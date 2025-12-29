Wirtschaftskalender
Bank von Korea, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
|Niedrig
|70
|69
|
68
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|71
|
70
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der BSI der Hersteller der Bank of Korea (BOK) spiegelt die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Südkorea aus Sicht der Industrieunternehmensmanager wider. Der Indikator wird auf der Grundlage einer Umfrage berechnet, bei der die Befragten die aktuellen Monatsbedingungen, Umsätze und Renditen sowie den Ausblick auf den nächsten Monat bewerten. Eine über den Erwartungen liegender Wert die Kurse des südkoreanischen Won positiv beeinflussen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Korea, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites