请先阅读此内容（非常重要）

  • 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。
  • 无马丁格尔/无网格/无人工智能
  • 专为注重长期稳定性的交易者而设计

实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |  FTMO 结果

限时特惠！当前价格仅限少量库存，售完即止，价格将随之上涨。

什么是黄金地图集？

Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。

该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。

Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。

该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。

作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。


设置

该系统 即插即用

Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 易于操作 ，无需复杂的配置。

只需将EA附加到图表上，然后选择 风险等级 ：  低/中/高

设置完成后，系统即可运行。

最低账户余额：   200 美元；
建议余额：   500 美元以上


“Prop Firm Gold EA”的用户

Gold Atlas EA 与Prop Firm Gold EA 配合使用效果极佳 。
这两个系统采用完全不同的策略， 相关性极低 ，因此可以同时运行，从而实现更好的分散投资和更平稳的收益。


您的许可证包含访问我们私密社区的权限。购买后请联系我们获取邀请。


特征

  • 每日回撤保护器（适用于自营交易公司 ，例如 FTMO

  • 内置随机化功能（对道具公司友好）

  • 手动风险百分比选项

  • 固定批量期权
  • 可选择启用或禁用入门级模型 1–5
  • 可以选择在周五晚上平仓所有未平仓交易，以避免高额隔夜利息。

  • 用户可调整的交易评论

  • 用户可调的魔数

  • 可选的图表信息显示

    • 当前每日回撤

    • 当前每日利润


警告

自动交易系统通常以人工智能、机器学习、ChatGPT 甚至量子计算机系统等名义进行销售。这正是交易者应该保持谨慎的主要原因之一。

市面上很多EA（智能交易系统）都具有误导性，其设计目的只有一个：  让买家相信他们找到了一台印钞机。

事实上，情况并非如此。大多数此类系统随着时间的推移都会失效，而且往往会导致巨额损失或账户爆仓。

我提供的系统不依赖于这些流行语或营销宣传。它们建立在外汇市场中众所周知的基本面和技术面理念之上，并且当以结构化、规则化的方式应用时，已证明具有真正的长期优势。

对于以信息通信技术（ICT）或安全管理控制（SMC）名义销售的系统，也需要保持谨慎。这些方法本质上很大程度上是主观的，当转化为自动化规则时，它们往往缺乏明确定义或经证实的优势。


