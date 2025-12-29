Der Importpreisindex y/y spiegelt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen wider, die im jeweiligen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres nach Südkorea importiert wurden. Jede Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, die für die Indexberechnung verwendet wird, erhält ein bestimmtes Gewicht. Das Wachstum der Importpreise ist ein Indikator für die Handelsaktivitäten und ein Frühindikator für die Verbraucherinflation in Südkorea.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Importpreisindex y/y (South Korea Import Price Index y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.