Der Schweizer Erzeugerpreisindex (EPI) m/m spiegelt eine Veränderung der Preise für Waren wider, die von Schweizer Herstellern im In- und Ausland produziert und verkauft werden. Der Index zeigt eine Veränderung im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen.

Die Berechnung umfasst die wichtigsten Produktionssektoren wie Landwirtschaft, Bergbau, Konsumgüterproduktion, Energie und Verarbeitung. Der Index umfasst Waren, die als Endprodukte an den Einzelhandel geliefert werden, Gegenstand von Investitionen sind oder als Zwischenprodukte auf andere Produktionssektoren übertragen werden.

Der EPI spiegelt keine absolute, sondern eine relative Preisänderung im Verhältnis zum Basisjahr wider. Das aktuelle Basisjahr ist 2015 mit dem Indexwert 100. Beträgt der aktuelle Indexwert 110 Punkte, bedeutet dies, dass die Preise seit 2015 um 10% gestiegen sind. Der in die Indexberechnung einbezogene Warenkorb wird regelmäßig überarbeitet. Unternehmen können ihre Produktpalette ändern, so dass "qualitativ identische Produkte" in den Warenkorb gelegt werden, um der Nettopreisbewegung Rechnung zu tragen.

Die Berechnung beinhaltet keine Mehrwertsteuer oder Verbrauchsteuern (wie Tabak-, Alkohol- oder Ölsteuern).

Die Daten für die Berechnung werden aus einer Produzentenbefragung auf der Basis von Zielstichproben erhoben. Die Stichprobe umfasst Firmen, Unternehmen und Verbände des verarbeitenden Gewerbes. Sie ist so zusammengestellt, dass sie ein Gleichgewicht zwischen großen, mittleren und kleinen Produzenten darstellt.

Die Erzeugerpreise sind ein Frühindikator für die Inflation der Verbraucherpreise. Das EPI-Wachstum kann sich positiv auf die CHF-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: