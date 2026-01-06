Gold Atlas
什么是黄金地图集？
Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。
该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。
Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。
该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。
作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。
设置
该系统 即插即用 。
Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。
只需将EA附加到图表上，然后选择 风险等级 ： 低/中/高
设置完成后，系统即可运行。
最低账户余额： 200 美元；
建议余额： 500 美元以上
“Prop Firm Gold EA”的用户
Gold Atlas EA 与Prop Firm Gold EA 配合使用效果极佳 。
这两个系统采用完全不同的策略， 相关性极低 ，因此可以同时运行，从而实现更好的分散投资和更平稳的收益。
您的许可证包含访问我们私密社区的权限。购买后请联系我们获取邀请。
特征
每日回撤保护器（适用于自营交易公司 ，例如 FTMO ）
内置随机化功能（对道具公司友好）
手动风险百分比选项
- 可选择启用或禁用入门级模型 1–5
- 可以选择在周五晚上平仓所有未平仓交易，以避免高额隔夜利息。
用户可调整的交易评论
用户可调的魔数
可选的图表信息显示
当前每日回撤
当前每日利润
警告
自动交易系统通常以人工智能、机器学习、ChatGPT 甚至量子计算机系统等名义进行销售。这正是交易者应该保持谨慎的主要原因之一。
市面上很多EA（智能交易系统）都具有误导性，其设计目的只有一个： 让买家相信他们找到了一台印钞机。
事实上，情况并非如此。大多数此类系统随着时间的推移都会失效，而且往往会导致巨额损失或账户爆仓。
我提供的系统不依赖于这些流行语或营销宣传。它们建立在外汇市场中众所周知的基本面和技术面理念之上，并且当以结构化、规则化的方式应用时，已证明具有真正的长期优势。
对于以信息通信技术（ICT）或安全管理控制（SMC）名义销售的系统，也需要保持谨慎。这些方法本质上很大程度上是主观的，当转化为自动化规则时，它们往往缺乏明确定义或经证实的优势。