Der Verbrauchervertrauensindex spiegelt die Erwartungen des Einzelnen an die wirtschaftliche Aktivität wider. Sie wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter den Haushalten berechnet, die die Meinung der Verbraucher zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation in Südkorea, zur eigenen Finanzlage der Befragten sowie zu ihren Spar- und Ausgabenabsichten enthält. Die Teilnehmer der Umfrage geben eine Einschätzung der Trends der letzten zwölf Monate und eine Prognose für die nächsten zwölf Monate ab. Die kurzfristigen Aussichten der südkoreanischen Wirtschaft werden auf der Grundlage Verbrauchervertrauensindex gemessen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Konsumentenvertrauen (South Korea Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.