92.2
86.9
89.2
Nov 2022
89.5
96.7
90.9
Okt 2022
90.9
97.9
92.3
Sep 2022
93.8
86.2
93.5
Aug 2022
86.5
88.8
90.5
Jul 2022
90.1
97.7
95.2
Jun 2022
96.9
99.8
97.7
Mai 2022
96.8
101.6
103.0
Apr 2022
101.7
98.2
99.2
Mär 2022
99.7
106.7
105.3
Feb 2022
105.0
107.5
107.2
Jan 2022
107.8
107.0
107.2
Dez 2021
107.0
117.3
107.5
Nov 2021
108.5
120.0
110.2
Okt 2021
110.7
115.5
111.0
123
