Das Wirtschaftsbarometer der Schweiz vom KOF gibt einen zusammengesetzten Konjunkturausblick für die nächsten sechs Monate.

Die Berechnungsformel des Indikators umfasst ca. 200 statistische Werte. Die Liste der Variablen wird jährlich überarbeitet. Die Anzahl der Variablen kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Das Hauptkriterium für die Auswahl einer Variablen ist ihr Einfluss auf die Volkswirtschaft und die Konjunkturzyklen. Der Pool der potentiellen Indikatoren umfasst rund 500. Etwa die Hälfte dieser Indikatoren wird jährlich in die Berechnung einbezogen.

Der Index wird seit 1970 berechnet. Die letzte wesentliche Überarbeitung der Berechnungsmethodik erfolgte im Jahr 2014. Ökonomen beobachten die Veröffentlichung des Indikators, da er alle wichtigen Einflussfaktoren auf das nationale Wirtschafts- und Finanzsystem widerspiegelt. Die Prognosen des KOF korrelieren häufig mit weiteren Berechnungen des BIP des Landes und zeigen reale Entwicklungsperspektiven.

Ein Steigen des Indikators kann sich positiv auf die CHF-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: