黄金伏击 (Gold Ambush)



黄金伏击 (Gold Ambush) 是一款能够适应你交易风格的黄金剥头皮 (scalping) 智能交易系统 (EA)。用高杠杆 (leverage) 运行它进行激进的日内剥头皮 (scalping)，或在更大的账户上用低杠杆 (leverage) 作为保守的长期系统（配合兼容的经纪商）。同一套引擎，风险与交易风格由你选择。







不用马丁格尔 (martingale)。不用网格 (grid)。不加仓摊平。 每次突破 (breakout) 只开一个仓位，且始终有一道硬性止损 (hard stop-loss) 保护你的资金。

实时信号 (Live Signals)

多家经纪商的实时信号 (Live Signals) 均可查看。 在此查看跨多个经纪商数据源、经过验证的实时结果：

Ultimate Markets，黄金伏击 (Gold Ambush) 恰好与这家经纪商配合得非常好

其他经纪商，请留意名称以 Gold Ambush 开头的信号

核心功能

前一根K线突破 (breakout) 入场 —— 可配置的缓冲距离（默认 400 点）

—— 可配置的缓冲距离（默认 400 点） 三阶段移动止损 (trailing stop) —— 触发 / 保本锁定 (BE lock) / 步进（默认 100/100/40）

—— 触发 / 保本锁定 (BE lock) / 步进（默认 100/100/40） 双挂单 (pending-order) 入场模式 —— 在K线开盘时远距离挂单，或延迟到价格接近触发位时再挂

—— 在K线开盘时远距离挂单，或延迟到价格接近触发位时再挂 交易时段过滤器 (Session filter) —— 仅在亚洲盘尾段 / 伦敦 / 纽约时段交易

—— 仅在亚洲盘尾段 / 伦敦 / 纽约时段交易 周五截止 (Friday cutoff) —— 周五经纪商时间 16:00 自动停止新入场

—— 周五经纪商时间 16:00 自动停止新入场 周一延迟启动 (Monday delayed start) —— 周一在下单前等待市场稳定（默认 08:05），并取消任何遗留的挂单 (pending order)

—— 周一在下单前等待市场稳定（默认 08:05），并取消任何遗留的挂单 (pending order) 新闻过滤器 (News filter)（可选启用） —— 使用 MQL5 财经日历，在高影响新闻事件期间阻止入场

—— 使用 MQL5 财经日历，在高影响新闻事件期间阻止入场 市场状态节流 (Regime throttle)（可选启用） —— 当近期盈利因子 (Profit Factor) 跌破阈值时暂停交易

—— 当近期盈利因子 (Profit Factor) 跌破阈值时暂停交易 3 种资金管理 (Money Management) 模式 —— 固定手数 (Fixed Lot) / 净值比例 (Equity Ratio)（自动手数）/ 每笔风险百分比 (Risk %)

—— 固定手数 (Fixed Lot) / 净值比例 (Equity Ratio)（自动手数）/ 每笔风险百分比 (Risk %) 点差上限 (Spread cap) —— 在点差 (spread) 扩大的情况下拒绝入场





重要警示 —— 经纪商敏感性

黄金伏击 (Gold Ambush) 的表现依赖于经纪商。 该策略使用紧凑的止损 (stop-loss) 和移动止损 (trailing stop) 距离，对经纪商的执行质量高度敏感 —— 点差 (spread) 宽度、止损单 (stop-order) 成交时的滑点 (slippage)，以及 tick 数据的微观结构。

在哪些情况下表现优异： 低点差 (spread) 的 ECN 经纪商，配合干净的 tick 数据源和可靠的止损单 (stop-order) 执行，能带来最强的回测 (backtest) 与实盘结果。

在哪些情况下表现不佳： 点差 (spread) 更宽、滑点 (slippage) 更激进或有异常 tick 批处理行为的经纪商，可能会看到净利润下降 —— 有时为负 —— 即使策略逻辑完全相同。 这是经纪商执行造成的假象，而非策略缺陷。

如果你没有灵活测试并挑选兼容经纪商的条件，就不应购买此智能交易系统 (EA)。

建议： 在以完整手数部署之前，务必先在你选择的经纪商上以最小手数 (lot) 运行。将结果与参考回测 (backtest) 数据以及上方我的实时信号 (Live Signals) 进行比较。如果表现明显低于参考值，那么经纪商的执行很可能就是元凶 —— 请更换为点差 (spread) 更低、滑点 (slippage) 更低的 ECN 经纪商。

经纪商要求

对这款智能交易系统 (EA) 而言，最重要的是三项执行质量：

1. 低点差 (Low Spread) —— XAUUSD 的典型点差 (spread) 低于 $0.30（30 点）。低于 $0.20 则为优秀。

—— XAUUSD 的典型点差 (spread) 低于 $0.30（30 点）。低于 $0.20 则为优秀。 2. 点差扩大幅度小 (Low Spread Widening) （亦即点差稳定 / 无点差 (spread) 跳升）—— 经纪商即使在新闻事件和低流动性时段（亚洲盘、周日开盘）也能保持紧凑的点差 (spread)。有些经纪商在非农 (NFP) 或 FOMC 期间会把点差 (spread) 跳升到 $3 以上 —— 这些经纪商并不适合。

（亦即点差稳定 / 无点差 (spread) 跳升）—— 经纪商即使在新闻事件和低流动性时段（亚洲盘、周日开盘）也能保持紧凑的点差 (spread)。有些经纪商在非农 (NFP) 或 FOMC 期间会把点差 (spread) 跳升到 $3 以上 —— 这些经纪商并不适合。 3. 低滑点 (Low Slippage) —— 止损单 (stop-order) 以请求价格成交，偏差极小。理想情况下典型滑点低于 5 点，新闻时低于 20 点。

三项缺一不可。 它们共同维持策略的高胜率 (win rate)，尽量减少硬性止损 (hard stop-loss) 被触发，并使每笔交易的净利润最大化。在这三项中任何一项薄弱的经纪商，都会把结果拖到参考值以下 —— 无论策略逻辑多么出色。



新手提示： 在注册某家经纪商之前，你可能想先在 trustpilot.com 上查一查它。



购买前请先用你的经纪商进行回测 (backtest)。



警告

本 EA 的最大硬性止损 (hard stop-loss) 远大于移动止损 (trailing stop) 步长，且会出现连续触及最大硬性止损的情况。





推荐设置

交易品种： XAUUSD（2 位或 3 位小数）

XAUUSD（2 位或 3 位小数） 时间框架： M15

M15 最低入金： $200 对应 0.01 手 (lot)（视经纪商而定）

$200 对应 0.01 手 (lot)（视经纪商而定） 杠杆 (Leverage)： 1:100 或更高

1:100 或更高 快速 VPS 建议用于 24/5 运行





支持

购买后，请联系我获取用户指南、设置文件 (Setfiles)，以及加入黄金伏击 (Gold Ambush) 私密讨论组的邀请





免责声明： 过往表现不保证未来结果。黄金市场状况会变化；请在实盘部署前先在模拟账户 (demo) 上测试。经纪商的执行质量（点差 (spread)、滑点 (slippage)）会直接影响实盘结果。