Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average MACD策略

该指标从Oscillator of a Moving Average振荡器值计算MACD以识别精确的剥头皮入场点。当快速指数移动平均线穿越慢速指数移动平均线时,系统检测动量转变,然后通过次级信号线平滑过滤这些信号。箭头在交叉的确切时刻出现在图表上,绿色箭头标记蜡烛下方的多头入场,红色箭头标记蜡烛上方的空头入场。该指标包含基于ATR的跟踪止损计算,可根据市场波动性进行调整。

工作原理

首先,指标从标准MACD振荡器检索Oscillator of a Moving Average数据。这些Oscillator of a Moving Average数据成为第二次MACD计算的输入,创建双重平滑的动量测量。当快速Exponential moving average向上穿越慢速Exponential moving average并超过信号线时,触发多头信号。当快速EMA向下穿越慢速Exponential moving average并降至信号线下方时,触发空头信号。ATR组件测量最近的价格波动性,并将入场箭头放置在距离当前价格行为的最佳距离处。