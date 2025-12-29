KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Bank von Korea, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

Land:
Südkorea
KRW, Südkoreaner gewann
Quelle:
Bank von Korea (Bank of Korea)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 70 69
68
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
71
70
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der BSI der Hersteller der Bank of Korea (BOK) spiegelt die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Südkorea aus Sicht der Industrieunternehmensmanager wider. Der Indikator wird auf der Grundlage einer Umfrage berechnet, bei der die Befragten die aktuellen Monatsbedingungen, Umsätze und Renditen sowie den Ausblick auf den nächsten Monat bewerten. Eine über den Erwartungen liegender Wert die Kurse des südkoreanischen Won positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Korea, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
70
69
68
Nov 2025
68
70
70
Okt 2025
70
66
70
Sep 2025
70
68
68
Aug 2025
68
73
70
Jul 2025
70
70
73
Jun 2025
73
66
68
Mai 2025
68
63
68
Apr 2025
68
70
65
Mär 2025
65
63
63
Feb 2025
63
65
62
Jan 2025
62
68
68
Dez 2024
68
70
69
Nov 2024
69
72
69
Okt 2024
69
73
71
Sep 2024
71
74
73
Aug 2024
73
80
78
Jul 2024
78
69
72
Jun 2024
72
70
71
Mai 2024
71
74
74
Apr 2024
74
77
76
Mär 2024
76
74
72
Feb 2024
72
75
72
Jan 2024
72
75
72
Dez 2023
72
73
71
Nov 2023
71
68
69
Okt 2023
69
66
67
Sep 2023
67
71
71
Aug 2023
71
68
69
Jul 2023
69
71
70
Jun 2023
70
72
68
Mai 2023
68
68
67
Apr 2023
67
64
65
Mär 2023
65
65
66
Feb 2023
66
73
71
Jan 2023
71
70
70
Dez 2022
70
72
75
Nov 2022
75
72
73
Okt 2022
73
82
82
Sep 2022
82
77
80
Aug 2022
80
85
82
Jul 2022
82
89
85
Jun 2022
85
80
85
Mai 2022
85
76
83
Apr 2022
83
94
93
Mär 2022
93
97
93
Feb 2022
93
92
93
Jan 2022
89
88
88
Dez 2021
88
87
87
Nov 2021
87
91
92
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen