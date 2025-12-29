Der Preisindex der Exporte y/y misst die Preisänderungen von aus Südkorea exportierten Gütern und Dienstleistungen des angegebenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Waren fließen in die Indexberechnung aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung für die nationalen Gesamtausfuhren ein. Das Wachstum der Exportpreise ist ein Indikator für das Wachstum der Handelsaktivitäten des Landes und kann als positiv für die Kurse des südkoreanischen Won angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Exportpreisindex y/y (South Korea Export Price Index y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.