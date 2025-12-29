KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Schweiz, Verbraucherpreisindex (CPI) m/m (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m)

Land:
Schweiz
CHF, Schweizer Franken
Quelle:
Statistisches Bundesamt (Federal Statistical Office)
Sektor:
Preise
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Schweizer Erzeugerpreisindex (EPI) m/m spiegelt eine Veränderung der Preise für Waren wider, die von Schweizer Herstellern im In- und Ausland produziert und verkauft werden. Der Index zeigt eine Veränderung im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen.

Die Berechnung umfasst die wichtigsten Produktionssektoren wie Landwirtschaft, Bergbau, Konsumgüterproduktion, Energie und Verarbeitung. Der Index umfasst Waren, die als Endprodukte an den Einzelhandel geliefert werden, Gegenstand von Investitionen sind oder als Zwischenprodukte auf andere Produktionssektoren übertragen werden.

Der EPI spiegelt keine absolute, sondern eine relative Preisänderung im Verhältnis zum Basisjahr wider. Das aktuelle Basisjahr ist 2015 mit dem Indexwert 100. Beträgt der aktuelle Indexwert 110 Punkte, bedeutet dies, dass die Preise seit 2015 um 10% gestiegen sind. Der in die Indexberechnung einbezogene Warenkorb wird regelmäßig überarbeitet. Unternehmen können ihre Produktpalette ändern, so dass "qualitativ identische Produkte" in den Warenkorb gelegt werden, um der Nettopreisbewegung Rechnung zu tragen.

Die Berechnung beinhaltet keine Mehrwertsteuer oder Verbrauchsteuern (wie Tabak-, Alkohol- oder Ölsteuern).

Die Daten für die Berechnung werden aus einer Produzentenbefragung auf der Basis von Zielstichproben erhoben. Die Stichprobe umfasst Firmen, Unternehmen und Verbände des verarbeitenden Gewerbes. Sie ist so zusammengestellt, dass sie ein Gleichgewicht zwischen großen, mittleren und kleinen Produzenten darstellt.

Die Erzeugerpreise sind ein Frühindikator für die Inflation der Verbraucherpreise. Das EPI-Wachstum kann sich positiv auf die CHF-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweiz, Verbraucherpreisindex (CPI) m/m (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
Okt 2025
N/D
0.0%
-0.2%
Sep 2025
-0.2%
-0.6%
Aug 2025
-0.6%
-0.2%
Jul 2025
-0.2%
-0.1%
Jun 2025
-0.1%
-0.2%
-0.5%
Mai 2025
-0.5%
0.1%
0.1%
Apr 2025
0.1%
0.3%
0.1%
Mär 2025
0.1%
0.0%
0.3%
Feb 2025
0.3%
0.0%
0.1%
Jan 2025
0.1%
0.1%
0.0%
Dez 2024
0.0%
-0.3%
-0.6%
Nov 2024
-0.6%
-0.1%
-0.3%
Okt 2024
-0.3%
-0.1%
0.0%
Sep 2024
-0.1%
0.0%
0.2%
Aug 2024
0.2%
-0.1%
0.0%
Jul 2024
0.0%
0.1%
0.0%
Jun 2024
0.0%
0.1%
-0.3%
Mai 2024
-0.3%
0.7%
0.6%
Apr 2024
0.6%
0.6%
0.1%
Mär 2024
0.1%
-0.1%
0.1%
Feb 2024
0.1%
-0.2%
-0.5%
Jan 2024
-0.5%
-0.3%
-0.6%
Dez 2023
-0.6%
-0.9%
Nov 2023
-0.9%
-0.3%
0.2%
Okt 2023
0.2%
-0.3%
-0.1%
Sep 2023
-0.1%
-0.3%
-0.2%
Aug 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
Jul 2023
-0.1%
0.0%
0.0%
Jun 2023
0.0%
0.0%
-0.3%
Mai 2023
-0.3%
0.0%
0.2%
Apr 2023
0.2%
-0.1%
0.2%
Mär 2023
0.2%
-0.2%
-0.2%
Feb 2023
-0.2%
-0.1%
0.7%
Jan 2023
0.7%
-0.1%
-0.7%
Dez 2022
-0.7%
0.1%
-0.5%
Nov 2022
-0.5%
0.4%
0.0%
Okt 2022
0.0%
0.4%
0.2%
Sep 2022
0.2%
0.5%
-0.1%
Aug 2022
-0.1%
0.6%
-0.1%
Jul 2022
-0.1%
0.7%
0.3%
Jun 2022
0.3%
0.7%
0.9%
Mai 2022
0.9%
0.6%
1.3%
Apr 2022
1.3%
0.1%
0.8%
Mär 2022
0.8%
0.0%
0.4%
Feb 2022
0.4%
0.1%
0.6%
Jan 2022
0.6%
0.1%
-0.1%
Dez 2021
-0.1%
0.2%
0.5%
Nov 2021
0.5%
0.2%
0.6%
Okt 2021
0.6%
0.3%
0.2%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen