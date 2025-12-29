Wirtschaftskalender
Schweiz, Handelsbilanz (Switzerland Trade Balance)
|Niedrig
|₣3.841 B
|₣4.710 B
|
₣4.203 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|₣4.425 B
|
₣3.841 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Handelsbilanz misst die Differenz zwischen Exporten und Importen über einen ausgewählten Zeitraum. Ökonomen verwenden die Handelsbilanz, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten.
Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften wie die Schweiz bedeutet dies, dass die arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, was die Inflation bremst und den hohen Lebensstandard aufrechterhält. Ein Handelsdefizit wird in diesen Fällen durch andere Methoden der wirtschaftlichen Interaktion abgedeckt, beispielsweise durch die Ausgabe von Schuldtiteln.
Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.
Die Auswirkungen der Handelsbilanz auf die CHF-Kurse sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Dies kann die Kurse des Schweizer Franken entsprechend beeinflussen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweiz, Handelsbilanz (Switzerland Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
