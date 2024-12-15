Prometheus MT5
- 专家
- Evgenii Aksenov
- 版本: 3.4
- 更新: 12 十二月 2025
- 激活: 10
我们的所有信号现在都可以在 myfxbook 上获取：点击此处前往
Prometheus signal: 点击此处前往
独特的设置文件和所有建议均免费提供。
顾问的所有未来更新均包含在价格中。
购买后，请联系我，我会帮助您正确安装和配置机器人。
我还将与您分享如何从可靠的经纪人处获得免费 VPS 的信息。
黄金是市场上风险最高的交易工具之一。它需要精准的策略、深入的分析和有效的风险管理。Prometheus EA 将所有这些要素无缝集成到一个专为优化交易而设计的复杂系统中。
Prometheus EA 结合技术指标、美国指数相关性和情绪分析，持续适应不断变化的市场环境。这确保了对长期趋势和短期波动的实时响应。
Prometheus EA 执行的每笔交易都受到止损和止盈的保护。凭借 4:1 的风险回报率，该 EA 优先考虑可持续的风险管理和账户增长。
Prometheus EA 不使用马丁格尔、网格交易或平均线等危险的交易方法。相反，它依赖于平衡且注重风险的交易方式。
Prometheus EA 专为黄金交易而设计，利用黄金的高波动性来执行精准且有利可图的交易，同时降低不必要的风险。
Prometheus EA 拥有超过十年的算法交易经验，采用真实的历史市场数据开发而成。这款 EA 的交易执行方式与回测完全一致，避免了操纵或不切实际的假设。
Prometheus EA 是一款专业的投资级 EA，旨在提供长期稳定可靠的性能。
拥有 10 个月交易历史的真实信号证明了其可靠性！
|Symbol
|XAUUSD (GOLD)
|Timeframe:
|H1
|Minimal deposit:
|200 USD (1K for prop firm)
|Broker:
|Any broker and Prop firm
|Account type:
|Hedge (classic, Pro, ECN)
|Leverage:
|1:20 and more
|VPS
|Regular or MQL VPS
Prometheus 特征：
- 根据市场的波动，普罗米修斯决定了贸易的频率，选择了最有希望的组合。
- 该策略已在历史数据上进行了10年以上的测试，并将99.9％的质量建模，从而确保其可靠性。
- 我们没有使用风险的策略，例如网格，Martingale等。
- 基于其对过去10年中完成的1.75亿多笔交易的分析，普罗米修斯已完全适应当前和未来的贸易。
- 黄金的动荡越多，普罗米修斯交易就越积极。
Prometheus 优点普 ：
- 经纪人将无法解决复杂的交易算法Prometheus并防止
- 由于该策略具有动态管理止损和获利水平的算法，因此以积极的结果结束交易。
- 您可以在Prometheus菜单中独立管理风险。
- 普罗米修斯策略可以与我们的其他机器人联合使用。
- 您可以在一个帐户上使用各种策略组合
- 适合普通经纪人和道具公司
Prometheus参数：
- Magic number - 独特的ID交易。如果您在一个帐户中使用多个机器人，请确保此参数不同于其他机器人。
- Type Trade - 交易类型（(Buy/Sell/Any)
- Lot type (Fixed/Auto) - 批次的计算（固定/渐进式）
- Auto Lot size / Balance Step - 批量的大小和计算平衡的余额的选择（地块的大小或步骤步骤越大，交易批次的交易越多）
- Trailing Profit - 管理订单提前关闭的功能
- Trade on Friday/Close orders on Friday - 周五的贸易管理
- Max orders at the same time- 可以同时打开的订单数（包括在不同的方向上）
Hi. I got this EA because a friend that has been using it for almost a year recommended it. I don't usually review ea's this fast but I did spent a weekend backtesting and it performs great . Every tick bassed on real ticks accross 3 brokers and all with very similar results. Bassed on my friends experience and my testing I can say it is the real deal. Also I have it running now on a small 200 live account and its already 10£ in proffit so off to a very good start. Many thanks to the developer .