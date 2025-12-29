Wirtschaftskalender
Schweiz, Importe (Switzerland Imports)
|Niedrig
|₣19.637 B
|
₣21.075 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
₣19.637 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Importe der Schweiz spiegeln den Nennwert der Waren und Dienstleistungen wider, die von in der Schweiz ansässigen Personen aus dem Ausland im Berichtsmonat gekauft wurden. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten.
Die Handelsstatistik wird auf der Grundlage von Informationen berechnet, die die Importeure den Regierungsbehörden zur Verfügung stellen. Die Daten werden angepasst, bevor sie der Zahlungsbilanz hinzugefügt werden. In der Praxis basiert die Berechnung der Exportstatistik auf Waren, die das Zollverfahren durchlaufen und für die eine Zollanmeldung erstellt wird.
Edelsteine, Perlen, Edelmetalle, Kunstwerke und Antiquitäten sind von der Berechnung ausgeschlossen.
Eine Veränderung des Importvolumens ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Indikator ist ein wesentlicher Bestandteil des nationalen BIP.
Die Auswirkungen der Importe auf die Kurse des Schweizer Franken sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. In diesem Fall müssen Schweizer Bürger den Franken verkaufen und Fremdwährung kaufen, um für Importe an den Lieferanten bezahlen zu können. Daher kann ein starkes Importwachstum als negativ für die nationalen Währungskurse angesehen werden. Der Einfluss dieser Handelsbilanzkomponente auf die Volatilität des Schweizer Frankens ist jedoch in der Regel nur von kurzer Dauer.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweiz, Importe (Switzerland Imports)".
