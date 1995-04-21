Power Bar MT5

在冒真金白银之前, 先看看哪种策略真正适合你的品种。

Power Bar 可在任何品种和任何时间周期上检测极端价格K线, 然后即时回测3种不同的交易策略, 让你并排比较胜率、盈亏比和收益。全部集成在一个交互式面板中。

无需猜测。无需过度拟合。只看数据。





Power Bar 有何独特之处?

大多数指标只给你一个信号, 让你猜测它是否有效。Power Bar 更进一步: 它用三种策略测试每个信号并展示统计数据。一键切换 FlipFlop、Momentum 和 Reversal, 即刻看到数据变化。

FlipFlop - 始终持仓。信号入场, 反向信号出场。我们的研究表明, 这在 US30、US500 和 DAX 等趋势性指数上效果最佳。

- 始终持仓。信号入场, 反向信号出场。我们的研究表明, 这在 US30、US500 和 DAX 等趋势性指数上效果最佳。 Momentum - 顺信号方向交易。基于 ATR 的固定 SL/TP。适用于趋势延续形态的均衡方法。

- 顺信号方向交易。基于 ATR 的固定 SL/TP。适用于趋势延续形态的均衡方法。 Reversal - 逆信号交易(反向操作)。我们的回测显示, 在 JPY 外汇交叉盘上胜率超过 70%, 因为极端K线标志着衰竭而非延续。





更改参数, 即时查看结果

无需打开指标属性。直接在面板中通过 +/- 按钮调整 ATR 倍数、周期、止损和止盈。每次更改都会立即重新计算所有统计数据。几秒钟内找到适合你品种的最佳参数, 而非几小时。





清晰查看 SL 和 TP 的位置

选择 Momentum 或 Reversal 后, Power Bar 会在图表上为每个信号绘制入场线、止损线和止盈线。橙色表示入场, 红色表示止损, 绿色表示止盈。你可以即时看到每笔交易的入场和出场位置。





想要实时扫描整个自选列表的极端K线? Power Bar Scanner EA 可同时监控所有品种, 支持列排序、点击导航和警报通知。即时发现投资组合中最强的交易机会。请在我的卖家主页查看。





我们的研究发现

我们在10个品种类别上回测了 Power Bar, 每个类别使用20种参数组合:

指数适合 FlipFlop - US30、US500、DAX 在较高倍数(2.0x-3.0x ATR)下盈亏比超过 5.0。趋势性品种奖励持续持仓。

- US30、US500、DAX 在较高倍数(2.0x-3.0x ATR)下盈亏比超过 5.0。趋势性品种奖励持续持仓。 外汇适合 Reversal - EURJPY、GBPJPY、EURUSD: 极端K线通常标志着衰竭。逆信号交易在 JPY 交叉盘上胜率超过 70%。

- EURJPY、GBPJPY、EURUSD: 极端K线通常标志着衰竭。逆信号交易在 JPY 交叉盘上胜率超过 70%。 黄金两者皆宜 - XAUUSD 展现了强劲的 FlipFlop 结果(PF 6.5+)和稳健的 Momentum 表现。

不存在唯一的"最佳"策略。这正是 Power Bar 让你在自己的品种和时间周期上比较三种策略的原因。





警报 - 不错过任何信号

极端K线收盘时立即获得通知。弹窗、推送通知或声音警报。BUY 和 SELL 警报可独立配置。每个图表实例管理自己的警报, 因此你可以用不同设置监控多个品种。





适用于所有时间周期和所有品种

外汇、指数、黄金、加密货币、股票。从 M1 到月线。基于 ATR 的检测自动适应每个市场的波动性。面板对外汇显示点数(pips), 对其他品种显示点(points)。





功能特点

极端K线检测: 实体 > N x ATR, 倍数和周期可配置

3种策略对比: FlipFlop、Momentum、Reversal - 一键切换

面板内交互式 +/- 控件, 直接调整 ATR 倍数、周期、SL 和 TP

基于可配置历史数据(最多 10,000+ 根K线)的实时回测统计

图表上的可视化 SL/TP 线(橙色入场, 红色 SL, 绿色 TP)

可配置警报: 弹窗、推送通知、声音 - 按信号方向设置

自适应显示: 外汇用 pips, 指数/黄金/加密货币用 points

面板中显示品种和时间周期

DPI 自适应、可缩放的 canvas 面板(80%-150%)

可拖拽面板(顶部和底部)

轻量级: 无需外部指标或 DLL

快速入门

将 Power Bar 添加到任意图表 面板默认显示 FlipFlop 统计数据 点击 Momentum 或 Reversal 比较策略 使用 +/- 按钮微调参数 观察统计数据即时更新 找到最适合你品种的策略, 然后自信地交易

Inputs