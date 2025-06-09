Iron Root

3
Iron Root – 精确交易与利润保护

为什么满足于平庸？
Iron Root 不仅仅是另一个专家顾问——它是一个严格的交易机器。为优先考虑智能风险暴露和战略执行的交易者开发，这个EA提供了一种清晰、强大的交易解决方案，重点关注一致性和保护收益。



为提前思考的交易者而建

  • 如何交易： 通过检测突然的动量变化并以紧密的风险进入，捕捉快速价格波动。
  • 智能订单管理：自动分割您的头寸，以捕获部分利润，同时继续利用剩余的手数顺应趋势。
  • 可控风险：无论您是保守型还是激进型，Iron Root 将风险配置掌握在您手中——精确到小数点。
  • 最小设置，最大效率：只需在一个图表上加载它，让它以外科手术般的精确处理从入场到出场逻辑的所有内容。


想要更多？购买后在我们的私人 Telegram 群组中获取直接更新和EA见解。

今天就加入我们的MQL频道： MQL频道

阅读我们的官方EA指南： 用户手册


3步快速设置：

1. 在您选择的符号上启动 Iron Root ： EURUSD ，推荐时间框架： M15

2. 选择您的交易工具（示例：EURUSD）并设置您每笔交易的首选风险。

3. 启用部分平仓功能，以便提前锁定利润，随着价格的变化减少风险暴露。



适合谁?

  • 希望对每笔交易风险进行严格控制的交易者。
  • 重视平衡风险和收益的一致策略的人。
  • 厌倦了过于复杂设置的任何人——这个EA即插即用。


最低要求：

  • 账户余额至少为 $100
  • 推荐杠杆： 1:30 或更高
  • MT4/MT5兼容的经纪商


选择更聪明的路径：
Iron Root 不是基于运气或炒作。它关乎结构、逻辑和效率。今天就确保获取您的副本，以免价格上涨至 $2000。智能交易始于智能工具。




评分 6
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

推荐产品
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
专家
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
专家
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
专家
Progressing ADX EA for MT5 Trade Strong Trends with Confidence Using the Power of ADX. The Progressing ADX EA is a trend-following expert advisor that leverages the Average Directional Index (ADX) to identify and trade only strong, momentum-backed trends. Designed for traders who prefer quality over quantity, this EA waits patiently for high-strength directional moves before executing trades. Core Features : ADX-Powered Trend Filter : Detects when the market shows a strong trend (above user-de
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
专家
Alpha Striker US30 V2 MT5 is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 MT5 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
专家
Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
专家
BLACK FRIDAY ->> Buy any of our products with 70% OFF and get Trend Matrix EA as a BONUS EA! You can find all our products here:  https://www.mql5.com/en/users/autotrader/seller After purchase, contact me to get your BONUS EA! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
专家
ChronoATR Guardian (趋势追踪剥头皮专家顾问) ChronoATR Guardian 是一款用于金融市场的自动化交易工具，专为基于 ATR（平均真实波幅）和趋势的脉冲交易而设计。该顾问附带了针对各种货币对的预设参数，即使是初学者也能轻松使用。 ️ 主要参数 参数 描述 cSeconds 分析市场条件的时间间隔（以秒为单位）。 PriceShotPercentATR 价格在一个方向上必须移动的 ATR 百分比，以开仓。 RiskPercent 自动计算手数的风险百分比。 FixedLotSize 固定手数（如果禁用自动手数计算）。 UseAutoLot 启用/禁用自动手数计算。 ATRPeriod ATR 指标周期。 ATRMultiplierSL ATR 的止损倍数。 ATRMultiplierTP ATR 的止盈倍数。 ATRMultiplierTrailing ATR 的追踪止损倍数。 Slippage 最大允许滑点（以点为单位）。 MagicNumber 顾问订单的唯一标识符。 MaxSpread 最大允许点差（以点为单位）。 StartHour /
Drovi MT5
Musthaq Ahamed Badurdeen
专家
Drovi EA - 终极专家顾问 介绍Drovi EA 重要提示： 购买后，请发送私信以获取完整的安装手册和设置说明。 体验尖端的交易技术与 Drovi EA ，这款专家顾问重新定义了自动交易世界中的成功。这款EA确保在执行交易时的 精确性 和 一致性 。 在每次购买10次后， Drovi EA 的价格将增加 $100 。立即行动，以锁定您的价格，在最终价格达到 $1200 之前。 创新策略 与传统的EA不同， Drovi EA 采用 多层次交易策略 ，能够适应动态市场环境。 这种 独特的方法 提供了卓越的表现，使 Drovi EA 成为那些希望优化回报的交易者值得信赖的选择。 关键建议 为了获得 最佳结果 ，请确保以下条件： 交易符号： GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD 时间框架： H1 最低存款： $200（推荐：$500） 账户类型： ECN或原始点差账户 经纪商： 使用 低点差 的经纪商以获得最佳结果。 杠杆： 1:100或更高（推荐1:200以实现最佳性能）。 规格和设置 Drovi EA 安装 简单易行 ，并且只
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
专家
當前價格 99 $ - 即將上漲 - Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA 是一個全自動交易機器人，它使用非常成功的夜間剝頭皮策略，多年來證明了它的有效性，AMARIS 將僅在夜間非常安靜和雙小時使用大量過濾器、安全措施和止損進行交易，它可以在多種貨幣對上進行交易，從而獲利。 （低風險）* 現場表演： https://www.mql5.com/en/signals/1430368 推薦貨幣對：EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCF;GBPCAD;GBPAUD;EURCAD 使用特點 Amaris 不使用任何風險策略，如 martingale、grid 等。 默認參數針對所有 Pairs 進行了優化。 機器人每晚可以進行多次交易，每筆交易都受到視覺止損和獲利追踪止損的保護。 有一個點差
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
专家
Bitcoin Sniper — 比特币智能交易顾问 系统要求 品种: BTCUSD 周期: M30 最低入金: 200 美元 经纪商: ECN类型，低点差，支持周末比特币交易 仓位参考: 每 500 美元约 0.01 手（可根据风险调整） 概述 Bitcoin Sniper 是一款为 BTCUSD 设计的自动化交易顾问，运行在 M30 周期上。 它专注于日内波动与动能捕捉，具备新闻阻断、每日保护及篮子控制等功能。 建议使用 VPS 确保持续运行。 核心功能 M30 优化逻辑，捕捉比特币日内走势 每日保护：最大交易数、冷却间隔、权益损失保护 篮子级 TP/SL 百分比控制 模式：Aggressive / Neutral 可选新闻过滤器（基于 WebRequest） FIFO 兼容；无马丁、无网格、无对冲 输入与设置 风险与仓位: 按余额百分比；每单最大手数 交易模式: Aggressive / Neutral 限制与频率: 最大持仓；每日最大交易；交易间最少K线数 篮子控制: TP%；SL%；每日权益损失% 新闻过滤器（可选）: 开关；端点；刷新时间；事件影响等级；事件前后阻断（分钟
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
专家
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery strategy Grid Martingale strategy Stochastic Trend strategy  Trading Methodology Zone Recovery Mode Best for trending market Identifies price zones using stochastic indicator signals Manages position sizes according to market conditions Includes automatic gap protection Closes positions at predefined profit targets Grid Martingale Mode Best for sideways market Enters trades based on Moving Average crossovers Filters signals with moving average confirmation Fl
FREE
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
专家
Important: Do not use default , please refer to comments for recmmended settings ADVANCED ORBS EA - Professional Breakout Trading System specialized for GOLD & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY   Recomended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ;                                            https://icmarkets.com/?camp=76649                                              THE NEXT G
