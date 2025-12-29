Die Geldmenge M2 der Bank of Korea (BOK) y/y spiegelt eine monatliche Veränderung des Gesamtbetrags der südkoreanischen Währung in den in Südkorea zirkulierenden Banknoten und Münzen sowie in den Geldern auf Bankkonten im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Das Wachstum der Geldmenge M2 ist ein Indikator für die Zunahme der Kaufkraft der Bevölkerung und wird daher für die KRW-Kurse als positiv angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank of Korea Geldmenge M2 y/y (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.