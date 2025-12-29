KalenderKategorien

Südkoreas Konsumentenvertrauen (South Korea Consumer Confidence)

Land:
Südkorea
KRW, Südkoreaner gewann
Quelle:
Bank von Korea (Bank of Korea)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 109.9 108.4
112.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
107.9
109.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbrauchervertrauensindex spiegelt die Erwartungen des Einzelnen an die wirtschaftliche Aktivität wider. Sie wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter den Haushalten berechnet, die die Meinung der Verbraucher zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation in Südkorea, zur eigenen Finanzlage der Befragten sowie zu ihren Spar- und Ausgabenabsichten enthält. Die Teilnehmer der Umfrage geben eine Einschätzung der Trends der letzten zwölf Monate und eine Prognose für die nächsten zwölf Monate ab. Die kurzfristigen Aussichten der südkoreanischen Wirtschaft werden auf der Grundlage Verbrauchervertrauensindex gemessen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Konsumentenvertrauen (South Korea Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
109.9
108.4
112.4
Nov 2025
112.4
105.7
109.8
Okt 2025
109.8
109.7
110.1
Sep 2025
110.1
112.2
111.4
Aug 2025
111.4
111.5
110.8
Jul 2025
110.8
107.4
108.7
Jun 2025
108.7
100.4
101.8
Mai 2025
101.8
96.4
93.8
Apr 2025
93.8
92.0
93.4
Mär 2025
93.4
93.8
95.2
Feb 2025
95.2
92.7
91.2
Jan 2025
91.2
89.9
88.2
Dez 2024
88.4
100.8
100.7
Nov 2024
100.7
101.8
101.7
Okt 2024
101.7
97.0
100.0
Sep 2024
100.0
95.4
100.8
Aug 2024
100.8
105.7
103.6
Jul 2024
103.6
102.3
100.9
Jun 2024
100.9
97.2
98.4
Mai 2024
98.4
101.2
100.7
Apr 2024
100.7
99.3
100.7
Mär 2024
100.7
100.4
101.9
Feb 2024
101.9
102.2
101.6
Jan 2024
101.6
100.8
99.7
Dez 2023
99.5
97.5
97.2
Nov 2023
97.2
98.8
98.1
Okt 2023
98.1
101.3
99.7
Sep 2023
99.7
103.1
103.1
Aug 2023
103.1
101.9
103.2
Jul 2023
103.2
99.2
100.7
Jun 2023
100.7
96.4
98.0
Mai 2023
98.0
93.4
95.1
Apr 2023
95.1
90.9
92.0
Mär 2023
92.0
90.3
90.2
Feb 2023
90.2
90.1
90.7
Jan 2023
90.7
88.0
90.2
Dez 2022
89.9
87.4
86.5
Nov 2022
86.5
89.9
88.8
Okt 2022
88.8
89.9
91.4
Sep 2022
91.4
87.2
88.8
Aug 2022
88.8
91.0
86.0
Jul 2022
86.0
99.3
96.4
Jun 2022
96.4
103.1
102.6
Mai 2022
102.6
103.4
103.8
Apr 2022
103.8
103.0
103.2
Mär 2022
103.2
103.6
103.1
Feb 2022
103.1
104.1
104.4
Jan 2022
104.4
105.7
103.8
Dez 2021
103.9
107.1
107.6
Nov 2021
107.6
105.2
106.8