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
专家
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
Auto Orders
Sebastien Ludovic Rodolf Lelu
专家
MetaTrader 5 外汇专家顾问 该专家顾问用于自动交易 MetaTrader 5 的外汇货币对。它将放置两个延迟订单，一个买入订单和一个卖出订单，距离市场价格相同。 一旦一个订单被触发，剩余的订单将被删除，并放置两个新的订单，从而创建一个连续的、连续开放的头寸，以及在市场上的持续存在。 它非常适合实施二元期权类策略，无论是否与马丁格尔策略结合使用。 马丁格尔 (可选) 马丁格尔是一种交易策略，它涉及在每次损失后将其头寸的规模加倍。该专家顾问允许您在 2、3、4 或 5 级激活马丁格尔。 要禁用马丁格尔，只需将 martingalefactor 输入的值设置为 1。 超值 超值表示延迟订单的偏移量以及止损和止损值。 止损和止损值可以通过相应的因素进行修改，以细化策略。 1.0 表示与超值相同的值 0.5 表示超值的 50% 1.3 = 130%，等等。 示例：超值 200：tpfactor 0.7 = 140；slfactor 0.9 = 180。 限价或止损 limitorstop 选项允许您选择 EA 是放置限价订单还是止损订单。 测试模式 测试模式仅应在策略测试器中启用
OXI DCA machine
Nickey Magale
专家
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
Splash EA
Mikhail Golubev
专家
Splash EA is a long-awaited implementation of my trading system in a fully automated form. The algorithm is based on the analysis of the symbiosis of the trading volume and the movement of the price of the instrument, as a result of which we get points with a high probability of a reversal. My trading system will always work as long as the market exists. Honest advisor with honest tests. Join your team, you won't regret it! Timeframes: M5-   H 1 Basic pairs:   GBPUSD ,   EURUSD ,   AUDUSD .   EA
Nova ICH Trader
Anita Monus
专家
Nova ICH Trader is built on the timeless power of the Ichimoku Kinko Hyo system — reengineered into a fully automated trading solution that understands trend, momentum, and equilibrium in one cohesive framework. This Expert Advisor doesn’t just follow price — it interprets structure, space, and sentiment with precision. By analyzing cloud dynamics, crossovers, and distance from equilibrium, Nova ICH Trader identifies high-probability opportunities where trend and timing align. It enters with cla
Double 7 with a twist
Noelle Chua Mei Ping
专家
Adapted from the award winning international best seller (Short Term Strategies That Work) by Larry Connors and Cesar Alverez in 2008, this concept was retested 10 years after the book published and that will give you an idea of the concept if it still works.  Take the last 10 years as walk forward and this strategy is added with a twist to risk management with arbitrary 5% stop loss and exit day counted as calender days instead of trading day. This EA works on dual mode, Long and Short.  Origin
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
专家
Experience the immense potential of the Alligator indicator like never before with our Alligator Expert Advisor. This powerful tool is meticulously designed to harness the wisdom of this iconic indicator and elevate your trading to new heights.  The Alligator indicator, created by legendary trader Bill Williams, is not just a tool – it's a philosophy. It's based on the concept that the market exhibits different phases – sleeping, waking, and eating. By understanding these phases, you gain a rema
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
专家
Gold Crown Pro — Adaptive Hedging Expert Advisor for XAUUSD (H1) Product Overview Gold Crown Pro is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD on the H1 timeframe. It combines an adaptive hedging mechanism, volatility‑sensitive order execution and predefined risk‑management rules. The system works fully automatically and does not use martingale or grid position scaling. The EA provides three operating profiles so that users can select the risk behaviour that best matches their o
ScalperBunny
Marius Ovidiu Sunzuiana
专家
ScalperBunny  EA ( EAReverseScalp methods) Adaptive Precision Trading for All Market Conditions RegimeSwitch VirtualStops is a next‑generation automated trading system engineered for professional‑grade performance and reliability. It harnesses a regime‑switching core — dynamically alternating between trend‑following breakouts and mean‑reversion reversals — guided by ADX market phase detection to ensure the right tactic is applied at the right time. The trend module aligns with EMA bias and Donc
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
专家
Golden Scalper EA - 自动蜡烛形态剖析剥头皮专家顾问（MetaTrader 5） 产品简介 Golden Scalper EA 是一款全自动化交易专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计，专注于高频交易和剥头皮策略，以最低风险实现最高交易效率。EA 利用先进的蜡烛形态分析算法，并通过移动平均线（MA）信号过滤来精确确定入场点。Golden Scalper EA 将强大的分析能力与灵活的参数设置相结合，是任何级别交易者不可或缺的工具。 该系统可自动识别 11 种常用蜡烛形态，并通过 MA 过滤器确认信号，从而提高入场精度并减少误信号。其全面的风险管理系统包括最大回撤控制、交易数量限制、追踪止损和保本功能，有效保护交易资金。 核心功能 分析 11 种蜡烛形态 EA 可识别并分析以下形态： Bullish Engulfing（看涨吞没） Bearish Engulfing（看跌吞没） Hammer（锤子线） Hanging Man（上吊线） Shooting Star（流星线） Inverted Hammer（倒锤子） Doji（十字星） Morning
