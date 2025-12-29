Der BSI der Hersteller der Bank of Korea (BOK) spiegelt die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Südkorea aus Sicht der Industrieunternehmensmanager wider. Der Indikator wird auf der Grundlage einer Umfrage berechnet, bei der die Befragten die aktuellen Monatsbedingungen, Umsätze und Renditen sowie den Ausblick auf den nächsten Monat bewerten. Eine über den Erwartungen liegender Wert die Kurse des südkoreanischen Won positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Korea, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.