Wirtschaftskalender
KOF, Konjunkturbarometer der Schweiz (KOF Switzerland Economic Barometer)
|Mittel
|101.7
|98.9
|
101.5
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|99.7
|
101.7
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das Wirtschaftsbarometer der Schweiz vom KOF gibt einen zusammengesetzten Konjunkturausblick für die nächsten sechs Monate.
Die Berechnungsformel des Indikators umfasst ca. 200 statistische Werte. Die Liste der Variablen wird jährlich überarbeitet. Die Anzahl der Variablen kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Das Hauptkriterium für die Auswahl einer Variablen ist ihr Einfluss auf die Volkswirtschaft und die Konjunkturzyklen. Der Pool der potentiellen Indikatoren umfasst rund 500. Etwa die Hälfte dieser Indikatoren wird jährlich in die Berechnung einbezogen.
Der Index wird seit 1970 berechnet. Die letzte wesentliche Überarbeitung der Berechnungsmethodik erfolgte im Jahr 2014. Ökonomen beobachten die Veröffentlichung des Indikators, da er alle wichtigen Einflussfaktoren auf das nationale Wirtschafts- und Finanzsystem widerspiegelt. Die Prognosen des KOF korrelieren häufig mit weiteren Berechnungen des BIP des Landes und zeigen reale Entwicklungsperspektiven.
Ein Steigen des Indikators kann sich positiv auf die CHF-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "KOF, Konjunkturbarometer der Schweiz (KOF Switzerland Economic Barometer)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites