Der Erzeugerpreisindex (PPI) y/y spiegelt die durchschnittlichen Veränderungen der Verkaufspreise wider, die inländische Hersteller von Waren und Dienstleistungen im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres erhalten haben. Der Erzeugerpreisindex gilt als ein Frühindikator für die Verbraucherpreisinflation, der wiederum das allgemeine Inflationsniveau erheblich beeinflussen kann. Eine über den Erwartungen liegender Wert die Kurse des südkoreanischen Won positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Produzentenpreisindex (PPI) y/y (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.