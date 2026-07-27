Gold Ambush

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黄金伏击 (Gold Ambush)


黄金伏击 (Gold Ambush) 是一款能够适应你交易风格的黄金剥头皮 (scalping) 智能交易系统 (EA)。用高杠杆 (leverage) 运行它进行激进的日内剥头皮 (scalping)，或在更大的账户上用低杠杆 (leverage) 作为保守的长期系统（配合兼容的经纪商）。同一套引擎，风险与交易风格由你选择。


不用马丁格尔 (martingale)。不用网格 (grid)。不加仓摊平。 每次突破 (breakout) 只开一个仓位，且始终有一道硬性止损 (hard stop-loss) 保护你的资金。

实时信号 (Live Signals)

多家经纪商的实时信号 (Live Signals) 均可查看。 在此查看跨多个经纪商数据源、经过验证的实时结果：

  • Ultimate Markets，黄金伏击 (Gold Ambush) 恰好与这家经纪商配合得非常好
  • 其他经纪商，请留意名称以 Gold Ambush 开头的信号

核心功能

  • 前一根K线突破 (breakout) 入场 —— 可配置的缓冲距离（默认 400 点）
  • 三阶段移动止损 (trailing stop) —— 触发 / 保本锁定 (BE lock) / 步进（默认 100/100/40）
  • 双挂单 (pending-order) 入场模式 —— 在K线开盘时远距离挂单，或延迟到价格接近触发位时再挂
  • 交易时段过滤器 (Session filter) —— 仅在亚洲盘尾段 / 伦敦 / 纽约时段交易
  • 周五截止 (Friday cutoff) —— 周五经纪商时间 16:00 自动停止新入场
  • 周一延迟启动 (Monday delayed start) —— 周一在下单前等待市场稳定（默认 08:05），并取消任何遗留的挂单 (pending order)
  • 新闻过滤器 (News filter)（可选启用） —— 使用 MQL5 财经日历，在高影响新闻事件期间阻止入场
  • 市场状态节流 (Regime throttle)（可选启用） —— 当近期盈利因子 (Profit Factor) 跌破阈值时暂停交易
  • 3 种资金管理 (Money Management) 模式 —— 固定手数 (Fixed Lot) / 净值比例 (Equity Ratio)（自动手数）/ 每笔风险百分比 (Risk %)
  • 点差上限 (Spread cap) —— 在点差 (spread) 扩大的情况下拒绝入场

重要警示 —— 经纪商敏感性

黄金伏击 (Gold Ambush) 的表现依赖于经纪商。 该策略使用紧凑的止损 (stop-loss) 和移动止损 (trailing stop) 距离，对经纪商的执行质量高度敏感 —— 点差 (spread) 宽度、止损单 (stop-order) 成交时的滑点 (slippage)，以及 tick 数据的微观结构。

在哪些情况下表现优异： 低点差 (spread) 的 ECN 经纪商，配合干净的 tick 数据源和可靠的止损单 (stop-order) 执行，能带来最强的回测 (backtest) 与实盘结果。

在哪些情况下表现不佳： 点差 (spread) 更宽、滑点 (slippage) 更激进或有异常 tick 批处理行为的经纪商，可能会看到净利润下降 —— 有时为负 —— 即使策略逻辑完全相同。 这是经纪商执行造成的假象，而非策略缺陷。

如果你没有灵活测试并挑选兼容经纪商的条件，就不应购买此智能交易系统 (EA)。 

建议： 在以完整手数部署之前，务必先在你选择的经纪商上以最小手数 (lot) 运行。将结果与参考回测 (backtest) 数据以及上方我的实时信号 (Live Signals) 进行比较。如果表现明显低于参考值，那么经纪商的执行很可能就是元凶 —— 请更换为点差 (spread) 更低、滑点 (slippage) 更低的 ECN 经纪商。

经纪商要求

对这款智能交易系统 (EA) 而言，最重要的是三项执行质量：

  • 1. 低点差 (Low Spread) —— XAUUSD 的典型点差 (spread) 低于 $0.30（30 点）。低于 $0.20 则为优秀。
  • 2. 点差扩大幅度小 (Low Spread Widening)（亦即点差稳定 / 无点差 (spread) 跳升）—— 经纪商即使在新闻事件和低流动性时段（亚洲盘、周日开盘）也能保持紧凑的点差 (spread)。有些经纪商在非农 (NFP) 或 FOMC 期间会把点差 (spread) 跳升到 $3 以上 —— 这些经纪商并不适合。
  • 3. 低滑点 (Low Slippage) —— 止损单 (stop-order) 以请求价格成交，偏差极小。理想情况下典型滑点低于 5 点，新闻时低于 20 点。

三项缺一不可。 它们共同维持策略的高胜率 (win rate)，尽量减少硬性止损 (hard stop-loss) 被触发，并使每笔交易的净利润最大化。在这三项中任何一项薄弱的经纪商，都会把结果拖到参考值以下 —— 无论策略逻辑多么出色。

新手提示： 在注册某家经纪商之前，你可能想先在 trustpilot.com 上查一查它。

购买前请先用你的经纪商进行回测 (backtest)。 

警告

本 EA 的最大硬性止损 (hard stop-loss) 远大于移动止损 (trailing stop) 步长，且会出现连续触及最大硬性止损的情况。

推荐设置

  • 交易品种： XAUUSD（2 位或 3 位小数）
  • 时间框架： M15
  • 最低入金： $200 对应 0.01 手 (lot)（视经纪商而定）
  • 杠杆 (Leverage)： 1:100 或更高
  • 快速 VPS 建议用于 24/5 运行

    支持

    购买后，请联系我获取用户指南、设置文件 (Setfiles)，以及加入黄金伏击 (Gold Ambush) 私密讨论组的邀请

    免责声明： 过往表现不保证未来结果。黄金市场状况会变化；请在实盘部署前先在模拟账户 (demo) 上测试。经纪商的执行质量（点差 (spread)、滑点 (slippage)）会直接影响实盘结果。

    评分 2
    Tipsy22
    25
    Tipsy22 2026.08.10 13:29 
     

    Very impressed so far. Running Ambush live on IC Markets with the recommended low-latency, tight-spread setup and I’m still comfortably profitable after 120+ trades with around a 90% win rate. Broker choice and sensible risk management matter with a scalping EA — blaming the EA after running an unsuitable setup and oversized risk isn’t a fair reflection of its performance. I’ll continue testing long-term, but so far it’s doing exactly what I bought it to do.

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    重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
    Lizard
    Marco Scherer
    4.15 (41)
    专家
    LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
    ThunderGold Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    5 (7)
    专家
    ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
    Adaptive Gold Scalper MT5
    Fan Yang
    4.52 (25)
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
    Logan MT5
    Thierry Ouellet
    4.95 (22)
    专家
    LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
    Zoomini
    Gennady Sergienko
    2.55 (11)
    专家
    重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
    TwisterPro Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    4.44 (133)
    专家
    更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    专家
    更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (214)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    专家
    这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
    Smart Gold Impulse
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.11 (19)
    专家
    Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    专家
    Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    专家
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    专家
    实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (506)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4.06 (36)
    专家
    最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.23 (26)
    专家
    NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.83 (46)
    专家
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    专家
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.33 (112)
    专家
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    专家
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    专家
    SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
    The Gold Space
    Ayush V Jain
    5 (3)
    专家
    Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.52 (21)
    专家
    更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
    Fantastic 4 MT5
    Fan Yang
    3 (2)
    专家
    Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
    作者的更多信息
    TNG Gold
    Dilwyn Tng
    5 (7)
    专家
    新一代黄金 (TNG Gold)  实时信号 (Live Signals)： VT Markets 和其他经纪商 1 个赠送 EA： Quiet Owl、Gold Ambush 或 Gold Assault 新一代黄金 (TNG Gold) 是一款专为黄金打造的剥头皮 (scalping) 算法。它采用严谨、透明的方式——干净的入场 (entry)、有限的风险，以及诚信的执行 (execution)。每一笔交易都依据规则来下单和管理，而非凭情绪反应。 入场 (Entry)。 在经过验证的结构性价格水平上精准挂出止损挂单 (pending stop orders)——智能交易系统 (EA) 只等待，从不追价。每一个入场设置都必须先通过多时间框架 (multi-timeframe) 市场状态引擎、更高时间框架趋势一致性判断、方向性动量筛选、实时 tick 成交量激增验证器，以及严格的点差 (spread) 防护，才会触发任何订单。 出场 (Exit)。 每一笔交易在开仓时都设有预先定义的止损 (stop loss) 和结构化的 TP——没有浮动目标、不加仓摊平、不放大亏损。随后，多
    Quant Lattice
    Dilwyn Tng
    5 (1)
    专家
    一个价格,两+1种策略 实时信号:   QL Drive   |   QL Steady          设置文件 Quant Lattice (量子格) 是什么 Quant Lattice (量子格) 是一款全自动智能交易系统 (Expert Advisor),只交易一个货币对:AUDCAD,内含两种不同策略——Steady (稳健) 与 Drive (进取)。  你只需安装一次,选择一种策略,设定好资金管理,它便会自动交易,无需你手动干预。 为什么选 AUDCAD?  澳元和加元都是与大宗商品挂钩的货币,走势高度同步。AUDCAD 以安静的区间震荡和可靠的均值回归著称。Quant Lattice (量子格) 正是为这一货币对从零打造的——这个货币对我了如指掌。 一切均已预先配置。无需调整任何参数(只需设定你的资金管理)。  选 Steady。或选 Drive。 大多数 EA 只给你一种策略,然后寄望它能适合你的账户。Quant Lattice (量子格) 给你两种,只需一个下拉菜单即可切换。 Steady (稳健) 策略  适合长期复利、注重增长的交易者,资金曲线平
    POBE Prop Firm
    Dilwyn Tng
    5 (5)
    专家
    通过或保本 (POBE) — 自营交易公司挑战 (Prop Firm Challenge) EA POBE 用户一致反馈的一点是：对挑战失败的恐惧消失了。对于那些把目标设得低于最大回撤 (drawdown) 的自营交易公司 (prop firm)（例如 FTMO、FundedNext 和 FundingPips），即使第一阶段失败，经纪商账户回收的金额也可能超过原始的配置成本， 净为正 (net positive) 。第二阶段失败则回收得更多。每一种结果——通过还是失败——都在下第一笔单之前就已算好。 第二阶段效应正是这一点变得格外引人注目之处。在 FTMO、FundedNext 和 FundingPips 上，当第二阶段在 POBE 运行的情况下触及最大回撤 (drawdown) 上限时，经纪商账户已经累积到足以覆盖两个阶段的总配置成本——并且还有盈余。挑战费用并没有损失。  两者都被覆盖——交易者带着比进场时更多的资金离场 （ 净为正 ）。  其他自营交易公司 (prop firm) EA 提高你通过的概率，但它们无法改变你失败时会发生什么。有了 POBE，这个区别就无关紧要了。
