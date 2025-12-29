Die Exporte der Schweiz spiegeln den Nennwert der Waren und Dienstleistungen wider, die von in der Schweiz ansässigen Personen ins Ausland im Berichtsmonat verkauft wurden. Die Berechnung umfasst sowohl Direktverkäufe von Waren und Dienstleistungen als auch Tauschgeschäfte.

Die Handelsstatistik wird auf der Grundlage von Informationen berechnet, die die Exporteure den Regierungsbehörden zur Verfügung stellen. Die Daten werden angepasst, bevor sie der Zahlungsbilanz hinzugefügt werden. In der Praxis basiert die Berechnung der Exportstatistik auf Waren, die das Zollverfahren durchlaufen und für die eine Zollanmeldung erstellt wird. Edelsteine, Perlen, Edelmetalle, Kunstwerke und Antiquitäten sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Der Export ist ein wichtiger Bestandteil des nationalen BIP. Daher ist eine Veränderung des Volumens einer der Faktoren bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Auswirkungen der Exporte auf die Kurse des Schweizer Franken sind jedoch nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Beispielsweise kann die Wirtschaft in Zeiten der Rezession beginnen, mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. In diesem Fall müssen Nichtansässige die Schweizer Währung kaufen, um an den Lieferanten für Exportlieferungen zu zahlen. Daher kann sich das Exportwachstum positiv auf die CHF-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: