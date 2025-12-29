Wirtschaftskalender
Südkoreas Produzentenpreisindex (PPI) m/m (South Korea Producer Price Index (PPI) m/m)
|0.3%
|0.2%
0.3%
|0.1%
0.3%
Der Erzeugerpreisindex (PPI) m/m spiegelt die prozentuale Veränderung der Verkaufspreise für Waren wider, die von südkoreanischen Industrieunternehmen im Berichtsmonat im Vergleich zum vorherigen Monat produziert wurden. Der Index gilt als ein führender Indikator für die Inflation der Verbraucherpreise. Eine über den Erwartungen liegende Messwert kann ein Hinweis auf die Stärkung des südkoreanischen Won sein.
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Produzentenpreisindex (PPI) m/m (South Korea Producer Price Index (PPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