    HFT PropFirm EA MT5
    Dilwyn Tng
    4.93 (83)
    专家
    MT4版本: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 通过HFT MT5挑战性能监控（不适用于真实账户）： 经纪商：Fusion Market 登录：89600 密码：Greenman89$ 服务器：FusionMarkets-demo 超过700条5星真实评价（早期发布的MT4版本）： https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 公共频道： https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4版本: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 主要特点 专为HFT挑战设计: 针对Prop Firms挑战设计，低回撤，带止损。 支持: 除了提供set文件外，还提供全面的手册和视频教程，包括VPS设置、MT设置、EA下载、机器人设置和运行。应要求提供折扣代码和链接。还提供Team Viewer、AnyDesk或远程桌面访问支持，适合初学者。
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (8)
    实用工具
    工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
    All In One Breakout
    Dilwyn Tng
    5 (5)
    专家
    突破策略是最经得起时间考验、常青且可靠的交易方法之一。它们旨在在关键价格水平捕捉动能——通常发生在市场盘整之后——随后往往会出现强劲的走势。这使得突破系统非常适合希望把握日内或基于交易时段趋势的交易者。 All-In-One Breakout EA [全方位突破EA] 充分利用这一原理，在安静时期（例如东京开盘前、伦敦开盘前或纽约开盘前）识别价格区间，并在价格突破该区间时进入交易。这使策略能够： 在趋势的早期阶段入场，在大部分走势耗尽之前进入交易。 通过等待动能确认，避免陷入震荡或盘整市场。 适应不同的交易时段和交易品种，提高灵活性。 这一战略优势进一步通过EA的共振过滤器、自定义退出逻辑和资金管理控制得到加强，使其成为新手和有经验交易者使用这一常青交易策略的强大工具。 主要功能和优势 双重突破模式 ：区间突破 (RBO) 和开盘突破 (OBO) 基于规则的逻辑 ：每一个入场、出场和管理规则都是确定性的，提供透明性和优化的便利。它不是像AI EA那样的“黑箱”操作。 多交易品种： 突破策略可用于US30、黄金、USDJPY、GBPUSD、DE40等不相关的品种。 不同的时间周期：  
    Range Auto TP SL
    Dilwyn Tng
    4.57 (46)
    专家
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    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    实用工具
    试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.96 (635)
    专家
    HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
    News Hound
    Dilwyn Tng
    指标
    News Hound for MT4 / MT5 A professional economic news calendar for every chart — MT4 and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a single, shared news feed that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming Expert Advisors are built around this news engine. Instead of locking news filtering insid
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    News Hound MT4
    Dilwyn Tng
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    Protectron
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Protectron — 账户保护系统 一款实时监控账户净值的工具，当净值达到设定的上限或下限阈值时，自动平掉所有持仓。可与任何 EA（智能交易系统）或手动交易策略并行运行，且不干扰其自身逻辑。 概述 Protectron 加载到图表后，会持续监控账户总净值，其中包含浮动盈亏。当净值在任一方向达到设定的阈值时，所有持仓将被立即平仓，挂单亦可选择一并删除。整个过程无需人工干预。 该工具以被动方式与其他智能交易系统及手动交易共存运行。对于需要自动执行每日回撤限制与盈利目标的自营交易公司（prop firm）交易者而言，它尤为实用。 计算方式 上限与下限阈值均支持五种计算模式：固定净值水平、相对初始入金的美元金额、入金百分比、当前余额百分比，或关闭。两个阈值可以各自独立关闭。 图表显示 实时面板显示当前净值、距离各阈值的差距以及当前的保护状态。所有指标均在每个报价跳动时更新。 功能特性 自动或手动检测初始入金 触发时可选删除挂单 触发时发出提醒通知 单次执行逻辑，防止重复操作 同时提供 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 版本 文档 完整的参数说明与配置示例请参见产品文档
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    Protectron MT4
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
    FREE
    PropFirm Equity Protector
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
    Prop Firm Toolbox
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
    筛选:
    Tipsy22
    25
    Tipsy22 2026.08.10 13:29 
     

    Very impressed so far. Running Ambush live on IC Markets with the recommended low-latency, tight-spread setup and I’m still comfortably profitable after 120+ trades with around a 90% win rate. Broker choice and sensible risk management matter with a scalping EA — blaming the EA after running an unsuitable setup and oversized risk isn’t a fair reflection of its performance. I’ll continue testing long-term, but so far it’s doing exactly what I bought it to do.

    aborisov
    110
    aborisov 2026.08.10 13:06 
     

    This EA is total account blower. For one day, more than 40% lost. Explanation from Developer, "it is your broker", i thought there are NO Broker-Centric EA, which to depend ON specific brokers, seems the case is like that. Sad.

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