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
MACD Strategy EA MT5 是一款为MetaTrader 5设计的先进自动交易工具，通过利用移动平均线收敛-发散（MACD）指标捕捉市场趋势。该EA根据MACD线在信号线上方或下方交叉的情况开仓交易，分别触发买入或卖出信号，确保通过预定义的MACD策略高效管理交易。经过广泛回测，它提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以实现高效的交易执行。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： MACD Strategy EA MT4 主要功能： MACD交易系统，参数（快速EMA、慢速EMA、信号周期）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
专家
Alpha Striker US30 MT5 by YSF is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 MT5 by YSF is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Super Gold Trend
Sugianto
专家
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal  |   Setfile Launch promo! Exclusive offer, only 10 spots available at current price! Next Price 1999
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
专家
Jardin MT5 — 基于市场规律的自动化交易系统 Jardin MT5 是一款完全自动化的智能交易顾问（EA）， 利用关键的市场规律，例如价格在剧烈波动后的回调。它全自动运行， 几乎无需人工干预。 使用方法： 将EA加载到 AUDCAD 图表上。 其他货币对会自动激活，实现多货币交易。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 开始所需条件 交易货币对： AUDCAD, NZDCAD 推荐启动： AUDCAD 其他货币对： 自动激活 账户类型： SVG / ECN 杠杆： 1:500 最低存款： $1000（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15 VPS： 推荐用于稳定运行 推荐经纪商： Deriv 免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。 作者不对任何潜在损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示， 并不保证未来表现。 所有产品仅在 MQL5 官方网站提供： 卖家主页 。 支持： 如需安装和设置帮助，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我： mila88899sup99@yandex.ru
Neura Vault Pro
Befe Ltd
专家
NeuraVault Pro v1.0 - 专业RSI反转交易系统 概述 NeuraVault Pro 是一个基于RSI(相对强弱指数)反转的专业自动化交易系统。它专为捕捉超买和超卖区域的反转机会而设计,配备先进的过滤器和全面的风险管理功能。 交易逻辑 核心策略:RSI反转 EA在市场达到超买或超卖区域时捕捉反转机会: 买入信号: RSI值跌破定义的下限水平(默认:40) 表明市场超卖,有向上反转潜力 卖出信号: RSI值升破定义的上限水平(默认:60) 表明市场超买,有向下反转潜力 交易场景示例 欧美 M15 - 买入场景 市场条件: 价格: 1.0850 RSI(14): 35 (超卖区域) MACD: 正向交叉 趋势: 看涨倾向 EA决策: RSI < 40 (买入信号) MACD过滤器确认 未达到最大仓位限制 交易执行: 仓位: 买入 0.01 手 入场: 1.0850 止损: 1.0820 (基于ATR,动态) 止盈: 1.0895 (基于ATR,动态) 风险: $10 (可调整) 仓位管理: 追踪止损激活 (ATR倍数: 1.0) SL随价格盈利自动上移 仓位在
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的XAU EA，使用一种前所未有的方法，XAUUSD，XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD都可以使用它。这是本人在XAU上最好的作品。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个EA专门用来交易所有与XAU有关的品种。其中我最推荐XAUUSD、XAUJPY、XAUCHF在一起组合。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置两种优秀的交易方法，买一个EA等于得到两个EA。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有货币对。 持仓时间平均在2小时左右。 只需要调大FuHeZhi这个关键性
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
作者的更多信息
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
专家
Zenth – 精准交易与利润保护 为什么满足于平庸？ Zenth 不仅仅是另一个专家顾问——它是一个自律的交易机器。为那些优先考虑智能风险曝光和战略执行的交易者开发，这个 EA 提供了一种干净、强大的交易解决方案，专注于一致性和保护收益。 为前瞻性思考的交易者而建 交易方式:  基于高概率的蜡烛图形态，如吞噬和针形柱进行快速设置。 智能订单管理: 自动拆分您的头寸，以捕捉部分利润，同时保留剩余手数继续跟随趋势。 可控制的风险: 无论您是保守还是激进，Zenth 将风险配置掌握在您手中——精确到小数点。 最小设置，最大效率: 只需在一个图表上加载它，让它从进场到出场逻辑都以外科手术般的精确性处理一切。 Ask me for a demo-limited version to try before buying. 联系我获取设置 如果您想要真正的回测准确性。 想要更多吗？购买后在我们的私人   Telegram   群组中获取直接更新和 EA 洞察。 今天就加入我们的 MQL 频道：   MQL 频道 阅读我们的官方 EA 指南：   用户手册 3 步快速设置： 1. 在您选择
筛选:
Giuseppe Carruezzo
40
Giuseppe Carruezzo 2025.11.14 15:09 
 

Don't buy this EA. It's been optimized up to the latest update. If you try to backtest it since the latest update, you'll find that the profit isn't real. It's a scam.

Willy Raditya
594
来自开发人员的回复 Willy Raditya 2025.11.14 18:12
Hello im sorry for your bad experience but everyone else is happy with latest update please send me more details of your setup for me so i check for you .
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Willy Raditya
594
来自开发人员的回复 Willy Raditya 2025.09.23 08:47
Hello thank you for your nice feedback i really appreciate it
Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Willy Raditya
594
来自开发人员的回复 Willy Raditya 2025.09.08 16:12
thank you so much i really appreciate it .
Markus
588
Markus 2025.07.19 02:02 
 

Waste of money

Willy Raditya
594
来自开发人员的回复 Willy Raditya 2025.09.02 11:37
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi
217
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi 2025.06.25 08:35 
 

اشتريت الاكسبيرت بعد تجارب باكتست كثيرة وكلها ممتازة الان على الحساب الحقيقي اسبوعين كلها خسارة في خسارة

Willy Raditya
594
来自开发人员的回复 Willy Raditya 2025.09.02 11:51
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Willy Raditya
594
来自开发人员的回复 Willy Raditya 2025.09.02 13:41
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
回复评论