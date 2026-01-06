什么是黄金地图集？



Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。

该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。

Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。

该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。

作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。





设置



该系统 即插即用 。

Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。

只需将EA附加到图表上，然后选择 风险等级 ： 低/中/高

设置完成后，系统即可运行。

最低账户余额： 200 美元；

建议余额： 500 美元以上





“Prop Firm Gold EA”的用户



Gold Atlas EA 与Prop Firm Gold EA 配合使用效果极佳 。

这两个系统采用完全不同的策略， 相关性极低 ，因此可以同时运行，从而实现更好的分散投资和更平稳的收益。

您的许可证包含访问我们私密社区的权限。购买后请联系我们获取邀请。 加入 社区 ： https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01





特征

