Die Arbeitslosenquote spiegelt einen Prozentsatz der arbeitslosen Arbeitnehmer im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft wider. Als arbeitslos gelten Menschen im arbeitsfähigen Alter, ohne Arbeit, und aktiv nach Arbeit suchend. Ein Ergebnis über den Erwartungen wird als negativ für die Kurse des südkoreanischen Won angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkorea Arbeitslosenrate (South Korea Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.