Das Bruttoinlandsprodukt q/q zeigt die Veränderungen in den Geldwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen in Südkorea im laufenden Quartal im Vergleich zu den vorherigen. Bei der Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Ausgaben aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt. Das BIP-Wachstum kann als positiv für die Kurse des südkoreanischen Won angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (South Korea Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.